https://ria.ru/20230227/diagnoz-1854551483.html

Экспертиза признала невменяемой мать, отнесшую тело дочери на кладбище

Экспертиза признала невменяемой мать, отнесшую тело дочери на кладбище - РИА Новости, 27.02.2023

Экспертиза признала невменяемой мать, отнесшую тело дочери на кладбище

Экспертиза признала невменяемой жительницу Воронежа, которая убила месячную дочь ударом по голове, а затем отнесла тело на могилу родственника, сообщает в... РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T11:46

2023-02-27T11:46

2023-02-27T11:46

происшествия

воронеж

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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ВОРОНЕЖ, 27 фев - РИА Новости. Экспертиза признала невменяемой жительницу Воронежа, которая убила месячную дочь ударом по голове, а затем отнесла тело на могилу родственника, сообщает в понедельник управление СК РФ по региону. "Следствием установлено, 3 сентября 2022 года в городе Воронеже женщина, будучи недовольной громким плачем и беспокойным поведением своей месячной дочери, ударила ее рукой по голове. Через два дня девочка скончалась от полученных телесных повреждений. Согласно выводам судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стала черепно-мозговая травма", - говорится в релизе. По данным следствия, 25-летняя девушка, чтобы скрыть преступление, отнесла тело ребенка на могилу родственника на одно из кладбищ города. Затем она добровольно сообщила о совершенном преступлении в полицию и стала фигуранткой дела об убийстве малолетнего. Следствие отмечает, что женщина "нуждается в направлении на принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа". Уголовное дело направлено в суд, где этот вопрос будет окончательно формализован.

https://ria.ru/20230227/podzhigatel-1854541815.html

https://ria.ru/20230227/knopki-1854535067.html

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происшествия, воронеж, россия, следственный комитет россии (ск рф)