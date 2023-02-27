18:58 27.02.2023 (обновлено: 19:50 27.02.2023)
ВВС США отстранили от должностей двух командиров из-за утраты доверия
На базе стратегических бомбардировщиков США сняли двух командиров из-за утраты доверия
© Фото : U.S. Air Force / 2nd Lt. Denise Guiao-CorpuzАмериканский стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress
Американский стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 27 фев — РИА Новости. Двух американских офицеров отстранили от должностей на базе стратегических бомбардировщиков из-за сомнений в их способности выполнять свою работу, сообщило командование дальней авиации США в Twitter.
"Сегодня два командира лишены своих начальствующих должностей на базе ВВС Мино, Северная Дакота, вследствие утраты уверенности в их способности выполнять возложенные на них обязанности", — говорится в публикации.
Командование не уточнило, кого именно из личного состава авиабазы сняли с должности и за какие провинности.
На авиабазе Мино базируется пятое бомбардировочное крыло, имеющее на вооружении стратегические бомбардировщики B-52H, вместе с четырьмя обслуживающими его частями.
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