https://ria.ru/20230227/belorussiya-1854610803.html
Лукашенко призвал подразделения МВД и КГБ к жесточайшей дисциплине
Лукашенко призвал подразделения МВД и КГБ к жесточайшей дисциплине - РИА Новости, 27.02.2023
Лукашенко призвал подразделения МВД и КГБ к жесточайшей дисциплине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал "жесточайшей дисциплины" в воинских подразделениях МВД и КГБ Белоруссии. РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T15:03
2023-02-27T15:03
2023-02-27T15:38
белоруссия
в мире
александр лукашенко
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мвд белоруссии
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МИНСК, 27 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал "жесточайшей дисциплины" в воинских подразделениях МВД и КГБ Белоруссии."В свете событий внутреннего и внешнего характера хотел бы услышать из ваших уст характеристику внутриполитической и военной составляющей вокруг нашей Беларуси. Хочу… потребовать от вас жесточайшей дисциплины в воинских подразделениях МВД и КГБ", - сказал Лукашенко, обращаясь к руководителям силовых ведомств. Видеоотрывок совещания опубликовал близкий к пресс-службе главы государства Telegram-канал "Пул первого".Президент подчеркнул, что "каждый должен заниматься своим делом". "У нас немалая численность людей в погонах. Все вооружены. Это люди, заточенные на защиту своего Отечества. Этим нам надо пользоваться. Дисциплина и выполнение своих обязанностей, особенно на границе. Я, когда говорю о границе, это не значит, что это подразделение Лаппо (председателя госпогранкомитета Анатолия Лаппо – ред.) - и все. Это милиция, это КГБ, это военные", - пояснил глава государства.Лукашенко заявил, что оппоненты Минска "используют любые случаи для того, чтобы всколыхнуть ситуацию в Беларуси". "И они будут это делать. Я прошу вас и требую от вас выполнить эти установки. Все остальное - за мной", - подчеркнул белорусский президент.
https://ria.ru/20230222/razvedsluzhby-1853752009.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, в мире, александр лукашенко, кгб белоруссии, мвд белоруссии
Белоруссия, В мире, Александр Лукашенко, КГБ Белоруссии, МВД Белоруссии
15:03 27.02.2023 (обновлено: 15:38 27.02.2023)
Лукашенко призвал подразделения МВД и КГБ к жесточайшей дисциплине
Лукашенко потребовал обеспечить жесточайшую дисциплину в воинских подразделениях МВД и КГБ
МИНСК, 27 фев – РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал
"жесточайшей дисциплины" в воинских подразделениях МВД и КГБ Белоруссии.
"В свете событий внутреннего и внешнего характера хотел бы услышать из ваших уст характеристику внутриполитической и военной составляющей вокруг нашей Беларуси. Хочу… потребовать от вас жесточайшей дисциплины в воинских подразделениях МВД и КГБ", - сказал Лукашенко, обращаясь к руководителям силовых ведомств. Видеоотрывок совещания опубликовал близкий к пресс-службе главы государства Telegram-канал "Пул первого".
Президент подчеркнул, что "каждый должен заниматься своим делом". "У нас немалая численность людей в погонах. Все вооружены. Это люди, заточенные на защиту своего Отечества. Этим нам надо пользоваться. Дисциплина и выполнение своих обязанностей, особенно на границе. Я, когда говорю о границе, это не значит, что это подразделение Лаппо (председателя госпогранкомитета Анатолия Лаппо – ред.) - и все. Это милиция, это КГБ, это военные", - пояснил глава государства.
Лукашенко заявил, что оппоненты Минска
"используют любые случаи для того, чтобы всколыхнуть ситуацию в Беларуси". "И они будут это делать. Я прошу вас и требую от вас выполнить эти установки. Все остальное - за мной", - подчеркнул белорусский президент.