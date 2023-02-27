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Минтранс России ожидает кратного увеличения авиарейсов в Китай
Минтранс России ожидает кратного увеличения авиарейсов в Китай - РИА Новости, 27.02.2023
Минтранс России ожидает кратного увеличения авиарейсов в Китай
Минтранс РФ в 2023 году ожидает кратного увеличения авиарейсов и пассажиропотока между Россией и Китаем, без ограничений за рубеж могут летать 182 самолета... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T19:03
2023-02-27T19:03
2023-02-27T19:03
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Минтранс РФ в 2023 году ожидает кратного увеличения авиарейсов и пассажиропотока между Россией и Китаем, без ограничений за рубеж могут летать 182 самолета отечественных авиакомпаний, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтранса РФ. "В 2023 году Минтранс РФ ожидает кратного увеличения авиарейсов в Китай и количества перевезенных пассажиров между Россией и КНР", - говорится в сообщении. Минтранс отмечает, что этому будет способствовать снятие ограничений на пресечение границы китайской стороной, ранее введенных из-за пандемии коронавируса, а также восстановление процедуры организации безвизовых поездок групп туристов. "Для полетов за рубеж российские авиакомпании обладают 182 воздушными судами иностранного производства, в том числе дальнемагистральными, которые не имеют ограничений и правовых рисков для совершения международных полетов. Число таких воздушных судов продолжает увеличиваться за счет выкупа российскими авиакомпаниями самолетов у иностранных собственников и их перевода в национальный реестр", - говорится в сообщении.
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Туризм, Экономика, Россия, Китай, Туризм, Новости - Туризм
Минтранс России ожидает кратного увеличения авиарейсов в Китай
Минтранс России ожидает кратного увеличения рейсов и пассажиропотока в Китай в 2023 году
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Минтранс РФ в 2023 году ожидает кратного увеличения авиарейсов и пассажиропотока между Россией и Китаем, без ограничений за рубеж могут летать 182 самолета отечественных авиакомпаний, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтранса РФ.
"В 2023 году Минтранс РФ ожидает кратного увеличения авиарейсов в Китай и количества перевезенных пассажиров между Россией и КНР", - говорится в сообщении.
Минтранс отмечает, что этому будет способствовать снятие ограничений на пресечение границы китайской стороной, ранее введенных из-за пандемии коронавируса, а также восстановление процедуры организации безвизовых поездок групп туристов.
"Для полетов за рубеж российские авиакомпании обладают 182 воздушными судами иностранного производства, в том числе дальнемагистральными, которые не имеют ограничений и правовых рисков для совершения международных полетов. Число таких воздушных судов продолжает увеличиваться за счет выкупа российскими авиакомпаниями самолетов у иностранных собственников и их перевода в национальный реестр", - говорится в сообщении.