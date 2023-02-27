https://ria.ru/20230227/donbass-1854550641.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку - РИА Новости, 27.02.2023

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку, выпустив за 5 минут восемь снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном... РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T11:43

2023-02-27T11:43

2023-02-27T12:05

происшествия

донецк

макеевка

донецкая народная республика

сцкк

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ДОНЕЦК, 27 фев – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку, выпустив за 5 минут восемь снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11:20 (совпадает с мск) – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 мм", - говорится в телеграм-канале представительства.Отмечается, что в 11.25 украинские военные выпустили три снаряда такого же калибра по Киевскому району Донецка.Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР.

https://ria.ru/20230227/aleksandrovka-1854538091.html

https://ria.ru/20230227/dnr-1854500708.html

донецк

макеевка

донецкая народная республика

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, донецк, макеевка, донецкая народная республика, сцкк