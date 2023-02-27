https://ria.ru/20230227/avtomobili-1854700571.html

Бельгия запретила в 2022 году экспорт в Россию более тысячи автомобилей

Бельгия запретила в 2022 году экспорт в Россию более тысячи автомобилей - РИА Новости, 27.02.2023

Бельгия запретила в 2022 году экспорт в Россию более тысячи автомобилей

Власти Бельгии запретили в 2022 году экспорт в Россию более 1 тысячи автомобилей из-за санкций Евросоюза, говорится в заявлении министра финансов Бельгии... РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T19:33

2023-02-27T19:33

2023-02-27T19:33

россия

бельгия

евросоюз

санкции

санкции в отношении россии

в мире

авто

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148115/17/1481151708_0:213:4080:2508_1920x0_80_0_0_d077ac1a5d289948d3f7164da321f81e.jpg

БРЮССЕЛЬ, 27 фев - РИА Новости. Власти Бельгии запретили в 2022 году экспорт в Россию более 1 тысячи автомобилей из-за санкций Евросоюза, говорится в заявлении министра финансов Бельгии Винсента Ван Петегема, размещенном на его сайте. Ранее ЕС запретил экспорт ряда наименований товаров класса люкс в Россию, в том числе автомобилей, стоимость которых превышает 50 тысяч евро. По словам министра финансов, бельгийская таможня значительно усилила контроль за экспортом и импортом товаров в Россию и в Белоруссию после начала СВО. "В общей сложности было проверено физически 7925 контейнеров", - сообщил министр. В настоящее время 529 контейнеров задержаны в бельгийских портах для дальнейших проверок. По итогам проверок в 2022 году было составлено и передано в прокуратуру 19 протоколов о нарушениях правил импорта и экспорта. Готовится еще 15 таких протоколов, указали в министерстве. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20230227/aktivy-1854693885.html

https://ria.ru/20230227/vesta-1854679945.html

россия

бельгия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, бельгия, евросоюз, санкции, санкции в отношении россии, в мире, авто