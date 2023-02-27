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Минск завершает разработку зенитной управляемой ракеты - РИА Новости, 27.02.2023
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Минск завершает разработку зенитной управляемой ракеты
Минск завершает разработку зенитной управляемой ракеты - РИА Новости, 27.02.2023
Минск завершает разработку зенитной управляемой ракеты
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусский военпром завершает разработку собственной зенитной управляемой ракеты к новому белорусскому... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T11:55
2023-02-27T11:55
безопасность
белоруссия
минск
россия
александр лукашенко
бук (зенитный ракетный комплекс)
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МИНСК, 27 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусский военпром завершает разработку собственной зенитной управляемой ракеты к новому белорусскому ЗРК, передает Sputnik Беларусь. Ранее госкомвоенпром сообщал, что продолжает работу по ракете дальностью 70 километров для зенитного ракетного комплекса "Бук", а также по ракете дальностью 300 километров для РСЗО "Полонез". В прошлом году в ведомстве анонсировали осенью-зимой испытания зенитного ракетного комплекса "Бук" с ракетой собственного производства. "На завершающем этапе находится разработка зенитного ракетного комплекса средней дальности и зенитная управляемая ракета к этому комплексу. Надеюсь, что в этом году премьер-министр и руководитель ВПК (госкомвоенпром - ред.) нас порадуют в этом плане", - сказал Лукашенко на совещании в понедельник по вопросам финансирования закупок продукции военного назначения для нужд силовых ведомств, говоря о сотрудничестве с Россией. Президент также отметил, что в прошедшем году белорусские производители поставили вооруженным силам страны более 500 единиц новых образцов вооружения и военной техники. По его словам, принято на вооружение шесть образцов, в том числе модернизированная реактивная система залпового огня "Ураган-М", а также два типа ударных беспилотных авиационных комплексов.
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безопасность, белоруссия, минск, россия, александр лукашенко, бук (зенитный ракетный комплекс)
Безопасность, Белоруссия, Минск, Россия, Александр Лукашенко, Бук (зенитный ракетный комплекс)
11:55 27.02.2023
 
Минск завершает разработку зенитной управляемой ракеты

Лукашенко заявил, что Минск завершает разработку собственной зенитной управляемой ракеты

© Фото : предоставлено пресс-службой МГК "ИТЕРА"Минск
Минск - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой МГК "ИТЕРА"
Минск. Архивное фото
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МИНСК, 27 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусский военпром завершает разработку собственной зенитной управляемой ракеты к новому белорусскому ЗРК, передает Sputnik Беларусь.
Ранее госкомвоенпром сообщал, что продолжает работу по ракете дальностью 70 километров для зенитного ракетного комплекса "Бук", а также по ракете дальностью 300 километров для РСЗО "Полонез". В прошлом году в ведомстве анонсировали осенью-зимой испытания зенитного ракетного комплекса "Бук" с ракетой собственного производства.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
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"На завершающем этапе находится разработка зенитного ракетного комплекса средней дальности и зенитная управляемая ракета к этому комплексу. Надеюсь, что в этом году премьер-министр и руководитель ВПК (госкомвоенпром - ред.) нас порадуют в этом плане", - сказал Лукашенко на совещании в понедельник по вопросам финансирования закупок продукции военного назначения для нужд силовых ведомств, говоря о сотрудничестве с Россией.
Президент также отметил, что в прошедшем году белорусские производители поставили вооруженным силам страны более 500 единиц новых образцов вооружения и военной техники. По его словам, принято на вооружение шесть образцов, в том числе модернизированная реактивная система залпового огня "Ураган-М", а также два типа ударных беспилотных авиационных комплексов.
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БезопасностьБелоруссияМинскРоссияАлександр ЛукашенкоБук (зенитный ракетный комплекс)
 
 
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