https://ria.ru/20230227/aviareysy-1854692643.html

Минтранс России ожидает кратного увеличения авиарейсов в Китай

Минтранс России ожидает кратного увеличения авиарейсов в Китай - РИА Новости, 27.02.2023

Минтранс России ожидает кратного увеличения авиарейсов в Китай

Минтранс РФ в 2023 году ожидает кратного увеличения авиарейсов и пассажиропотока между Россией и Китаем, без ограничений за рубеж могут летать 182 самолета... РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T19:03

2023-02-27T19:03

2023-02-27T19:03

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Минтранс РФ в 2023 году ожидает кратного увеличения авиарейсов и пассажиропотока между Россией и Китаем, без ограничений за рубеж могут летать 182 самолета отечественных авиакомпаний, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтранса РФ. "В 2023 году Минтранс РФ ожидает кратного увеличения авиарейсов в Китай и количества перевезенных пассажиров между Россией и КНР", - говорится в сообщении. Минтранс отмечает, что этому будет способствовать снятие ограничений на пресечение границы китайской стороной, ранее введенных из-за пандемии коронавируса, а также восстановление процедуры организации безвизовых поездок групп туристов. "Для полетов за рубеж российские авиакомпании обладают 182 воздушными судами иностранного производства, в том числе дальнемагистральными, которые не имеют ограничений и правовых рисков для совершения международных полетов. Число таких воздушных судов продолжает увеличиваться за счет выкупа российскими авиакомпаниями самолетов у иностранных собственников и их перевода в национальный реестр", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230112/kitay-1844412353.html

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