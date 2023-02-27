https://ria.ru/20230227/bayden-1854658758.html

Жена Байдена поддержала идею второго президентского срока своего мужа

Жена Байдена поддержала идею второго президентского срока своего мужа - РИА Новости, 27.02.2023

Жена Байдена поддержала идею второго президентского срока своего мужа

Первая леди США Джилл Байден выразила уверенность в том, что ее муж президент Джо Байден пойдет на второй срок в 2024 году, и заявила, что всецело его в этом... РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T17:13

2023-02-27T17:13

2023-02-27T17:13

в мире

сша

джилл байден

джо байден

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/13/1803373040_0:97:3072:1825_1920x0_80_0_0_1a329fdb74d0d0fa4ce1355af5270cf2.jpg

ВАШИНГТОН, 27 фев – РИА Новости. Первая леди США Джилл Байден выразила уверенность в том, что ее муж президент Джо Байден пойдет на второй срок в 2024 году, и заявила, что всецело его в этом поддерживает. Байден пока воздерживается от официального объявления об участии в президентской гонке, но дает понять, что намерен переизбираться. "Я полностью за, конечно", - сказала Джилл Байден в интервью телеканалу CNN. На вопрос, есть ли вероятность, что муж откажется баллотироваться, она ответила: "На мой взгляд, нет". Джилл Байден оговорилась, что последнее слово остается за самим президентом, и что бы он ни решил, семья будет на его стороне. "Решать Джо. Мы поддержим все, что он захочет сделать. Если он участвует, мы поддерживаем. Если он захочет сделать что-то другое, мы тоже на его стороне", - сказала она. Джилл Байден отвергла основной аргумент противников переизбрания – возраст президента, которому уже 80, будет 82 ко дню потенциальной инаугурации и 86 – к концу возможного второго срока. "Сколько 30-летних могут отправиться в Польшу, сесть на поезд, проехать еще девять часов, прибыть на Украину и встретиться с президентом (Владимиром) Зеленским?" - спросила она, имея в виду поездку Байдена в Киев на прошлой неделе. "Посмотрите на этого человека. Посмотрите, что он делает. Посмотрите, что он продолжает делать каждый и всякий день", - добавила жена. В пятничном интервью телеканалу ABC Байден вновь сказал, что "с самого начала" собирался баллотироваться, но ему еще многое надо довести до конца прежде, чем начинать избирательную кампанию.

https://ria.ru/20230125/bayden-1847159737.html

https://ria.ru/20221117/tramp-1832054409.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, джилл байден, джо байден