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На берегу Байкала построят яхт-клуб - РИА Новости, 27.02.2023
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Туризм
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На берегу Байкала построят яхт-клуб
На берегу Байкала построят яхт-клуб - РИА Новости, 27.02.2023
На берегу Байкала построят яхт-клуб
Строительство туристического комплекса Green Flow Yacht Resort на берегу Байкала в селе Турка Прибайкальского района будет поэтапным и завершится к 2027 году,... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T11:12
2023-02-27T11:12
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УЛАН-УДЭ, 27 фев — РИА Новости. Строительство туристического комплекса Green Flow Yacht Resort на берегу Байкала в селе Турка Прибайкальского района будет поэтапным и завершится к 2027 году, сообщает пресс-служба правительства Бурятии. В воскресенье глава республики Алексей Цыденов, гендиректор ООО "Путник Сибирь" Александр Тертычный (также является гендиректором "Грин Флоу Байкал") и глава АО "ОЭЗ "Байкальская Гавань" Максим Шарипов подписали трехстороннее соглашение по созданию многофункционального курортного комплекса. "Общий объем инвестиций составит более 1,3 миллиарда рублей. Проект реализуется поэтапно: в 2022 году было начато проектирование объекта, с 2024 по 2027 год планируется строительство отельного комплекса, будет создано порядка 113 рабочих мест", — говорится в сообщении. Известно, что разместится туркомплекс в селе Турка Прибайкальского района на территории ОЭЗ ТРТ "Байкальская гавань". Там будут расположены визит-центр, общественные пространства, бутик-отель на 50 номеров, а также виллы, яхт-клуб и ресторан.
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туризм, новости - туризм, байкал, туристы
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Байкал, туристы
11:12 27.02.2023
 
На берегу Байкала построят яхт-клуб

В Бурятии на берегу Байкала к 2027 году планируют построить курортный комплекс

© iStock.com / auleitМужчина катается на коньках на льду озера Байкал
Мужчина катается на коньках на льду озера Байкал - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© iStock.com / auleit
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УЛАН-УДЭ, 27 фев — РИА Новости. Строительство туристического комплекса Green Flow Yacht Resort на берегу Байкала в селе Турка Прибайкальского района будет поэтапным и завершится к 2027 году, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.
В воскресенье глава республики Алексей Цыденов, гендиректор ООО "Путник Сибирь" Александр Тертычный (также является гендиректором "Грин Флоу Байкал") и глава АО "ОЭЗ "Байкальская Гавань" Максим Шарипов подписали трехстороннее соглашение по созданию многофункционального курортного комплекса.
"Общий объем инвестиций составит более 1,3 миллиарда рублей. Проект реализуется поэтапно: в 2022 году было начато проектирование объекта, с 2024 по 2027 год планируется строительство отельного комплекса, будет создано порядка 113 рабочих мест", — говорится в сообщении.
Известно, что разместится туркомплекс в селе Турка Прибайкальского района на территории ОЭЗ ТРТ "Байкальская гавань". Там будут расположены визит-центр, общественные пространства, бутик-отель на 50 номеров, а также виллы, яхт-клуб и ресторан.
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