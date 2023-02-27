https://ria.ru/20230227/dsnv-1854695289.html
Госдеп утверждает, что США не получали уведомления о решении России по ДСНВ
Госдеп утверждает, что США не получали уведомления о решении России по ДСНВ - РИА Новости, 27.02.2023
Госдеп утверждает, что США не получали уведомления о решении России по ДСНВ
США не получали от Москвы официального уведомления о приостановке участия в ДСНВ, заявила в понедельник помощник госсекретаря США по вопросу контроля над... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T19:20
2023-02-27T19:20
2023-02-27T19:26
государственный департамент сша
договор снв-3
сша
в мире
россия
владимир путин
франция
великобритания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154780/33/1547803309_0:0:3281:1846_1920x0_80_0_0_71fe9d88902401d8bf8645b5ef654bef.jpg
ВАШИНГТОН, 27 фев - РИА Новости. США не получали от Москвы официального уведомления о приостановке участия в ДСНВ, заявила в понедельник помощник госсекретаря США по вопросу контроля над вооружениями Мэллори Стюарт."Мы не получали каких-либо формальных оповещений касательно приостановки. Как и все, мы получаем информацию из заявлений российского правительства", - сказала представитель госдепартамента в вашингтонском аналитическом центре Brookings Institute.По ее словам, "приостановка еще не начала действовать официально". "Мы все еще получаем оповещения в рамках ДСНВ, но мы ожидаем, что это прекратится, как только приостановка будет формализована", - сказала она.В госдепартаменте подчеркнули, что перспективы дальнейшей работы в рамках ДСНВ будут более понятны после формализации заявленной РФ приостановки. Она подчеркнула, что в интересах всех сторон будет "убедить Россию вернуться к исполнению соглашения".Президент России Владимир Путин 21 февраля в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, "мы должны для себя понять, на что все-таки претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал (Североатлантического) альянса".
https://ria.ru/20230223/soglashenie-1854047274.html
https://ria.ru/20230222/dsnv-1853602810.html
сша
россия
франция
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154780/33/1547803309_142:0:2871:2047_1920x0_80_0_0_bff94592c0d26b037ae4bc91b930df6c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
государственный департамент сша, договор снв-3, сша, в мире, россия, владимир путин, франция, великобритания
Государственный департамент США, Договор СНВ-3, США, В мире, Россия, Владимир Путин, Франция, Великобритания
19:20 27.02.2023 (обновлено: 19:26 27.02.2023)
Госдеп утверждает, что США не получали уведомления о решении России по ДСНВ
Госдеп утверждает, что США не получали уведомления о приостановке участия России в ДСНВ