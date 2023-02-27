https://ria.ru/20230227/donetsk-1854508419.html
Украинские войска снова обстреляли Донецк
Украинские войска снова обстреляли Донецк - РИА Новости, 27.02.2023
Украинские войска снова обстреляли Донецк
Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка шесть снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T09:45
2023-02-27T09:45
2023-02-27T09:46
специальная военная операция на украине
донецк
петровский район
донецкая народная республика
сцкк
нато
происшествия
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ДОНЕЦК, 27 фев - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка шесть снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 09.20 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Ильинка – город Донецк (Петровский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230227/dnr-1854500708.html
донецк
петровский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк, петровский район, донецкая народная республика, сцкк, нато, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Петровский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО, Происшествия
09:45 27.02.2023 (обновлено: 09:46 27.02.2023)
Украинские войска снова обстреляли Донецк
В ДНР заявили, что украинские войска выпустили по Донецку шесть снарядов