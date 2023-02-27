США продолжают анализировать решение России о приостановке участия в ДСНВ
В Госдепе США продолжают анализировать решение России о приостановке участия в ДСНВ
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 27 фев - РИА Новости. Вашингтон продолжает анализировать решение России о приостановке участия в ДСНВ, рассчитывают на продолжение конструктивного взаимодействия, заявила на брифинге в понедельник заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями Бонни Дженкинс.
"Сейчас мы продолжаем процесс оценки ситуации", - сказала представитель внешнеполитического ведомства США. Она назвала решение Москвы "печальным и заслуживающим сожаления".
"Мы многократно заявляли, что будем готовы к конструктивной совместной работе для полной реализации соглашения в интересах всех вовлеченных сторон", - сказала представитель госдепартамента. Она отметила, что еще до формального объявления Россией приостановке участия в соглашении, Москва в одностороннем порядке фактически перестала действовать в рамках его условий, при этом, подчеркнула Дженкинс, "нарушений существенных условий договора не было".
Президент России Владимир Путин 21 февраля в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, "мы должны для себя понять, на что все-таки претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал (Североатлантического) альянса".