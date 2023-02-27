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Госдеп сообщил о попытках непублично обсудить с Россией ситуацию по ДСНВ - РИА Новости, 27.02.2023
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Госдеп сообщил о попытках непублично обсудить с Россией ситуацию по ДСНВ
Госдеп сообщил о попытках непублично обсудить с Россией ситуацию по ДСНВ - РИА Новости, 27.02.2023
Госдеп сообщил о попытках непублично обсудить с Россией ситуацию по ДСНВ
США задействуют непубличные каналы, чтобы обсудить с Москвой будущее Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, заявила профильный помощник РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T20:00
2023-02-27T22:07
в мире
сша
вашингтон (штат)
россия
владимир путин
сергей рябков
государственный департамент сша
нато
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ВАШИНГТОН, 27 фев — РИА Новости. США задействуют непубличные каналы, чтобы обсудить с Москвой будущее Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, заявила профильный помощник госсекретаря Мэллори Стюарт.Вашингтон продолжает придерживаться положений соглашения, в том числе лимитов на ядерные вооружения, пояснила американская чиновница. По ее словам, США не получали от российской стороны официального уведомления о приостановке участия в договоре."Хорошие новости в том, что буквально все это — легкоустранимые проблемы, если Москва решит вернуться к выгодам транспарентности и стабильности", — отметила Стюарт.Помощник госсекретаря добавила, что США готовы принимать российских инспекторов и еще летом прошлого года дали понять: те могут прибывать как коммерческими авиарейсами, так и "государственными самолетами".На прошлой неделе Владимир Путин заявил, что Москва в ответ на американские ультиматумы приостанавливает участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, но не выходит из него. Глава государства отметил, что, прежде чем вернуться к обсуждению, необходимо понять, как учитывать совокупный стратегический арсенал НАТО, включая Францию и Великобританию.Как пояснил замминистра иностранных дел Сергей Рябков, приостанавливаются все информационные обмены, все элементы договора, касающиеся верификации.Россия и США в 2010 году подписали Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Документ предусматривал, что к февралю 2018-го арсеналы каждой страны не должны превышать 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет, включая подводные лодки и тяжелые бомбардировщики, 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок и 1550 боезарядов.К контрольной дате Россия свои обязательства по сокращению вооружений выполнила полностью. США также заявили о достижении согласованных уровней, но выхода на установленные показатели Вашингтон достиг в том числе за счет нелегитимного одностороннего исключения из зачета части вооружений.
https://ria.ru/20230226/dsnv-1854406837.html
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в мире, сша, вашингтон (штат), россия, владимир путин, сергей рябков, государственный департамент сша, нато, договор снв-3
В мире, США, Вашингтон (штат), Россия, Владимир Путин, Сергей Рябков, Государственный департамент США, НАТО, Договор СНВ-3
20:00 27.02.2023 (обновлено: 22:07 27.02.2023)
 
Госдеп сообщил о попытках непублично обсудить с Россией ситуацию по ДСНВ

Госдеп: США пытаются непублично узнать у России, чего она хочет в ситуации с ДСНВ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и США
Государственные флаги России и США - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Государственные флаги России и США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 27 фев — РИА Новости. США задействуют непубличные каналы, чтобы обсудить с Москвой будущее Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, заявила профильный помощник госсекретаря Мэллори Стюарт.

"Мы на самом деле пытаемся взаимодействовать с Россией в закулисном режиме, чтобы понять, что они думают по этому поводу и что им надо", — сказала она в аналитическом центре Brookings.

Вашингтон продолжает придерживаться положений соглашения, в том числе лимитов на ядерные вооружения, пояснила американская чиновница. По ее словам, США не получали от российской стороны официального уведомления о приостановке участия в договоре.
"Хорошие новости в том, что буквально все это — легкоустранимые проблемы, если Москва решит вернуться к выгодам транспарентности и стабильности", — отметила Стюарт.
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Помощник госсекретаря добавила, что США готовы принимать российских инспекторов и еще летом прошлого года дали понять: те могут прибывать как коммерческими авиарейсами, так и "государственными самолетами".
На прошлой неделе Владимир Путин заявил, что Москва в ответ на американские ультиматумы приостанавливает участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, но не выходит из него. Глава государства отметил, что, прежде чем вернуться к обсуждению, необходимо понять, как учитывать совокупный стратегический арсенал НАТО, включая Францию и Великобританию.
Как пояснил замминистра иностранных дел Сергей Рябков, приостанавливаются все информационные обмены, все элементы договора, касающиеся верификации.
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Россия и США в 2010 году подписали Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Документ предусматривал, что к февралю 2018-го арсеналы каждой страны не должны превышать 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет, включая подводные лодки и тяжелые бомбардировщики, 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок и 1550 боезарядов.
К контрольной дате Россия свои обязательства по сокращению вооружений выполнила полностью. США также заявили о достижении согласованных уровней, но выхода на установленные показатели Вашингтон достиг в том числе за счет нелегитимного одностороннего исключения из зачета части вооружений.
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