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ВВС США отстранили от должностей двух командиров из-за утраты доверия - РИА Новости, 27.02.2023
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ВВС США отстранили от должностей двух командиров из-за утраты доверия
ВВС США отстранили от должностей двух командиров из-за утраты доверия - РИА Новости, 27.02.2023
ВВС США отстранили от должностей двух командиров из-за утраты доверия
Двух американских офицеров отстранили от должностей на базе стратегических бомбардировщиков из-за сомнений в их способности выполнять свою работу, сообщило... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T18:58
2023-02-27T19:50
в мире
сша
северная дакота
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ВАШИНГТОН, 27 фев — РИА Новости. Двух американских офицеров отстранили от должностей на базе стратегических бомбардировщиков из-за сомнений в их способности выполнять свою работу, сообщило командование дальней авиации США в Twitter. Командование не уточнило, кого именно из личного состава авиабазы сняли с должности и за какие провинности.На авиабазе Мино базируется пятое бомбардировочное крыло, имеющее на вооружении стратегические бомбардировщики B-52H, вместе с четырьмя обслуживающими его частями.
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в мире, сша, северная дакота
В мире, США, Северная Дакота
18:58 27.02.2023 (обновлено: 19:50 27.02.2023)
 
ВВС США отстранили от должностей двух командиров из-за утраты доверия

На базе стратегических бомбардировщиков США сняли двух командиров из-за утраты доверия

© Фото : U.S. Air Force / 2nd Lt. Denise Guiao-CorpuzАмериканский стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress
Американский стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© Фото : U.S. Air Force / 2nd Lt. Denise Guiao-Corpuz
Американский стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 27 фев — РИА Новости. Двух американских офицеров отстранили от должностей на базе стратегических бомбардировщиков из-за сомнений в их способности выполнять свою работу, сообщило командование дальней авиации США в Twitter.

"Сегодня два командира лишены своих начальствующих должностей на базе ВВС Мино, Северная Дакота, вследствие утраты уверенности в их способности выполнять возложенные на них обязанности", — говорится в публикации.

Командование не уточнило, кого именно из личного состава авиабазы сняли с должности и за какие провинности.
На авиабазе Мино базируется пятое бомбардировочное крыло, имеющее на вооружении стратегические бомбардировщики B-52H, вместе с четырьмя обслуживающими его частями.
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