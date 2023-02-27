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США продолжают анализировать решение России о приостановке участия в ДСНВ - РИА Новости, 27.02.2023
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США продолжают анализировать решение России о приостановке участия в ДСНВ
США продолжают анализировать решение России о приостановке участия в ДСНВ - РИА Новости, 27.02.2023
США продолжают анализировать решение России о приостановке участия в ДСНВ
Вашингтон продолжает анализировать решение России о приостановке участия в ДСНВ, рассчитывают на продолжение конструктивного взаимодействия, заявила на брифинге РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T18:15
2023-02-27T18:15
россия
сша
москва
владимир путин
договор снв-3
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ВАШИНГТОН, 27 фев - РИА Новости. Вашингтон продолжает анализировать решение России о приостановке участия в ДСНВ, рассчитывают на продолжение конструктивного взаимодействия, заявила на брифинге в понедельник заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями Бонни Дженкинс. "Сейчас мы продолжаем процесс оценки ситуации", - сказала представитель внешнеполитического ведомства США. Она назвала решение Москвы "печальным и заслуживающим сожаления". "Мы многократно заявляли, что будем готовы к конструктивной совместной работе для полной реализации соглашения в интересах всех вовлеченных сторон", - сказала представитель госдепартамента. Она отметила, что еще до формального объявления Россией приостановке участия в соглашении, Москва в одностороннем порядке фактически перестала действовать в рамках его условий, при этом, подчеркнула Дженкинс, "нарушений существенных условий договора не было". Президент России Владимир Путин 21 февраля в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, "мы должны для себя понять, на что все-таки претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал (Североатлантического) альянса".
https://ria.ru/20230226/dsnv-1854406837.html
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россия, сша, москва, владимир путин, договор снв-3
Россия, США, Москва, Владимир Путин, Договор СНВ-3
18:15 27.02.2023
 
США продолжают анализировать решение России о приостановке участия в ДСНВ

В Госдепе США продолжают анализировать решение России о приостановке участия в ДСНВ

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 27 фев - РИА Новости. Вашингтон продолжает анализировать решение России о приостановке участия в ДСНВ, рассчитывают на продолжение конструктивного взаимодействия, заявила на брифинге в понедельник заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями Бонни Дженкинс.
"Сейчас мы продолжаем процесс оценки ситуации", - сказала представитель внешнеполитического ведомства США. Она назвала решение Москвы "печальным и заслуживающим сожаления".
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 26.02.2023
26 февраля, 14:03
Нарышкин назвал логичным решение о приостановке Россией участия в ДСНВ
"Мы многократно заявляли, что будем готовы к конструктивной совместной работе для полной реализации соглашения в интересах всех вовлеченных сторон", - сказала представитель госдепартамента. Она отметила, что еще до формального объявления Россией приостановке участия в соглашении, Москва в одностороннем порядке фактически перестала действовать в рамках его условий, при этом, подчеркнула Дженкинс, "нарушений существенных условий договора не было".
Президент России Владимир Путин 21 февраля в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, "мы должны для себя понять, на что все-таки претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал (Североатлантического) альянса".
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Вчера, 16:06
NI: США должны принудить Украину к миру из-за приближения катастрофы
 
РоссияСШАМоскваВладимир ПутинДоговор СНВ-3
 
 
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