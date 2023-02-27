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Путин объявил благодарность блогерам Онуфриенко, Подоляке и Пучкову - РИА Новости, 27.02.2023
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Путин объявил благодарность блогерам Онуфриенко, Подоляке и Пучкову
Путин объявил благодарность блогерам Онуфриенко, Подоляке и Пучкову - РИА Новости, 27.02.2023
Путин объявил благодарность блогерам Онуфриенко, Подоляке и Пучкову
Президент России Владимир Путин объявил благодарность крупным российским блогерам, освещающим военно-политические события, Михаилу Онуфриенко, Юрию Подоляке и... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T16:52
2023-02-27T17:06
россия
владимир путин
общество
дмитрий пучков ("гоблин")
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин объявил благодарность крупным российским блогерам, освещающим военно-политические события, Михаилу Онуфриенко, Юрию Подоляке и Дмитрию "Гоблину" Пучкову, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. "Объявить благодарность президента РФ ... Онуфриенко Михаилу Борисовичу - журналисту, волонтеру Общероссийской общественно-государственной организации "Российское военно-историческое общество", город Москва; Подоляке Юрию Ивановичу - журналисту, город Москва; Пучкову Дмитрию Юрьевичу - журналисту, продюсеру, город Москва", - говорится в документе.
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россия, владимир путин, общество, дмитрий пучков ("гоблин")
Россия, Владимир Путин, Общество, Дмитрий Пучков ("Гоблин")
16:52 27.02.2023 (обновлено: 17:06 27.02.2023)
 
Путин объявил благодарность блогерам Онуфриенко, Подоляке и Пучкову

Путин объявил благодарность блогерам Михаилу Онуфриенко, Юрию Подоляке и Дмитрию Пучкову

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин объявил благодарность крупным российским блогерам, освещающим военно-политические события, Михаилу Онуфриенко, Юрию Подоляке и Дмитрию "Гоблину" Пучкову, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
"Объявить благодарность президента РФ ... Онуфриенко Михаилу Борисовичу - журналисту, волонтеру Общероссийской общественно-государственной организации "Российское военно-историческое общество", город Москва; Подоляке Юрию Ивановичу - журналисту, город Москва; Пучкову Дмитрию Юрьевичу - журналисту, продюсеру, город Москва", - говорится в документе.
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