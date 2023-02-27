Экспертиза признала невменяемой мать, отнесшую тело дочери на кладбище
Экспертиза признала невменяемой мать, убившую дочь и отнесшую ее тело на кладбище
Психиатр. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 27 фев - РИА Новости. Экспертиза признала невменяемой жительницу Воронежа, которая убила месячную дочь ударом по голове, а затем отнесла тело на могилу родственника, сообщает в понедельник управление СК РФ по региону.
"Следствием установлено, 3 сентября 2022 года в городе Воронеже женщина, будучи недовольной громким плачем и беспокойным поведением своей месячной дочери, ударила ее рукой по голове. Через два дня девочка скончалась от полученных телесных повреждений. Согласно выводам судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стала черепно-мозговая травма", - говорится в релизе.
По данным следствия, 25-летняя девушка, чтобы скрыть преступление, отнесла тело ребенка на могилу родственника на одно из кладбищ города. Затем она добровольно сообщила о совершенном преступлении в полицию и стала фигуранткой дела об убийстве малолетнего.
"Согласно заключению комплексной судебной психолого-психиатрической комиссии, женщина страдает хроническим психическим расстройством. В момент совершения уголовно-наказуемого деяния она не могла осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими", - говорится в сообщении.
Следствие отмечает, что женщина "нуждается в направлении на принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа". Уголовное дело направлено в суд, где этот вопрос будет окончательно формализован.