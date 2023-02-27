https://ria.ru/20230227/belorussiya-1854610803.html

Лукашенко призвал подразделения МВД и КГБ к жесточайшей дисциплине

Лукашенко призвал подразделения МВД и КГБ к жесточайшей дисциплине - РИА Новости, 27.02.2023

Лукашенко призвал подразделения МВД и КГБ к жесточайшей дисциплине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал "жесточайшей дисциплины" в воинских подразделениях МВД и КГБ Белоруссии. РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T15:03

2023-02-27T15:03

2023-02-27T15:38

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александр лукашенко

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мвд белоруссии

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МИНСК, 27 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал "жесточайшей дисциплины" в воинских подразделениях МВД и КГБ Белоруссии."В свете событий внутреннего и внешнего характера хотел бы услышать из ваших уст характеристику внутриполитической и военной составляющей вокруг нашей Беларуси. Хочу… потребовать от вас жесточайшей дисциплины в воинских подразделениях МВД и КГБ", - сказал Лукашенко, обращаясь к руководителям силовых ведомств. Видеоотрывок совещания опубликовал близкий к пресс-службе главы государства Telegram-канал "Пул первого".Президент подчеркнул, что "каждый должен заниматься своим делом". "У нас немалая численность людей в погонах. Все вооружены. Это люди, заточенные на защиту своего Отечества. Этим нам надо пользоваться. Дисциплина и выполнение своих обязанностей, особенно на границе. Я, когда говорю о границе, это не значит, что это подразделение Лаппо (председателя госпогранкомитета Анатолия Лаппо – ред.) - и все. Это милиция, это КГБ, это военные", - пояснил глава государства.Лукашенко заявил, что оппоненты Минска "используют любые случаи для того, чтобы всколыхнуть ситуацию в Беларуси". "И они будут это делать. Я прошу вас и требую от вас выполнить эти установки. Все остальное - за мной", - подчеркнул белорусский президент.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

белоруссия, в мире, александр лукашенко, кгб белоруссии, мвд белоруссии