Минск завершает разработку зенитной управляемой ракеты
Лукашенко заявил, что Минск завершает разработку собственной зенитной управляемой ракеты
© Фото : предоставлено пресс-службой МГК "ИТЕРА"Минск
© Фото : предоставлено пресс-службой МГК "ИТЕРА"
Минск. Архивное фото
МИНСК, 27 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусский военпром завершает разработку собственной зенитной управляемой ракеты к новому белорусскому ЗРК, передает Sputnik Беларусь.
Ранее госкомвоенпром сообщал, что продолжает работу по ракете дальностью 70 километров для зенитного ракетного комплекса "Бук", а также по ракете дальностью 300 километров для РСЗО "Полонез". В прошлом году в ведомстве анонсировали осенью-зимой испытания зенитного ракетного комплекса "Бук" с ракетой собственного производства.
"На завершающем этапе находится разработка зенитного ракетного комплекса средней дальности и зенитная управляемая ракета к этому комплексу. Надеюсь, что в этом году премьер-министр и руководитель ВПК (госкомвоенпром - ред.) нас порадуют в этом плане", - сказал Лукашенко на совещании в понедельник по вопросам финансирования закупок продукции военного назначения для нужд силовых ведомств, говоря о сотрудничестве с Россией.
Президент также отметил, что в прошедшем году белорусские производители поставили вооруженным силам страны более 500 единиц новых образцов вооружения и военной техники. По его словам, принято на вооружение шесть образцов, в том числе модернизированная реактивная система залпового огня "Ураган-М", а также два типа ударных беспилотных авиационных комплексов.
16 февраля, 12:27Лукашенко пообещал не дать Западу шанса втянуть Белоруссию в войну