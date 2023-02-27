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Первый "Фермерский островок" открылся в Бурятии при поддержке КМСП - РИА Новости, 27.02.2023
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Первый "Фермерский островок" открылся в Бурятии при поддержке КМСП
Первый "Фермерский островок" открылся в Бурятии при поддержке КМСП - РИА Новости, 27.02.2023
Первый "Фермерский островок" открылся в Бурятии при поддержке КМСП
Первый в Республике Бурятия "Фермерский островок", продвигающий продукцию местных сельхозпроизводителей, открылся в Улан-Удэ при поддержке Корпорации МСП,... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T13:00
2023-02-27T17:06
корпорация мсп
республика бурятия
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Первый в Республике Бурятия "Фермерский островок", продвигающий продукцию местных сельхозпроизводителей, открылся в Улан-Удэ при поддержке Корпорации МСП, сообщает пресс-служба института развития."На фоне крупных торговых сетей, куда на полки очень сложно пробиться малому производителю, специализированные магазины формата "Фермерский островок" имеют минимум требований к сельхозпроизводителям. Их число с момента открытия первого магазина стабильно растет, в том числе за счет широкого ассортимента. Реализация проекта позволяет фермерам и производителям пищевой продукции выйти на рынок ритейла даже с малыми объемами производства", – отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводятся в сообщении.Он добавил, что "островок" также дает возможность протестировать востребованность продукта, улучшить его характеристики на основе обратной связи с покупателями и при наличии желания предпринимателя с финансово-гарантийной поддержкой КМСП масштабировать бизнес.Корпорация МСП сопровождает создание "Фермерских островков" на всех этапах: от идеи до открытия, предоставляя оператору торговой точки готовое дизайнерское решение, помощь в подборе ассортимента и при необходимости финансирование в МСП Банке в рамках специального кредитного продукта.Оператором "Фермерского островка" в Улан-Удэ выступает индивидуальный предприниматель, в планах которого открытие в текущем году еще одного магазина в крупном торговом центре города."Фермерские островки" развиваются в соответствии с нацпроектом "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов. В настоящее время при поддержке Корпорации МСП организовано 32 "Фермерских островка" в 20 регионах: Новосибирской, Омской, Ивановской, Нижегородской, Ярославской, Владимирской, Ростовской, Смоленской, Курганской, Кировской и Волгоградской областях, Республиках Башкортостан, Калмыкия, Татарстан, Бурятия и Крым, а также в Удмуртской, Чувашской Республиках, Ханты-Мансийском автономном округе и Краснодарском крае.
https://ria.ru/20230120/fermery-1846242169.html
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корпорация мсп, республика бурятия
Корпорация МСП, Республика Бурятия
13:00 27.02.2023 (обновлено: 17:06 27.02.2023)
 

Первый "Фермерский островок" открылся в Бурятии при поддержке КМСП

© Фото : пресс-службы банка МСПНовая торговая точка в рамках реализуемого Корпорацией МСП проекта "Фермерский островок"
Новая торговая точка в рамках реализуемого Корпорацией МСП проекта Фермерский островок - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© Фото : пресс-службы банка МСП
Новая торговая точка в рамках реализуемого Корпорацией МСП проекта "Фермерский островок"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Первый в Республике Бурятия "Фермерский островок", продвигающий продукцию местных сельхозпроизводителей, открылся в Улан-Удэ при поддержке Корпорации МСП, сообщает пресс-служба института развития.
"На фоне крупных торговых сетей, куда на полки очень сложно пробиться малому производителю, специализированные магазины формата "Фермерский островок" имеют минимум требований к сельхозпроизводителям. Их число с момента открытия первого магазина стабильно растет, в том числе за счет широкого ассортимента. Реализация проекта позволяет фермерам и производителям пищевой продукции выйти на рынок ритейла даже с малыми объемами производства", – отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводятся в сообщении.
Первый Фермерский островок открылся в Кирове при поддержке КМСП - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
20 января, 13:31
Первый "Фермерский островок" открылся в Кирове при поддержке КМСП
Он добавил, что "островок" также дает возможность протестировать востребованность продукта, улучшить его характеристики на основе обратной связи с покупателями и при наличии желания предпринимателя с финансово-гарантийной поддержкой КМСП масштабировать бизнес.
Корпорация МСП сопровождает создание "Фермерских островков" на всех этапах: от идеи до открытия, предоставляя оператору торговой точки готовое дизайнерское решение, помощь в подборе ассортимента и при необходимости финансирование в МСП Банке в рамках специального кредитного продукта.
Оператором "Фермерского островка" в Улан-Удэ выступает индивидуальный предприниматель, в планах которого открытие в текущем году еще одного магазина в крупном торговом центре города.
"На "Фермерском островке" объединены производители пищевой продукции разных отраслей, которые поставляют полюбившуюся покупателям молочную продукцию, колбасы, хлебобулочные изделия – все высокого качества и отменных вкусовых характеристик. При этом мы не останавливаемся на сформированном ассортименте и приглашаем новых поставщиков расширить нашу продуктовую витрину", – рассказала предприниматель Татьяна Доржеева.
"Фермерские островки" развиваются в соответствии с нацпроектом "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов. В настоящее время при поддержке Корпорации МСП организовано 32 "Фермерских островка" в 20 регионах: Новосибирской, Омской, Ивановской, Нижегородской, Ярославской, Владимирской, Ростовской, Смоленской, Курганской, Кировской и Волгоградской областях, Республиках Башкортостан, Калмыкия, Татарстан, Бурятия и Крым, а также в Удмуртской, Чувашской Республиках, Ханты-Мансийском автономном округе и Краснодарском крае.
В Чебоксарах открылся второй Фермерский островок - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
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В Чебоксарах открылся второй "Фермерский островок"
 
Корпорация МСПРеспублика Бурятия
 
 
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