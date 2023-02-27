https://ria.ru/20230227/boepripasy-1854687252.html

Эстония призвала Евросоюз закупать боеприпасы для Украины

Эстония призвала Евросоюз закупать боеприпасы для Украины - РИА Новости, 27.02.2023

Эстония призвала Евросоюз закупать боеприпасы для Украины

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур призывает ЕС сосредоточиться на закупке боеприпасов для Украины, а не отправлять существующие, передает агентство Блумберг... РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T18:48

2023-02-27T18:48

2023-02-27T18:48

специальная военная операция на украине

эстония

россия

украина

жозеп боррель

сергей лавров

евросоюз

ханно певкур

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Министр обороны Эстонии Ханно Певкур призывает ЕС сосредоточиться на закупке боеприпасов для Украины, а не отправлять существующие, передает агентство Блумберг со ссылкой на письмо министра главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю. "Мы, конечно, должны предоставить 155 миллиметровые боеприпасы и из существующих запасов, но спрос рождает предложение только тогда, когда с промышленностью подписываются новые контракты", - написал Певкур. Министр обороны Эстонии отметил, что объемы производства боеприпасов в Европе на данный момент недостаточны как для снабжения Украины, так и для пополнения запасов в долгосрочной перспективе. В письме говорится, что закупки могут осуществляться не только органом ЕС, но и государством-членом, действующим от имени союза. Ранее Эстония передала Украине новый пакет военной помощи. В новый пакет помощи входят автоматы, пистолеты, беспилотные летательные аппараты, тепловизоры, генераторы и зарядные устройства, а также военное снаряжение. После начала военных действий на Украине Эстония предоставила Киеву военную помощь на сумму почти 400 миллионов евро, или более одного процента от ВВП республики. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230115/ukraina-1844881951.html

https://ria.ru/20230227/ukraina-1854613656.html

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эстония, россия, украина, жозеп боррель, сергей лавров, евросоюз, ханно певкур, нато