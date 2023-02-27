https://ria.ru/20230227/diplomy-1854639610.html

Фурсенко предложил писать степень бакалавра в дипломе в скобках

Фурсенко предложил писать степень бакалавра в дипломе в скобках - РИА Новости, 27.02.2023

Фурсенко предложил писать степень бакалавра в дипломе в скобках

При возврате к традиционным срокам обучения в российских вузах степень бакалавра допустимо будет указывать в дипломе в скобках после специальности, которую... РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T16:33

2023-02-27T16:33

2023-02-27T16:40

общество

россия

андрей фурсенко

владимир путин

образование - общество

навигатор абитуриента

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/103879/09/1038790954_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f525033e3c80f33f0a3a33e0f1bc99d5.jpg

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. При возврате к традиционным срокам обучения в российских вузах степень бакалавра допустимо будет указывать в дипломе в скобках после специальности, которую получил студент, считает помощник президента РФ по науке и образованию Андрей Фурсенко. Президент РФ Владимир Путин во время послания к Федеральному собранию назвал вопрос о высшем образовании очень важным, отметив, что изменения назрели из-за новых требований к специалистам в экономике, социальных отраслях и во всех других сферах. В частности президент заявил, что необходимо вернуться к традиционному для России сроку обучения в вузах от четырех до шести лет. "Я думаю, что для людей, которые будут учиться, например, срок четыре или пять лет, а сейчас есть и пятилетний бакалавриат, в случае необходимости, вполне можно будет указывать в дипломе… дипломированный специалист в скобках – бакалавр", - сказал Фурсенко в интервью телеканалу "Россия 24". Фурсенко отметил, что неважно, как называются уровни образования, так как есть система межгосударственных соглашений, в рамках которой обозначено, "какие уровни к чему приравнены".

https://ria.ru/20230221/magistratura-1853461029.html

https://ria.ru/20230221/studenty-1853422707.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, россия, андрей фурсенко, владимир путин, образование - общество, навигатор абитуриента