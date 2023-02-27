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Эстония призвала Евросоюз закупать боеприпасы для Украины - РИА Новости, 27.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230227/boepripasy-1854687252.html
Эстония призвала Евросоюз закупать боеприпасы для Украины
Эстония призвала Евросоюз закупать боеприпасы для Украины - РИА Новости, 27.02.2023
Эстония призвала Евросоюз закупать боеприпасы для Украины
Министр обороны Эстонии Ханно Певкур призывает ЕС сосредоточиться на закупке боеприпасов для Украины, а не отправлять существующие, передает агентство Блумберг... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T18:48
2023-02-27T18:48
специальная военная операция на украине
эстония
россия
украина
жозеп боррель
сергей лавров
евросоюз
ханно певкур
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Министр обороны Эстонии Ханно Певкур призывает ЕС сосредоточиться на закупке боеприпасов для Украины, а не отправлять существующие, передает агентство Блумберг со ссылкой на письмо министра главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю. "Мы, конечно, должны предоставить 155 миллиметровые боеприпасы и из существующих запасов, но спрос рождает предложение только тогда, когда с промышленностью подписываются новые контракты", - написал Певкур. Министр обороны Эстонии отметил, что объемы производства боеприпасов в Европе на данный момент недостаточны как для снабжения Украины, так и для пополнения запасов в долгосрочной перспективе. В письме говорится, что закупки могут осуществляться не только органом ЕС, но и государством-членом, действующим от имени союза. Ранее Эстония передала Украине новый пакет военной помощи. В новый пакет помощи входят автоматы, пистолеты, беспилотные летательные аппараты, тепловизоры, генераторы и зарядные устройства, а также военное снаряжение. После начала военных действий на Украине Эстония предоставила Киеву военную помощь на сумму почти 400 миллионов евро, или более одного процента от ВВП республики. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230115/ukraina-1844881951.html
https://ria.ru/20230227/ukraina-1854613656.html
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эстония, россия, украина, жозеп боррель, сергей лавров, евросоюз, ханно певкур, нато
Специальная военная операция на Украине, Эстония, Россия, Украина, Жозеп Боррель, Сергей Лавров, Евросоюз, Ханно Певкур, НАТО
18:48 27.02.2023
 
Эстония призвала Евросоюз закупать боеприпасы для Украины

Эстония призвала Евросоюз закупать боеприпасы для Украины, а не отправлять существующие

© AP Photo / LibkosУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Министр обороны Эстонии Ханно Певкур призывает ЕС сосредоточиться на закупке боеприпасов для Украины, а не отправлять существующие, передает агентство Блумберг со ссылкой на письмо министра главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю.
"Мы, конечно, должны предоставить 155 миллиметровые боеприпасы и из существующих запасов, но спрос рождает предложение только тогда, когда с промышленностью подписываются новые контракты", - написал Певкур.
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Министр обороны Эстонии отметил, что объемы производства боеприпасов в Европе на данный момент недостаточны как для снабжения Украины, так и для пополнения запасов в долгосрочной перспективе.
В письме говорится, что закупки могут осуществляться не только органом ЕС, но и государством-членом, действующим от имени союза.
Ранее Эстония передала Украине новый пакет военной помощи. В новый пакет помощи входят автоматы, пистолеты, беспилотные летательные аппараты, тепловизоры, генераторы и зарядные устройства, а также военное снаряжение. После начала военных действий на Украине Эстония предоставила Киеву военную помощь на сумму почти 400 миллионов евро, или более одного процента от ВВП республики.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеЭстонияРоссияУкраинаЖозеп БоррельСергей ЛавровЕвросоюзХанно ПевкурНАТО
 
 
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