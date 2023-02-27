https://ria.ru/20230227/belorussiya-1854577778.html

Россия продолжит поставлять Белоруссии военную технику, заявил Лукашенко

Россия продолжит поставлять Белоруссии военную технику, заявил Лукашенко - РИА Новости, 27.02.2023

Россия продолжит поставлять Белоруссии военную технику, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия продолжит поставки Минску военной техники в интересах белорусской части региональной группировки... РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T12:50

2023-02-27T12:50

2023-02-27T12:50

союзное государство

россия

белоруссия

александр лукашенко

безопасность

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МИНСК, 27 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия продолжит поставки Минску военной техники в интересах белорусской части региональной группировки войск Союзного государства. "Будут поставлены самолёты Су-30СМ, вертолёты Ми-35М, бронетранспортёры, а также другие вооружения, ракеты и боеприпасы", - сказал Лукашенко на совещании в понедельник по вопросам финансирования закупок продукции военного назначения для нужд силовых ведомств. Слова президента приводит пресс-служба.Глава государства отметил, что в целях оснащения белорусской части региональной группировки войск Союзного государства российская сторона уже поставила Минску оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер" с необходимым запасом ракет. "Также передан зенитный ракетный комплекс большой дальности С-400. То, что вы хотели, военные, и получили. Это грозное оружие. В рамках государственной программы вооружения закуплены и поставлены батарея зенитного ракетного комплекса "Тор", противотанковые управляемые ракеты, миномёты, реактивные пехотные огнемёты, более 830 тысяч боеприпасов различного калибра. Почти миллион", - констатировал Лукашенко.

https://ria.ru/20230216/lukashenko-1852364457.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, белоруссия, александр лукашенко, безопасность