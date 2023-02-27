20:00 27.02.2023 (обновлено: 22:07 27.02.2023)
Госдеп сообщил о попытках непублично обсудить с Россией ситуацию по ДСНВ
Госдеп: США пытаются непублично узнать у России, чего она хочет в ситуации с ДСНВ
Государственные флаги России и США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 27 фев — РИА Новости. США задействуют непубличные каналы, чтобы обсудить с Москвой будущее Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, заявила профильный помощник госсекретаря Мэллори Стюарт.
"Мы на самом деле пытаемся взаимодействовать с Россией в закулисном режиме, чтобы понять, что они думают по этому поводу и что им надо", — сказала она в аналитическом центре Brookings.
Вашингтон продолжает придерживаться положений соглашения, в том числе лимитов на ядерные вооружения, пояснила американская чиновница. По ее словам, США не получали от российской стороны официального уведомления о приостановке участия в договоре.
"Хорошие новости в том, что буквально все это — легкоустранимые проблемы, если Москва решит вернуться к выгодам транспарентности и стабильности", — отметила Стюарт.
Помощник госсекретаря добавила, что США готовы принимать российских инспекторов и еще летом прошлого года дали понять: те могут прибывать как коммерческими авиарейсами, так и "государственными самолетами".
На прошлой неделе Владимир Путин заявил, что Москва в ответ на американские ультиматумы приостанавливает участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, но не выходит из него. Глава государства отметил, что, прежде чем вернуться к обсуждению, необходимо понять, как учитывать совокупный стратегический арсенал НАТО, включая Францию и Великобританию.
Как пояснил замминистра иностранных дел Сергей Рябков, приостанавливаются все информационные обмены, все элементы договора, касающиеся верификации.
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Россия и США в 2010 году подписали Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Документ предусматривал, что к февралю 2018-го арсеналы каждой страны не должны превышать 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет, включая подводные лодки и тяжелые бомбардировщики, 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок и 1550 боезарядов.
К контрольной дате Россия свои обязательства по сокращению вооружений выполнила полностью. США также заявили о достижении согласованных уровней, но выхода на установленные показатели Вашингтон достиг в том числе за счет нелегитимного одностороннего исключения из зачета части вооружений.