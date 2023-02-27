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Лукашенко проводит совещание в узком составе с силовиками - РИА Новости, 27.02.2023
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Лукашенко проводит совещание в узком составе с силовиками
Лукашенко проводит совещание в узком составе с силовиками - РИА Новости, 27.02.2023
Лукашенко проводит совещание в узком составе с силовиками
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в понедельник проводит совещание в узком составе с силовиками, включая госсекретаря совета безопасности, глав... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T12:37
2023-02-27T12:37
в мире
белоруссия
александр лукашенко
кгб белоруссии
вооруженные силы белоруссии
мвд белоруссии
госпогранкомитет белоруссии
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МИНСК, 27 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в понедельник проводит совещание в узком составе с силовиками, включая госсекретаря совета безопасности, глав минобороны и КГБ, сообщил близкий к пресс-службе главы государства Telegram-канал "Пул Первого". "Совещание с силовиками в узком составе началось (у Лукашенко – ред.)… В кабинет президента приглашены: госсекретарь Совбеза, министры внутренних дел и обороны, председатели КГБ и Госпогранкомитета", - говорится в сообщении. Конкретные темы, которые глава государства хочет обсудить с руководителями силового блока, не указываются. Ранее в понедельник у главы государства прошло совещание по вопросам финансирования закупок продукции военного назначения для нужд силовых ведомств.
https://ria.ru/20230223/lukashenko-1853923131.html
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в мире, белоруссия, александр лукашенко, кгб белоруссии, вооруженные силы белоруссии, мвд белоруссии, госпогранкомитет белоруссии
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко, КГБ Белоруссии, Вооруженные силы Белоруссии, МВД Белоруссии, Госпогранкомитет Белоруссии
12:37 27.02.2023
 
Лукашенко проводит совещание в узком составе с силовиками

"Пул Первого" сообщил о совещании Лукашенко с главами силовых ведомств в узком составе

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 27 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в понедельник проводит совещание в узком составе с силовиками, включая госсекретаря совета безопасности, глав минобороны и КГБ, сообщил близкий к пресс-службе главы государства Telegram-канал "Пул Первого".
"Совещание с силовиками в узком составе началось (у Лукашенко – ред.)… В кабинет президента приглашены: госсекретарь Совбеза, министры внутренних дел и обороны, председатели КГБ и Госпогранкомитета", - говорится в сообщении. Конкретные темы, которые глава государства хочет обсудить с руководителями силового блока, не указываются.
Ранее в понедельник у главы государства прошло совещание по вопросам финансирования закупок продукции военного назначения для нужд силовых ведомств.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
23 февраля, 07:40
Лукашенко заявил о готовности противостоять любым угрозам
 
В миреБелоруссияАлександр ЛукашенкоКГБ БелоруссииВооруженные силы БелоруссииМВД БелоруссииГоспогранкомитет Белоруссии
 
 
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