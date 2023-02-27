Белоруссия будет держать руку на пульсе военпрома, заявил Лукашенко
Лукашенко: динамика угроз заставляет Белоруссию держать руку на пульсе военпрома
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 27 фев – РИА Новости. Динамика уровня угроз заставляет Белоруссию держать руку на пульсе военно-промышленного производства, заявил президент республики Александр Лукашенко.
В понедельник глава белорусского государства проводит совещание по вопросам финансирования закупок продукции военного назначения для нужд силовых ведомств.
"Динамика уровня угроз Беларуси заставляет нас держать руку на пульсе отечественного военно-промышленного производства. Хочу отметить, что, несмотря на беспрецедентное санкционное давление, мы производим достаточно вооружения и военной техники для нужд белорусской армии", - цитирует Лукашенко официальный сайт белорусского президента.
"Это связано с тем, что все, что нам надо (я имею в виду оружие "железо"), мы запросто получаем из России. А то, что касается микроэлектроники, оптики и прочего, хвала тем, кто сохранил производство, доставшееся нам от Советского Союза, и таким образом вместе с Россией мы можем производить любые типы вооружения", - добавил белорусский лидер.
Белоруссия может себе позволить также экспортировать данную продукцию в 57 стран мира, что она и делает, обратил внимание Лукашенко. "Мы успешно разрабатываем современные образцы вооружения не только по тем направлениям, где у нас есть научно-технический задел и компетенции, но осваиваем новые востребованные направления - реактивные снаряды, артиллерийские боеприпасы крупного калибра", - сказал глава республики.