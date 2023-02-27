https://ria.ru/20230227/belorussiya-1854609226.html
Прокурор попросил назначить Тихановской и Латушко по 19 лет колонии
Прокурор попросил назначить Тихановской и Латушко по 19 лет колонии - РИА Новости, 27.02.2023
Прокурор попросил назначить Тихановской и Латушко по 19 лет колонии
Гособвинение запросило суд в Белоруссии назначить заочно белорусским оппозиционерам Светлане Тихановской и Павлу Латушко, выехавшим после президентских выборов... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T14:56
2023-02-27T14:56
2023-02-27T15:06
в мире
белоруссия
светлана тихановская
павел латушко
сергей дылевский
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МИНСК, 27 фев – РИА Новости. Гособвинение запросило суд в Белоруссии назначить заочно белорусским оппозиционерам Светлане Тихановской и Павлу Латушко, выехавшим после президентских выборов в 2020 году за рубеж, по 19 лет колонии, сообщил в понедельник Sputnik Беларусь. Минский городской суд начал в январе рассмотрение уголовного дела против белорусских оппозиционеров Тихановской, Латушко, а также Марии Мороз, Ольги Ковальковой и Сергея Дылевского. Все они сейчас находятся за пределами Белоруссии, так что судебное заседание проходит в их отсутствие. Интересы обвиняемых представляют адвокаты. Всем обвиняемым инкриминированы заговор с целью захвата госвласти неконституционным путем, создание экстремистского формирования и руководство им, публичные призывы к санкциям, разжигание социальной розни. Также ряду обвиняемых дополнительно инкриминируются некоторые статьи, например, Тихановская обвинена в измене государству, Латушко - в коррупции. "Государственный обвинитель сегодня в ходе судебных прений запросил Светлане Тихановской и Павлу Латушко по 19 лет колонии, Марии Мороз, Ольге Ковальковой и Сергею Дылевскому - по 12 лет колонии", - говорится в сообщении.По данным агентства Белта, прокурор считает необходимым также назначить Тихановской штраф в размере более 13,2 тысячи долларов, а Латушко – лишить права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей на срок 5 лет. Гособвинитель также просит взыскать с Латушко в доход государства денежную сумму, соответствующую размеру полученной им взятки в 10 тысяч долларов в эквиваленте, отмечается в сообщении.По данным агентства, всех пятерых обвиняемых прокурор просит признать виновными в заговоре, совершенном с целью захвата госвласти, в создании экстремистского формирования и руководстве им, а также в публичных призывах к захвату власти и совершении действий во вред нацбезопасности Белоруссии. Также предлагается признать их виновными в умышленных действиях, направленных на возбуждение вражды по признаку социальной принадлежности, совершенных группой лиц.Отмечается, что Тихановскую и Латушко, по мнению прокурора, следует признать виновными в организации самовольного присвоения звания и власти должностного лица, Тихановскую и Мороз - в приготовлении к участию в массовых беспорядках, в приготовлении к захвату зданий и сооружений, а также в подготовке лиц для участия в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, финансировании такой деятельности. Кроме того, Тихановскую, Латушко, Ковалькову предлагается признать виновными в воспрепятствовании работе ЦИК, Тихановскую - в помощи иностранному государству, международной или иностранной организации и их представителям в проведении деятельности, направленной на причинение вреда национальной безопасности Белоруссии, измене государству. А Латушко дополнительно предлагается признать виновным в превышении служебных полномочий, совершенном из корыстной и иной личной заинтересованности лицом, занимающим ответственное положение, и повлекшем тяжкие последствия, а также получении взятки в крупном размере.
https://ria.ru/20230126/belorussiya-1847514248.html
https://ria.ru/20230116/obvinenie-1845203643.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, светлана тихановская, павел латушко, сергей дылевский
В мире, Белоруссия, Светлана Тихановская, Павел Латушко, Сергей Дылевский
14:56 27.02.2023 (обновлено: 15:06 27.02.2023)
Прокурор попросил назначить Тихановской и Латушко по 19 лет колонии
Прокурор попросил суд в Белоруссии назначить Тихановской и Латушко по 19 лет колонии
МИНСК, 27 фев – РИА Новости.
Гособвинение запросило суд в Белоруссии назначить заочно белорусским оппозиционерам Светлане Тихановской и Павлу Латушко, выехавшим после президентских выборов в 2020 году за рубеж, по 19 лет колонии, сообщил в понедельник Sputnik Беларусь
.
Минский городской суд начал в январе рассмотрение уголовного дела против белорусских оппозиционеров Тихановской, Латушко, а также Марии Мороз, Ольги Ковальковой и Сергея Дылевского
. Все они сейчас находятся за пределами Белоруссии, так что судебное заседание проходит в их отсутствие. Интересы обвиняемых представляют адвокаты. Всем обвиняемым инкриминированы заговор с целью захвата госвласти неконституционным путем, создание экстремистского формирования и руководство им, публичные призывы к санкциям, разжигание социальной розни. Также ряду обвиняемых дополнительно инкриминируются некоторые статьи, например, Тихановская обвинена в измене государству, Латушко - в коррупции.
"Государственный обвинитель сегодня в ходе судебных прений запросил Светлане Тихановской и Павлу Латушко по 19 лет колонии, Марии Мороз, Ольге Ковальковой и Сергею Дылевскому - по 12 лет колонии", - говорится в сообщении.
По данным агентства Белта, прокурор считает необходимым также назначить Тихановской штраф в размере более 13,2 тысячи долларов, а Латушко – лишить права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей на срок 5 лет. Гособвинитель также просит взыскать с Латушко в доход государства денежную сумму, соответствующую размеру полученной им взятки в 10 тысяч долларов в эквиваленте, отмечается в сообщении.
"Тихановская, Ковалькова и Мороз, как предполагается, должны отбывать наказание в колонии общего режима, Латушко и Дылевский - усиленного режима", - говорится в сообщении.
По данным агентства, всех пятерых обвиняемых прокурор просит признать виновными в заговоре, совершенном с целью захвата госвласти, в создании экстремистского формирования и руководстве им, а также в публичных призывах к захвату власти и совершении действий во вред нацбезопасности Белоруссии. Также предлагается признать их виновными в умышленных действиях, направленных на возбуждение вражды по признаку социальной принадлежности, совершенных группой лиц.
Отмечается, что Тихановскую и Латушко, по мнению прокурора, следует признать виновными в организации самовольного присвоения звания и власти должностного лица, Тихановскую и Мороз - в приготовлении к участию в массовых беспорядках, в приготовлении к захвату зданий и сооружений, а также в подготовке лиц для участия в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, финансировании такой деятельности. Кроме того, Тихановскую, Латушко, Ковалькову предлагается признать виновными в воспрепятствовании работе ЦИК, Тихановскую - в помощи иностранному государству, международной или иностранной организации и их представителям в проведении деятельности, направленной на причинение вреда национальной безопасности Белоруссии, измене государству. А Латушко дополнительно предлагается признать виновным в превышении служебных полномочий, совершенном из корыстной и иной личной заинтересованности лицом, занимающим ответственное положение, и повлекшем тяжкие последствия, а также получении взятки в крупном размере.