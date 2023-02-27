https://ria.ru/20230227/ekomeropriyatiya-1855121789.html

Марафон экомероприятий к всемирному Дню дикой природы пройдет в Москве

Марафон экомероприятий к всемирному Дню дикой природы пройдет в Москве - РИА Новости, 01.03.2023

Марафон экомероприятий к всемирному Дню дикой природы пройдет в Москве

Серия экомероприятий, приуроченных к всемирному Дню дикой природы, пройдет в Москве с 1 по 7 марта, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента... РИА Новости, 01.03.2023

2023-02-27T15:39

2023-02-27T15:39

2023-03-01T14:48

москва сегодня: мегаполис для жизни

мосприрода

москва

департамент природопользования и охраны окружающей среды г. москвы

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Серия экомероприятий, приуроченных к всемирному Дню дикой природы, пройдет в Москве с 1 по 7 марта, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды. "Москва подготовила программу эколого-просветительских мероприятий к 3 марта – Всемирному дню дикой природы. На особо охраняемых природных территориях и в экоцентрах ГПБУ "Мосприрода" с 1 по 7 марта пройдет серия тематических мероприятий. На занятиях, мастер-классах расскажут о многообразии и красоте дикой природы, о том, почему важно ее беречь и сохранять", - рассказали в пресс-службе. Там уточнили, что в столице пройдут экскурсии, занятия, мастер-классы, лекции, кинопоказ и квест, посвященные теме дикой природы. Мероприятия организуют в Бирюлевском дендропарке, природно-исторических парках "Битцевский лес", "Кузьминки-Люблино", "Москворецкий", экоцентрах "Воробьевы горы", "Пчеловодство", "Конный двор", "Лесная сказка" и других площадках. Всемирный день дикой природы – экологическая памятная дата, учрежденная Генеральной Ассамблей ООН в декабре 2013 года. Дата определена благодаря другому событию – 3 марта 1973 года была принята Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой уничтожения. Всемирный день дикой природы направлен на распространение и популяризацию информации о необходимости беречь и защищать природу нашей планеты.

https://ria.ru/20230220/ekomarafon-1853207913.html

москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

мосприрода, москва, департамент природопользования и охраны окружающей среды г. москвы