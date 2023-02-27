https://ria.ru/20230227/dsnv-1854705135.html

Госдеп сообщил о попытках непублично обсудить с Россией ситуацию по ДСНВ

Госдеп сообщил о попытках непублично обсудить с Россией ситуацию по ДСНВ - РИА Новости, 27.02.2023

Госдеп сообщил о попытках непублично обсудить с Россией ситуацию по ДСНВ

США задействуют непубличные каналы, чтобы обсудить с Москвой будущее Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, заявила профильный помощник РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T20:00

2023-02-27T20:00

2023-02-27T22:07

в мире

сша

вашингтон (штат)

россия

владимир путин

сергей рябков

государственный департамент сша

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767132185_0:265:2699:1783_1920x0_80_0_0_a75eb7b7bceb6de7a357a6a0d4011ae7.jpg

ВАШИНГТОН, 27 фев — РИА Новости. США задействуют непубличные каналы, чтобы обсудить с Москвой будущее Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, заявила профильный помощник госсекретаря Мэллори Стюарт.Вашингтон продолжает придерживаться положений соглашения, в том числе лимитов на ядерные вооружения, пояснила американская чиновница. По ее словам, США не получали от российской стороны официального уведомления о приостановке участия в договоре."Хорошие новости в том, что буквально все это — легкоустранимые проблемы, если Москва решит вернуться к выгодам транспарентности и стабильности", — отметила Стюарт.Помощник госсекретаря добавила, что США готовы принимать российских инспекторов и еще летом прошлого года дали понять: те могут прибывать как коммерческими авиарейсами, так и "государственными самолетами".На прошлой неделе Владимир Путин заявил, что Москва в ответ на американские ультиматумы приостанавливает участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, но не выходит из него. Глава государства отметил, что, прежде чем вернуться к обсуждению, необходимо понять, как учитывать совокупный стратегический арсенал НАТО, включая Францию и Великобританию.Как пояснил замминистра иностранных дел Сергей Рябков, приостанавливаются все информационные обмены, все элементы договора, касающиеся верификации.Россия и США в 2010 году подписали Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Документ предусматривал, что к февралю 2018-го арсеналы каждой страны не должны превышать 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет, включая подводные лодки и тяжелые бомбардировщики, 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок и 1550 боезарядов.К контрольной дате Россия свои обязательства по сокращению вооружений выполнила полностью. США также заявили о достижении согласованных уровней, но выхода на установленные показатели Вашингтон достиг в том числе за счет нелегитимного одностороннего исключения из зачета части вооружений.

https://ria.ru/20230226/dsnv-1854406837.html

https://ria.ru/20230225/geopolitika-1854324914.html

https://ria.ru/20230226/dsnv-1854378914.html

сша

вашингтон (штат)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, вашингтон (штат), россия, владимир путин, сергей рябков, государственный департамент сша, нато, договор снв-3