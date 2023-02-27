https://ria.ru/20230227/doverie-1854691823.html

ВВС США отстранили от должностей двух командиров из-за утраты доверия

ВВС США отстранили от должностей двух командиров из-за утраты доверия - РИА Новости, 27.02.2023

ВВС США отстранили от должностей двух командиров из-за утраты доверия

Двух американских офицеров отстранили от должностей на базе стратегических бомбардировщиков из-за сомнений в их способности выполнять свою работу, сообщило... РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T18:58

2023-02-27T18:58

2023-02-27T19:50

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ВАШИНГТОН, 27 фев — РИА Новости. Двух американских офицеров отстранили от должностей на базе стратегических бомбардировщиков из-за сомнений в их способности выполнять свою работу, сообщило командование дальней авиации США в Twitter. Командование не уточнило, кого именно из личного состава авиабазы сняли с должности и за какие провинности.На авиабазе Мино базируется пятое бомбардировочное крыло, имеющее на вооружении стратегические бомбардировщики B-52H, вместе с четырьмя обслуживающими его частями.

https://ria.ru/20221220/b-2-1839889210.html

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в мире, сша, северная дакота