https://ria.ru/20230227/dtp-1854486017.html

В Иркутске при столкновении с автобусом были повреждены пять автомобилей

В Иркутске при столкновении с автобусом были повреждены пять автомобилей - РИА Новости, 27.02.2023

В Иркутске при столкновении с автобусом были повреждены пять автомобилей

Пять автомобилей пострадали в аварии после столкновения с автобусом в центре Иркутска, сообщает ГУМВД по Иркутской области. РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T06:40

2023-02-27T06:40

2023-02-27T06:55

происшествия

иркутск

иркутская область

авто

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ИРКУТСК, 27 фев – РИА Новости. Пять автомобилей пострадали в аварии после столкновения с автобусом в центре Иркутска, сообщает ГУМВД по Иркутской области. В центре Иркутска утром в понедельник произошло ДТП, ставшее причиной пробок. "Водитель автобуса не выбрал безопасную скорость в условиях выпавших осадков и допустил столкновение с двигавшимися в попутном направлении автомашинами - всего повреждено пять автомобилей", - говорится в сообщении. Отмечается, что никто из людей не пострадал. На месте работают аварийные комиссары.

https://ria.ru/20230226/dtp-1854461853.html

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происшествия, иркутск, иркутская область, авто