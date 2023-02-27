https://ria.ru/20230227/draka-1854612951.html

В Туле две девушки подрались возле торгового центра

В Туле две девушки подрались возле торгового центра - РИА Новости, 27.02.2023

В Туле две девушки подрались возле торгового центра

Полиция выясняет причину драки между двумя девушками у торгового центра в Туле, сообщили РИА Новости в УМВД по Тульской области. РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T15:14

2023-02-27T15:14

2023-02-27T15:14

происшествия

тула

тульская область

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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ЯРОСЛАВЛЬ, 27 фев – РИА Новости. Полиция выясняет причину драки между двумя девушками у торгового центра в Туле, сообщили РИА Новости в УМВД по Тульской области. Видео драки появилось в соцсетях. На кадрах две девушки – одна в куртке, другая без верхней одежды - сцепились на улице в присутствии очевидцев, большинство из них сверстники соперниц. Девушки падают на асфальт, драка продолжается там. Один из молодых людей пытается их разнять, но другие присутствующие, в том числе автор видео, просят его не делать этого. В конце концов девушек растаскивают. Инцидент произошел рядом с торгово-развлекательным комплексом "Гостиный двор" в центре Тулы. "В отделе полиции "Центральный" информация зарегистрирована. В настоящее время проводится проверка, устанавливаются участники и мотивы данного происшествия", - сообщили в УМВД по региону. В областной прокуратуре добавили, что ход проверки держат на контроле. В экстренных службах региона уточнили РИА Новости, что обе соперницы младше 18 лет. На днях в Туле, у другого торгового центра, произошла еще одна привлекшая внимание общественности драка с участием молодежи, В ней принимали участие юноши. В процессе один из участников, 17-летний парень, упал на асфальт, и несколько человек пинали его. Инцидентом заинтересовались полиция, прокуратура и следствие.

https://ria.ru/20230227/zaderzhanie-1854536778.html

тула

тульская область

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, тула, тульская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)