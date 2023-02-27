https://ria.ru/20230227/bezhentsy-1854482122.html

СМИ: сотни украинцев оказались на грани выживания в Швеции

СМИ: сотни украинцев оказались на грани выживания в Швеции - РИА Новости, 27.02.2023

СМИ: сотни украинцев оказались на грани выживания в Швеции

Украинские беженцы в Швеции не могут позволить себе еду, из-за чего они вынуждены обращаться за продовольствием в благотворительные организации, говорится в... РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T04:32

2023-02-27T04:32

2023-02-27T04:32

в мире

швеция

красный крест

оон

управление верховного комиссара оон по делам беженцев

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МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Украинские беженцы в Швеции не могут позволить себе еду, из-за чего они вынуждены обращаться за продовольствием в благотворительные организации, говорится в сюжете телеканала SVT.Как отмечается в материале, сотни украинцев из около 40 тысяч, прибывших в Швецию за последний год, не могут обеспечить себя едой на каждый день. "Очень трудно отказать своему сыну, когда он просит яблоко", - пожаловалась Александра Еременко, которая до приезда в Швецию управляла двумя парфюмерными магазинами в Одессе.Сложившаяся ситуация отчасти связана и с тем, что более 12 тысяч украинцев трудоспособного возраста живут на пособия, выделяемые правительством. Без знания шведского языка беженцам трудно устроиться на работу, из-за этого они могут рассчитывать только на суточное пособие, которое составляет 71 крону (около 500 рублей. – ред.), и его должно хватать на все, кроме расходов на проживание.Такое положение встревожило шведские благотворительные организации, муниципалитеты и религиозные группы, говорится в сюжете. По словам ответственного по вопросам интеграции в административном совете Кроноберга Эвы Йонссон, у украинских беженцев нет доступа к базовой потребности быть накормленным.Как сообщает телеканал, в Стокгольме около 400-500 украинцев приходят в местное отделение Красного Креста для получения бесплатной еды, в городе Векше их около пары сотен. "Мы помогаем, чтобы никто не голодал, но Красный Крест в долгосрочной перспективе не может быть гарантом основных потребностей этой группы беженцев", - предупредил координатор благотворительной организации Магнус Андерссон.По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), с февраля 2022-го по январь этого года в страны Европы прибыли более восьми миллионов украинских беженцев.

https://ria.ru/20230225/bezhentsy-1854213117.html

https://ria.ru/20230224/lyudi-1854191084.html

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в мире, швеция, красный крест, оон, управление верховного комиссара оон по делам беженцев