https://ria.ru/20230227/fermery-1853869359.html

Первый "Фермерский островок" открылся в Бурятии при поддержке КМСП

Первый "Фермерский островок" открылся в Бурятии при поддержке КМСП - РИА Новости, 27.02.2023

Первый "Фермерский островок" открылся в Бурятии при поддержке КМСП

Первый в Республике Бурятия "Фермерский островок", продвигающий продукцию местных сельхозпроизводителей, открылся в Улан-Удэ при поддержке Корпорации МСП,... РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T13:00

2023-02-27T13:00

2023-02-27T17:06

корпорация мсп

республика бурятия

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Первый в Республике Бурятия "Фермерский островок", продвигающий продукцию местных сельхозпроизводителей, открылся в Улан-Удэ при поддержке Корпорации МСП, сообщает пресс-служба института развития."На фоне крупных торговых сетей, куда на полки очень сложно пробиться малому производителю, специализированные магазины формата "Фермерский островок" имеют минимум требований к сельхозпроизводителям. Их число с момента открытия первого магазина стабильно растет, в том числе за счет широкого ассортимента. Реализация проекта позволяет фермерам и производителям пищевой продукции выйти на рынок ритейла даже с малыми объемами производства", – отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводятся в сообщении.Он добавил, что "островок" также дает возможность протестировать востребованность продукта, улучшить его характеристики на основе обратной связи с покупателями и при наличии желания предпринимателя с финансово-гарантийной поддержкой КМСП масштабировать бизнес.Корпорация МСП сопровождает создание "Фермерских островков" на всех этапах: от идеи до открытия, предоставляя оператору торговой точки готовое дизайнерское решение, помощь в подборе ассортимента и при необходимости финансирование в МСП Банке в рамках специального кредитного продукта.Оператором "Фермерского островка" в Улан-Удэ выступает индивидуальный предприниматель, в планах которого открытие в текущем году еще одного магазина в крупном торговом центре города."Фермерские островки" развиваются в соответствии с нацпроектом "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов. В настоящее время при поддержке Корпорации МСП организовано 32 "Фермерских островка" в 20 регионах: Новосибирской, Омской, Ивановской, Нижегородской, Ярославской, Владимирской, Ростовской, Смоленской, Курганской, Кировской и Волгоградской областях, Республиках Башкортостан, Калмыкия, Татарстан, Бурятия и Крым, а также в Удмуртской, Чувашской Республиках, Ханты-Мансийском автономном округе и Краснодарском крае.

https://ria.ru/20230120/fermery-1846242169.html

https://ria.ru/20221220/cheboksary-1839958707.html

республика бурятия

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

корпорация мсп, республика бурятия