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Госдеп утверждает, что США не получали уведомления о решении России по ДСНВ

Госдеп утверждает, что США не получали уведомления о решении России по ДСНВ - РИА Новости, 27.02.2023

Госдеп утверждает, что США не получали уведомления о решении России по ДСНВ

США не получали от Москвы официального уведомления о приостановке участия в ДСНВ, заявила в понедельник помощник госсекретаря США по вопросу контроля над... РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T19:20

2023-02-27T19:20

2023-02-27T19:26

государственный департамент сша

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ВАШИНГТОН, 27 фев - РИА Новости. США не получали от Москвы официального уведомления о приостановке участия в ДСНВ, заявила в понедельник помощник госсекретаря США по вопросу контроля над вооружениями Мэллори Стюарт."Мы не получали каких-либо формальных оповещений касательно приостановки. Как и все, мы получаем информацию из заявлений российского правительства", - сказала представитель госдепартамента в вашингтонском аналитическом центре Brookings Institute.По ее словам, "приостановка еще не начала действовать официально". "Мы все еще получаем оповещения в рамках ДСНВ, но мы ожидаем, что это прекратится, как только приостановка будет формализована", - сказала она.В госдепартаменте подчеркнули, что перспективы дальнейшей работы в рамках ДСНВ будут более понятны после формализации заявленной РФ приостановки. Она подчеркнула, что в интересах всех сторон будет "убедить Россию вернуться к исполнению соглашения".Президент России Владимир Путин 21 февраля в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, "мы должны для себя понять, на что все-таки претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал (Североатлантического) альянса".

https://ria.ru/20230223/soglashenie-1854047274.html

https://ria.ru/20230222/dsnv-1853602810.html

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государственный департамент сша, договор снв-3, сша, в мире, россия, владимир путин, франция, великобритания