https://ria.ru/20230227/baykal-1854515221.html

На берегу Байкала построят яхт-клуб

На берегу Байкала построят яхт-клуб - РИА Новости, 27.02.2023

На берегу Байкала построят яхт-клуб

Строительство туристического комплекса Green Flow Yacht Resort на берегу Байкала в селе Турка Прибайкальского района будет поэтапным и завершится к 2027 году,... РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T11:12

2023-02-27T11:12

2023-02-27T11:12

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УЛАН-УДЭ, 27 фев — РИА Новости. Строительство туристического комплекса Green Flow Yacht Resort на берегу Байкала в селе Турка Прибайкальского района будет поэтапным и завершится к 2027 году, сообщает пресс-служба правительства Бурятии. В воскресенье глава республики Алексей Цыденов, гендиректор ООО "Путник Сибирь" Александр Тертычный (также является гендиректором "Грин Флоу Байкал") и глава АО "ОЭЗ "Байкальская Гавань" Максим Шарипов подписали трехстороннее соглашение по созданию многофункционального курортного комплекса. "Общий объем инвестиций составит более 1,3 миллиарда рублей. Проект реализуется поэтапно: в 2022 году было начато проектирование объекта, с 2024 по 2027 год планируется строительство отельного комплекса, будет создано порядка 113 рабочих мест", — говорится в сообщении. Известно, что разместится туркомплекс в селе Турка Прибайкальского района на территории ОЭЗ ТРТ "Байкальская гавань". Там будут расположены визит-центр, общественные пространства, бутик-отель на 50 номеров, а также виллы, яхт-клуб и ресторан.

https://ria.ru/20230225/spasenie-1854306805.html

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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