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Украинские войска выпустили по Донецку 13 снарядов - РИА Новости, 27.02.2023
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Украинские войска выпустили по Донецку 13 снарядов
Украинские войска выпустили по Донецку 13 снарядов - РИА Новости, 27.02.2023
Украинские войска выпустили по Донецку 13 снарядов
Украинские войска за 15 минут выпустили по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка 13 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T17:15
2023-02-27T17:15
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ДОНЕЦК, 27 фев - РИА Новости. Украинские войска за 15 минут выпустили по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка 13 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 16.05 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале. Кроме того, в 16.20 украинские войска выпустили по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка пять снарядов калибром 155 миллиметров. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230227/obstrel-1854615112.html
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в мире, донецк, украина, донецкая народная республика, нато, сцкк
В мире, Донецк, Украина, Донецкая Народная Республика, НАТО, СЦКК
17:15 27.02.2023
 
Украинские войска выпустили по Донецку 13 снарядов

В ДНР заявили, что украинские войска за 15 минут выпустили по Донецку 13 снарядов

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкМестные жительницы убираются во дворе дома, пострадавшего в результате обстрела в Петровском районе Донецка
Местные жительницы убираются во дворе дома, пострадавшего в результате обстрела в Петровском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Местные жительницы убираются во дворе дома, пострадавшего в результате обстрела в Петровском районе Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 27 фев - РИА Новости. Украинские войска за 15 минут выпустили по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка 13 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 16.05 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале.
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ВСУ обстреляли Яковлевку и Ясиноватую
Кроме того, в 16.20 украинские войска выпустили по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка пять снарядов калибром 155 миллиметров.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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