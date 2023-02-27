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В Иркутске при столкновении с автобусом были повреждены пять автомобилей - РИА Новости, 27.02.2023
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В Иркутске при столкновении с автобусом были повреждены пять автомобилей
В Иркутске при столкновении с автобусом были повреждены пять автомобилей - РИА Новости, 27.02.2023
В Иркутске при столкновении с автобусом были повреждены пять автомобилей
Пять автомобилей пострадали в аварии после столкновения с автобусом в центре Иркутска, сообщает ГУМВД по Иркутской области. РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T06:40
2023-02-27T06:55
происшествия
иркутск
иркутская область
авто
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ИРКУТСК, 27 фев – РИА Новости. Пять автомобилей пострадали в аварии после столкновения с автобусом в центре Иркутска, сообщает ГУМВД по Иркутской области. В центре Иркутска утром в понедельник произошло ДТП, ставшее причиной пробок. "Водитель автобуса не выбрал безопасную скорость в условиях выпавших осадков и допустил столкновение с двигавшимися в попутном направлении автомашинами - всего повреждено пять автомобилей", - говорится в сообщении. Отмечается, что никто из людей не пострадал. На месте работают аварийные комиссары.
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происшествия, иркутск, иркутская область, авто
Происшествия, Иркутск, Иркутская область, Авто
06:40 27.02.2023 (обновлено: 06:55 27.02.2023)
 
В Иркутске при столкновении с автобусом были повреждены пять автомобилей

В центре Иркутска после столкновения с автобусом были повреждены пять автомобилей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль полиции . Архивное фото
Читать ria.ru в
ИРКУТСК, 27 фев – РИА Новости. Пять автомобилей пострадали в аварии после столкновения с автобусом в центре Иркутска, сообщает ГУМВД по Иркутской области.
В центре Иркутска утром в понедельник произошло ДТП, ставшее причиной пробок.
"Водитель автобуса не выбрал безопасную скорость в условиях выпавших осадков и допустил столкновение с двигавшимися в попутном направлении автомашинами - всего повреждено пять автомобилей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что никто из людей не пострадал. На месте работают аварийные комиссары.
Автомобиль полиции в Москве - РИА Новости, 1920, 26.02.2023
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