https://ria.ru/20230227/donbass-1854550641.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку - РИА Новости, 27.02.2023
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку, выпустив за 5 минут восемь снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T11:43
2023-02-27T11:43
2023-02-27T12:05
происшествия
донецк
макеевка
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 27 фев – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку, выпустив за 5 минут восемь снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11:20 (совпадает с мск) – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 мм", - говорится в телеграм-канале представительства.Отмечается, что в 11.25 украинские военные выпустили три снаряда такого же калибра по Киевскому району Донецка.Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР.
https://ria.ru/20230227/aleksandrovka-1854538091.html
https://ria.ru/20230227/dnr-1854500708.html
донецк
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецк, макеевка, донецкая народная республика, сцкк
Происшествия, Донецк, Макеевка, Донецкая Народная Республика, СЦКК
11:43 27.02.2023 (обновлено: 12:05 27.02.2023)
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку
В ДНР заявили, что ВСУ за пять минут выпустили по Макеевке и Донецку восемь снарядов