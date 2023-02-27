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Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку - РИА Новости, 27.02.2023
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Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку - РИА Новости, 27.02.2023
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку, выпустив за 5 минут восемь снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T11:43
2023-02-27T12:05
происшествия
донецк
макеевка
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 27 фев – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку, выпустив за 5 минут восемь снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11:20 (совпадает с мск) – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 мм", - говорится в телеграм-канале представительства.Отмечается, что в 11.25 украинские военные выпустили три снаряда такого же калибра по Киевскому району Донецка.Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР.
https://ria.ru/20230227/aleksandrovka-1854538091.html
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донецк
макеевка
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происшествия, донецк, макеевка, донецкая народная республика, сцкк
Происшествия, Донецк, Макеевка, Донецкая Народная Республика, СЦКК
11:43 27.02.2023 (обновлено: 12:05 27.02.2023)
 
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку

В ДНР заявили, что ВСУ за пять минут выпустили по Макеевке и Донецку восемь снарядов

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкОкна, разбитые в результате обстрела со стороны ВСУ
Окна, разбитые в результате обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Окна, разбитые в результате обстрела со стороны ВСУ . Архивное фото
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ДОНЕЦК, 27 фев – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку, выпустив за 5 минут восемь снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11:20 (совпадает с мск) – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 мм", - говорится в телеграм-канале представительства.
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Отмечается, что в 11.25 украинские военные выпустили три снаряда такого же калибра по Киевскому району Донецка.
Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР.
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ПроисшествияДонецкМакеевкаДонецкая Народная РеспубликаСЦКК
 
 
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