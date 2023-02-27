https://ria.ru/20230227/belorussiya-1854572074.html

Лукашенко проводит совещание в узком составе с силовиками

Лукашенко проводит совещание в узком составе с силовиками - РИА Новости, 27.02.2023

Лукашенко проводит совещание в узком составе с силовиками

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в понедельник проводит совещание в узком составе с силовиками, включая госсекретаря совета безопасности, глав... РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T12:37

2023-02-27T12:37

2023-02-27T12:37

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МИНСК, 27 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в понедельник проводит совещание в узком составе с силовиками, включая госсекретаря совета безопасности, глав минобороны и КГБ, сообщил близкий к пресс-службе главы государства Telegram-канал "Пул Первого". "Совещание с силовиками в узком составе началось (у Лукашенко – ред.)… В кабинет президента приглашены: госсекретарь Совбеза, министры внутренних дел и обороны, председатели КГБ и Госпогранкомитета", - говорится в сообщении. Конкретные темы, которые глава государства хочет обсудить с руководителями силового блока, не указываются. Ранее в понедельник у главы государства прошло совещание по вопросам финансирования закупок продукции военного назначения для нужд силовых ведомств.

https://ria.ru/20230223/lukashenko-1853923131.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, белоруссия, александр лукашенко, кгб белоруссии, вооруженные силы белоруссии, мвд белоруссии, госпогранкомитет белоруссии