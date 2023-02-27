https://ria.ru/20230227/donetsk-1854659490.html

Украинские войска выпустили по Донецку 13 снарядов

Украинские войска выпустили по Донецку 13 снарядов - РИА Новости, 27.02.2023

Украинские войска выпустили по Донецку 13 снарядов

Украинские войска за 15 минут выпустили по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка 13 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T17:15

2023-02-27T17:15

2023-02-27T17:15

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ДОНЕЦК, 27 фев - РИА Новости. Украинские войска за 15 минут выпустили по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка 13 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 16.05 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале. Кроме того, в 16.20 украинские войска выпустили по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка пять снарядов калибром 155 миллиметров. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230227/obstrel-1854615112.html

https://ria.ru/20230227/obstrel-1854523036.html

донецк

украина

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецк, украина, донецкая народная республика, нато, сцкк