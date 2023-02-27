https://ria.ru/20230227/belorussiya-1854553003.html

Минск завершает разработку зенитной управляемой ракеты

Минск завершает разработку зенитной управляемой ракеты - РИА Новости, 27.02.2023

Минск завершает разработку зенитной управляемой ракеты

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусский военпром завершает разработку собственной зенитной управляемой ракеты к новому белорусскому... РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T11:55

2023-02-27T11:55

2023-02-27T11:55

безопасность

белоруссия

минск

россия

александр лукашенко

бук (зенитный ракетный комплекс)

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МИНСК, 27 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусский военпром завершает разработку собственной зенитной управляемой ракеты к новому белорусскому ЗРК, передает Sputnik Беларусь. Ранее госкомвоенпром сообщал, что продолжает работу по ракете дальностью 70 километров для зенитного ракетного комплекса "Бук", а также по ракете дальностью 300 километров для РСЗО "Полонез". В прошлом году в ведомстве анонсировали осенью-зимой испытания зенитного ракетного комплекса "Бук" с ракетой собственного производства. "На завершающем этапе находится разработка зенитного ракетного комплекса средней дальности и зенитная управляемая ракета к этому комплексу. Надеюсь, что в этом году премьер-министр и руководитель ВПК (госкомвоенпром - ред.) нас порадуют в этом плане", - сказал Лукашенко на совещании в понедельник по вопросам финансирования закупок продукции военного назначения для нужд силовых ведомств, говоря о сотрудничестве с Россией. Президент также отметил, что в прошедшем году белорусские производители поставили вооруженным силам страны более 500 единиц новых образцов вооружения и военной техники. По его словам, принято на вооружение шесть образцов, в том числе модернизированная реактивная система залпового огня "Ураган-М", а также два типа ударных беспилотных авиационных комплексов.

https://ria.ru/20230216/yadernoe-1852382827.html

https://ria.ru/20230216/belorussiya-1852370917.html

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минск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, белоруссия, минск, россия, александр лукашенко, бук (зенитный ракетный комплекс)