https://ria.ru/20230227/blogery-1854649323.html
Путин объявил благодарность блогерам Онуфриенко, Подоляке и Пучкову
Путин объявил благодарность блогерам Онуфриенко, Подоляке и Пучкову - РИА Новости, 27.02.2023
Путин объявил благодарность блогерам Онуфриенко, Подоляке и Пучкову
Президент России Владимир Путин объявил благодарность крупным российским блогерам, освещающим военно-политические события, Михаилу Онуфриенко, Юрию Подоляке и... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T16:52
2023-02-27T16:52
2023-02-27T17:06
россия
владимир путин
общество
дмитрий пучков ("гоблин")
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин объявил благодарность крупным российским блогерам, освещающим военно-политические события, Михаилу Онуфриенко, Юрию Подоляке и Дмитрию "Гоблину" Пучкову, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. "Объявить благодарность президента РФ ... Онуфриенко Михаилу Борисовичу - журналисту, волонтеру Общероссийской общественно-государственной организации "Российское военно-историческое общество", город Москва; Подоляке Юрию Ивановичу - журналисту, город Москва; Пучкову Дмитрию Юрьевичу - журналисту, продюсеру, город Москва", - говорится в документе.
https://ria.ru/20221107/puchkov-1829716968.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, общество, дмитрий пучков ("гоблин")
Россия, Владимир Путин, Общество, Дмитрий Пучков ("Гоблин")
16:52 27.02.2023 (обновлено: 17:06 27.02.2023)
Путин объявил благодарность блогерам Онуфриенко, Подоляке и Пучкову
Путин объявил благодарность блогерам Михаилу Онуфриенко, Юрию Подоляке и Дмитрию Пучкову