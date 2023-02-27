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Фурсенко предложил писать степень бакалавра в дипломе в скобках - РИА Новости, 27.02.2023
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Фурсенко предложил писать степень бакалавра в дипломе в скобках
Фурсенко предложил писать степень бакалавра в дипломе в скобках - РИА Новости, 27.02.2023
Фурсенко предложил писать степень бакалавра в дипломе в скобках
При возврате к традиционным срокам обучения в российских вузах степень бакалавра допустимо будет указывать в дипломе в скобках после специальности, которую... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T16:33
2023-02-27T16:40
общество
россия
андрей фурсенко
владимир путин
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. При возврате к традиционным срокам обучения в российских вузах степень бакалавра допустимо будет указывать в дипломе в скобках после специальности, которую получил студент, считает помощник президента РФ по науке и образованию Андрей Фурсенко. Президент РФ Владимир Путин во время послания к Федеральному собранию назвал вопрос о высшем образовании очень важным, отметив, что изменения назрели из-за новых требований к специалистам в экономике, социальных отраслях и во всех других сферах. В частности президент заявил, что необходимо вернуться к традиционному для России сроку обучения в вузах от четырех до шести лет. "Я думаю, что для людей, которые будут учиться, например, срок четыре или пять лет, а сейчас есть и пятилетний бакалавриат, в случае необходимости, вполне можно будет указывать в дипломе… дипломированный специалист в скобках – бакалавр", - сказал Фурсенко в интервью телеканалу "Россия 24". Фурсенко отметил, что неважно, как называются уровни образования, так как есть система межгосударственных соглашений, в рамках которой обозначено, "какие уровни к чему приравнены".
https://ria.ru/20230221/magistratura-1853461029.html
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общество, россия, андрей фурсенко, владимир путин, образование - общество, навигатор абитуриента
Общество, Россия, Андрей Фурсенко, Владимир Путин, Образование - Общество, Навигатор абитуриента
16:33 27.02.2023 (обновлено: 16:40 27.02.2023)
 
Фурсенко предложил писать степень бакалавра в дипломе в скобках

Фурсенко предложил приравнять диплом бакалавра к диплому о полном высшем образовании

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкВыпускники университета на церемонии вручения дипломов с отличием
Выпускники университета на церемонии вручения дипломов с отличием - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Выпускники университета на церемонии вручения дипломов с отличием. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. При возврате к традиционным срокам обучения в российских вузах степень бакалавра допустимо будет указывать в дипломе в скобках после специальности, которую получил студент, считает помощник президента РФ по науке и образованию Андрей Фурсенко.
Президент РФ Владимир Путин во время послания к Федеральному собранию назвал вопрос о высшем образовании очень важным, отметив, что изменения назрели из-за новых требований к специалистам в экономике, социальных отраслях и во всех других сферах. В частности президент заявил, что необходимо вернуться к традиционному для России сроку обучения в вузах от четырех до шести лет.
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"Я думаю, что для людей, которые будут учиться, например, срок четыре или пять лет, а сейчас есть и пятилетний бакалавриат, в случае необходимости, вполне можно будет указывать в дипломе… дипломированный специалист в скобках – бакалавр", - сказал Фурсенко в интервью телеканалу "Россия 24".
Фурсенко отметил, что неважно, как называются уровни образования, так как есть система межгосударственных соглашений, в рамках которой обозначено, "какие уровни к чему приравнены".
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ОбществоРоссияАндрей ФурсенкоВладимир ПутинОбразование - ОбществоНавигатор абитуриента
 
 
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