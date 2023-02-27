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Россия продолжит поставлять Белоруссии военную технику, заявил Лукашенко - РИА Новости, 27.02.2023
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Россия продолжит поставлять Белоруссии военную технику, заявил Лукашенко
Россия продолжит поставлять Белоруссии военную технику, заявил Лукашенко - РИА Новости, 27.02.2023
Россия продолжит поставлять Белоруссии военную технику, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия продолжит поставки Минску военной техники в интересах белорусской части региональной группировки... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T12:50
2023-02-27T12:50
союзное государство
россия
белоруссия
александр лукашенко
безопасность
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МИНСК, 27 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия продолжит поставки Минску военной техники в интересах белорусской части региональной группировки войск Союзного государства. "Будут поставлены самолёты Су-30СМ, вертолёты Ми-35М, бронетранспортёры, а также другие вооружения, ракеты и боеприпасы", - сказал Лукашенко на совещании в понедельник по вопросам финансирования закупок продукции военного назначения для нужд силовых ведомств. Слова президента приводит пресс-служба.Глава государства отметил, что в целях оснащения белорусской части региональной группировки войск Союзного государства российская сторона уже поставила Минску оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер" с необходимым запасом ракет. "Также передан зенитный ракетный комплекс большой дальности С-400. То, что вы хотели, военные, и получили. Это грозное оружие. В рамках государственной программы вооружения закуплены и поставлены батарея зенитного ракетного комплекса "Тор", противотанковые управляемые ракеты, миномёты, реактивные пехотные огнемёты, более 830 тысяч боеприпасов различного калибра. Почти миллион", - констатировал Лукашенко.
https://ria.ru/20230216/lukashenko-1852364457.html
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россия, белоруссия, александр лукашенко, безопасность
Союзное государство, Россия, Белоруссия, Александр Лукашенко, Безопасность
12:50 27.02.2023
 
Россия продолжит поставлять Белоруссии военную технику, заявил Лукашенко

Лукашенко рассказал, что Россия продолжит поставлять Белоруссии вооружения и бронетехнику

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 27 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия продолжит поставки Минску военной техники в интересах белорусской части региональной группировки войск Союзного государства.
"Будут поставлены самолёты Су-30СМ, вертолёты Ми-35М, бронетранспортёры, а также другие вооружения, ракеты и боеприпасы", - сказал Лукашенко на совещании в понедельник по вопросам финансирования закупок продукции военного назначения для нужд силовых ведомств. Слова президента приводит пресс-служба.
Глава государства отметил, что в целях оснащения белорусской части региональной группировки войск Союзного государства российская сторона уже поставила Минску оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер" с необходимым запасом ракет.
"Также передан зенитный ракетный комплекс большой дальности С-400. То, что вы хотели, военные, и получили. Это грозное оружие. В рамках государственной программы вооружения закуплены и поставлены батарея зенитного ракетного комплекса "Тор", противотанковые управляемые ракеты, миномёты, реактивные пехотные огнемёты, более 830 тысяч боеприпасов различного калибра. Почти миллион", - констатировал Лукашенко.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
16 февраля, 12:05Специальная военная операция на Украине
Лукашенко назвал условие, при котором будет воевать против Украины
 
Союзное государствоРоссияБелоруссияАлександр ЛукашенкоБезопасность
 
 
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