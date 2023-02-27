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Бельгия запретила в 2022 году экспорт в Россию более тысячи автомобилей - РИА Новости, 27.02.2023
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Бельгия запретила в 2022 году экспорт в Россию более тысячи автомобилей
Бельгия запретила в 2022 году экспорт в Россию более тысячи автомобилей - РИА Новости, 27.02.2023
Бельгия запретила в 2022 году экспорт в Россию более тысячи автомобилей
Власти Бельгии запретили в 2022 году экспорт в Россию более 1 тысячи автомобилей из-за санкций Евросоюза, говорится в заявлении министра финансов Бельгии... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T19:33
2023-02-27T19:33
россия
бельгия
евросоюз
санкции
санкции в отношении россии
в мире
авто
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БРЮССЕЛЬ, 27 фев - РИА Новости. Власти Бельгии запретили в 2022 году экспорт в Россию более 1 тысячи автомобилей из-за санкций Евросоюза, говорится в заявлении министра финансов Бельгии Винсента Ван Петегема, размещенном на его сайте. Ранее ЕС запретил экспорт ряда наименований товаров класса люкс в Россию, в том числе автомобилей, стоимость которых превышает 50 тысяч евро. По словам министра финансов, бельгийская таможня значительно усилила контроль за экспортом и импортом товаров в Россию и в Белоруссию после начала СВО. "В общей сложности было проверено физически 7925 контейнеров", - сообщил министр. В настоящее время 529 контейнеров задержаны в бельгийских портах для дальнейших проверок. По итогам проверок в 2022 году было составлено и передано в прокуратуру 19 протоколов о нарушениях правил импорта и экспорта. Готовится еще 15 таких протоколов, указали в министерстве. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
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россия, бельгия, евросоюз, санкции, санкции в отношении россии, в мире, авто
Россия, Бельгия, Евросоюз, Санкции, Санкции в отношении России, В мире, Авто
19:33 27.02.2023
 
Бельгия запретила в 2022 году экспорт в Россию более тысячи автомобилей

Бельгия запретила в 2022 году экспорт в Россию более тысячи автомобилей из-за санкций ЕС

© AP Photo / Francois WalschaertsЗдание парламента Бельгии в Брюсселе
Здание парламента Бельгии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© AP Photo / Francois Walschaerts
Здание парламента Бельгии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 27 фев - РИА Новости. Власти Бельгии запретили в 2022 году экспорт в Россию более 1 тысячи автомобилей из-за санкций Евросоюза, говорится в заявлении министра финансов Бельгии Винсента Ван Петегема, размещенном на его сайте.
"В прошлом году была проведена проверка более 10 тысяч автомобилей в Зебрюгге. Было принято решение, что 1087 автомобилей не могут быть отправлены в Россию", - пояснил министр.
Ранее ЕС запретил экспорт ряда наименований товаров класса люкс в Россию, в том числе автомобилей, стоимость которых превышает 50 тысяч евро.
По словам министра финансов, бельгийская таможня значительно усилила контроль за экспортом и импортом товаров в Россию и в Белоруссию после начала СВО.
"В общей сложности было проверено физически 7925 контейнеров", - сообщил министр. В настоящее время 529 контейнеров задержаны в бельгийских портах для дальнейших проверок.
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Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
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