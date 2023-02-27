https://ria.ru/20230227/belorussiya-1854587301.html

Белоруссия будет держать руку на пульсе военпрома, заявил Лукашенко

Белоруссия будет держать руку на пульсе военпрома, заявил Лукашенко - РИА Новости, 27.02.2023

Белоруссия будет держать руку на пульсе военпрома, заявил Лукашенко

Динамика уровня угроз заставляет Белоруссию держать руку на пульсе военно-промышленного производства, заявил президент республики Александр Лукашенко. РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T13:18

2023-02-27T13:18

2023-02-27T13:18

белоруссия

александр лукашенко

россия

в мире

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МИНСК, 27 фев – РИА Новости. Динамика уровня угроз заставляет Белоруссию держать руку на пульсе военно-промышленного производства, заявил президент республики Александр Лукашенко. В понедельник глава белорусского государства проводит совещание по вопросам финансирования закупок продукции военного назначения для нужд силовых ведомств. "Динамика уровня угроз Беларуси заставляет нас держать руку на пульсе отечественного военно-промышленного производства. Хочу отметить, что, несмотря на беспрецедентное санкционное давление, мы производим достаточно вооружения и военной техники для нужд белорусской армии", - цитирует Лукашенко официальный сайт белорусского президента. "Это связано с тем, что все, что нам надо (я имею в виду оружие "железо"), мы запросто получаем из России. А то, что касается микроэлектроники, оптики и прочего, хвала тем, кто сохранил производство, доставшееся нам от Советского Союза, и таким образом вместе с Россией мы можем производить любые типы вооружения", - добавил белорусский лидер. Белоруссия может себе позволить также экспортировать данную продукцию в 57 стран мира, что она и делает, обратил внимание Лукашенко. "Мы успешно разрабатываем современные образцы вооружения не только по тем направлениям, где у нас есть научно-технический задел и компетенции, но осваиваем новые востребованные направления - реактивные снаряды, артиллерийские боеприпасы крупного калибра", - сказал глава республики.

https://ria.ru/20230227/aerodrom-1854580026.html

https://ria.ru/20230227/belorussiya-1854577778.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

белоруссия, александр лукашенко, россия, в мире