Рейтинг@Mail.ru
Экспертиза признала невменяемой мать, отнесшую тело дочери на кладбище - РИА Новости, 27.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230227/diagnoz-1854551483.html
Экспертиза признала невменяемой мать, отнесшую тело дочери на кладбище
Экспертиза признала невменяемой мать, отнесшую тело дочери на кладбище - РИА Новости, 27.02.2023
Экспертиза признала невменяемой мать, отнесшую тело дочери на кладбище
Экспертиза признала невменяемой жительницу Воронежа, которая убила месячную дочь ударом по голове, а затем отнесла тело на могилу родственника, сообщает в... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T11:46
2023-02-27T11:46
происшествия
воронеж
россия
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49929/69/499296955_0:0:360:203_1920x0_80_0_0_5c4d2e30bb7092b47416c6cf61d7bc47.jpg
ВОРОНЕЖ, 27 фев - РИА Новости. Экспертиза признала невменяемой жительницу Воронежа, которая убила месячную дочь ударом по голове, а затем отнесла тело на могилу родственника, сообщает в понедельник управление СК РФ по региону. "Следствием установлено, 3 сентября 2022 года в городе Воронеже женщина, будучи недовольной громким плачем и беспокойным поведением своей месячной дочери, ударила ее рукой по голове. Через два дня девочка скончалась от полученных телесных повреждений. Согласно выводам судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стала черепно-мозговая травма", - говорится в релизе. По данным следствия, 25-летняя девушка, чтобы скрыть преступление, отнесла тело ребенка на могилу родственника на одно из кладбищ города. Затем она добровольно сообщила о совершенном преступлении в полицию и стала фигуранткой дела об убийстве малолетнего. Следствие отмечает, что женщина "нуждается в направлении на принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа". Уголовное дело направлено в суд, где этот вопрос будет окончательно формализован.
https://ria.ru/20230227/podzhigatel-1854541815.html
https://ria.ru/20230227/knopki-1854535067.html
воронеж
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49929/69/499296955_0:0:272:203_1920x0_80_0_0_32d4042507201183ce39ac79022ebe3b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, воронеж, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Воронеж, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
11:46 27.02.2023
 
Экспертиза признала невменяемой мать, отнесшую тело дочери на кладбище

Экспертиза признала невменяемой мать, убившую дочь и отнесшую ее тело на кладбище

© РИА Новости / Алексей ДаничевПсихиатр
Психиатр - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
Психиатр. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 27 фев - РИА Новости. Экспертиза признала невменяемой жительницу Воронежа, которая убила месячную дочь ударом по голове, а затем отнесла тело на могилу родственника, сообщает в понедельник управление СК РФ по региону.
"Следствием установлено, 3 сентября 2022 года в городе Воронеже женщина, будучи недовольной громким плачем и беспокойным поведением своей месячной дочери, ударила ее рукой по голове. Через два дня девочка скончалась от полученных телесных повреждений. Согласно выводам судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стала черепно-мозговая травма", - говорится в релизе.
Наручники - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
11:23
В Петербурге арестовали поджигателя автомобилей МВД
По данным следствия, 25-летняя девушка, чтобы скрыть преступление, отнесла тело ребенка на могилу родственника на одно из кладбищ города. Затем она добровольно сообщила о совершенном преступлении в полицию и стала фигуранткой дела об убийстве малолетнего.
"Согласно заключению комплексной судебной психолого-психиатрической комиссии, женщина страдает хроническим психическим расстройством. В момент совершения уголовно-наказуемого деяния она не могла осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими", - говорится в сообщении.
Следствие отмечает, что женщина "нуждается в направлении на принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа". Уголовное дело направлено в суд, где этот вопрос будет окончательно формализован.
Ученик во время урока - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
11:04
В КЧР проверят сообщения об учительнице, якобы коловшей детей кнопками
 
ПроисшествияВоронежРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала