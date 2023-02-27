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Марафон экомероприятий к всемирному Дню дикой природы пройдет в Москве - РИА Новости, 01.03.2023
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15:39 27.02.2023 (обновлено: 14:48 01.03.2023)
https://ria.ru/20230227/ekomeropriyatiya-1855121789.html
Марафон экомероприятий к всемирному Дню дикой природы пройдет в Москве
Марафон экомероприятий к всемирному Дню дикой природы пройдет в Москве - РИА Новости, 01.03.2023
Марафон экомероприятий к всемирному Дню дикой природы пройдет в Москве
Серия экомероприятий, приуроченных к всемирному Дню дикой природы, пройдет в Москве с 1 по 7 марта, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента... РИА Новости, 01.03.2023
2023-02-27T15:39
2023-03-01T14:48
москва сегодня: мегаполис для жизни
мосприрода
москва
департамент природопользования и охраны окружающей среды г. москвы
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Серия экомероприятий, приуроченных к всемирному Дню дикой природы, пройдет в Москве с 1 по 7 марта, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды. "Москва подготовила программу эколого-просветительских мероприятий к 3 марта – Всемирному дню дикой природы. На особо охраняемых природных территориях и в экоцентрах ГПБУ "Мосприрода" с 1 по 7 марта пройдет серия тематических мероприятий. На занятиях, мастер-классах расскажут о многообразии и красоте дикой природы, о том, почему важно ее беречь и сохранять", - рассказали в пресс-службе. Там уточнили, что в столице пройдут экскурсии, занятия, мастер-классы, лекции, кинопоказ и квест, посвященные теме дикой природы. Мероприятия организуют в Бирюлевском дендропарке, природно-исторических парках "Битцевский лес", "Кузьминки-Люблино", "Москворецкий", экоцентрах "Воробьевы горы", "Пчеловодство", "Конный двор", "Лесная сказка" и других площадках. Всемирный день дикой природы – экологическая памятная дата, учрежденная Генеральной Ассамблей ООН в декабре 2013 года. Дата определена благодаря другому событию – 3 марта 1973 года была принята Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой уничтожения. Всемирный день дикой природы направлен на распространение и популяризацию информации о необходимости беречь и защищать природу нашей планеты.
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мосприрода, москва, департамент природопользования и охраны окружающей среды г. москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Мосприрода, Москва, Департамент природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы

Марафон экомероприятий к всемирному Дню дикой природы пройдет в Москве

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСнегири у кормушки
Снегири у кормушки - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Снегири у кормушки
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Серия экомероприятий, приуроченных к всемирному Дню дикой природы, пройдет в Москве с 1 по 7 марта, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
"Москва подготовила программу эколого-просветительских мероприятий к 3 марта – Всемирному дню дикой природы. На особо охраняемых природных территориях и в экоцентрах ГПБУ "Мосприрода" с 1 по 7 марта пройдет серия тематических мероприятий. На занятиях, мастер-классах расскажут о многообразии и красоте дикой природы, о том, почему важно ее беречь и сохранять", - рассказали в пресс-службе.
Там уточнили, что в столице пройдут экскурсии, занятия, мастер-классы, лекции, кинопоказ и квест, посвященные теме дикой природы. Мероприятия организуют в Бирюлевском дендропарке, природно-исторических парках "Битцевский лес", "Кузьминки-Люблино", "Москворецкий", экоцентрах "Воробьевы горы", "Пчеловодство", "Конный двор", "Лесная сказка" и других площадках.
Всемирный день дикой природы – экологическая памятная дата, учрежденная Генеральной Ассамблей ООН в декабре 2013 года. Дата определена благодаря другому событию – 3 марта 1973 года была принята Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой уничтожения. Всемирный день дикой природы направлен на распространение и популяризацию информации о необходимости беречь и защищать природу нашей планеты.
Дятел - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниМосприродаМоскваДепартамент природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы
 
 
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