https://ria.ru/20230227/ataka-1854679173.html
В Гагаузской автономии осудили атаку на Русский дом в Кишиневе
В Гагаузской автономии осудили атаку на Русский дом в Кишиневе - РИА Новости, 27.02.2023
В Гагаузской автономии осудили атаку на Русский дом в Кишиневе
Случай нападения на Российский центр науки и культуры в Кишиневе (Русский дом) продемонстрировал, что в Молдавии участились русофобские выпады, заявил в... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T18:22
2023-02-27T18:22
2023-02-27T18:22
в мире
молдавия
кишинев
россия
таможенный союз
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КИШИНЕВ, 27 фев – РИА Новости. Случай нападения на Российский центр науки и культуры в Кишиневе (Русский дом) продемонстрировал, что в Молдавии участились русофобские выпады, заявил в понедельник депутат Народного собрания Гагаузии (НСГ), лидер общественно-политической организации Народный союз Гагаузии (Gagauz Halk Birlii) Виктор Петров. Ранее в сети появилось фото и видео, на котором запечатлено, как мужчина облил краской фасад здания Русского дома в Кишиневе. В связи с инцидентом была вызвана полиция и карабинеры, которые зафиксировали акт вандализма. До сих пор официальные власти Молдавии не высказались по данному происшествию. "В последнее время русофобия стала набирать обороты в общественной и политической сферах Молдавии. Вандализм в отношении Русского дома — это прямая атака на официальных представителей России в нашей стране. По сути, это дипломатический скандал. Данная атака укладывается в ту же цепочку событий, к которой относятся инцидент с фейерверками в отношении здания посольства России, неоднократные хулиганские выходки пикетчиков перед резиденцией российской дипмиссии в Кишиневе…", - написал Петров на своих страницах в социальных сетях. Депутат призвал центральные власти республики отреагировать на эти провокации. "Подавляющее большинство граждан многонациональной Молдавии, включая, естественно, и жителей Гагаузии, и Приднестровья, с уважением относятся к историческому другу молдавского народа — России. Призываю центральные власти и правоохранительные органы предпринять все меры для проведения расследования акта вандализма по отношению к российскому центру науки и культуры в Кишиневе и реализовать комплекс мер с целью недопущения подобных происшествий в будущем", - отметил Петров. Политик выразил беспокойство, что запрет на ношение в Молдавии георгиевской ленты, символа Победы в Великой Отечественной войне, и принятые недавно поправки в Уголовный кодекс, направленные на борьбу с сепаратизмом, могут способствовать очередной волне русофобии. Парламент Молдавии 2 февраля внес поправки в Уголовный кодекс, предполагающие наказание за "сепаратизм", "заговор против Молдавии" и другие подобные преступления. МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) резко отрицательно отреагировал на принятие парламентом Молдавии" закона о сепаратизме", полагая, что Кишинев тем самым подрывает переговорный процесс по приднестровскому урегулированию. Гагаузская автономия была образована в соответствии с принятым в декабре 1994 года парламентом Молдавии законом о ее особом статусе. Это положило конец начавшемуся в 1990 году противостоянию, когда на волне борьбы за национальное возрождение гагаузы провозгласили свою республику, а Кишинев попытался ликвидировать ее силой. Избежать кровопролития тогда помогли советские войска. В 2014 году в автономии прошел референдум по вопросу определения внешней политики страны, более 98% участников которого высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз. Кишинев не признал результаты плебисцита, а против его организаторов были заведены уголовные дела.
https://ria.ru/20230222/konsulstvo-1853900756.html
https://ria.ru/20221118/pamyatnik-1832440251.html
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в мире, молдавия, кишинев, россия, таможенный союз
В мире, Молдавия, Кишинев, Россия, Таможенный союз
В Гагаузской автономии осудили атаку на Русский дом в Кишиневе
Депутат Народного собрания Гагаузии Петров осудил атаку на Русский дом в Кишиневе
КИШИНЕВ, 27 фев – РИА Новости. Случай нападения на Российский центр науки и культуры в Кишиневе (Русский дом) продемонстрировал, что в Молдавии участились русофобские выпады, заявил в понедельник депутат Народного собрания Гагаузии (НСГ), лидер общественно-политической организации Народный союз Гагаузии (Gagauz Halk Birlii) Виктор Петров.
Ранее в сети появилось фото и видео, на котором запечатлено, как мужчина облил краской фасад здания Русского дома в Кишиневе. В связи с инцидентом была вызвана полиция и карабинеры, которые зафиксировали акт вандализма. До сих пор официальные власти Молдавии не высказались по данному происшествию.
"В последнее время русофобия стала набирать обороты в общественной и политической сферах Молдавии. Вандализм в отношении Русского дома — это прямая атака на официальных представителей России
в нашей стране. По сути, это дипломатический скандал. Данная атака укладывается в ту же цепочку событий, к которой относятся инцидент с фейерверками в отношении здания посольства России, неоднократные хулиганские выходки пикетчиков перед резиденцией российской дипмиссии в Кишиневе…", - написал Петров на своих страницах в социальных сетях.
Депутат призвал центральные власти республики отреагировать на эти провокации.
"Подавляющее большинство граждан многонациональной Молдавии, включая, естественно, и жителей Гагаузии
, и Приднестровья, с уважением относятся к историческому другу молдавского народа — России. Призываю центральные власти и правоохранительные органы предпринять все меры для проведения расследования акта вандализма по отношению к российскому центру науки и культуры в Кишиневе и реализовать комплекс мер с целью недопущения подобных происшествий в будущем", - отметил Петров.
Политик выразил беспокойство, что запрет на ношение в Молдавии георгиевской ленты, символа Победы в Великой Отечественной войне, и принятые недавно поправки в Уголовный кодекс, направленные на борьбу с сепаратизмом, могут способствовать очередной волне русофобии.
Парламент Молдавии 2 февраля внес поправки в Уголовный кодекс, предполагающие наказание за "сепаратизм", "заговор против Молдавии" и другие подобные преступления. МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) резко отрицательно отреагировал на принятие парламентом Молдавии" закона о сепаратизме", полагая, что Кишинев тем самым подрывает переговорный процесс по приднестровскому урегулированию.
Гагаузская автономия была образована в соответствии с принятым в декабре 1994 года парламентом Молдавии законом о ее особом статусе. Это положило конец начавшемуся в 1990 году противостоянию, когда на волне борьбы за национальное возрождение гагаузы провозгласили свою республику, а Кишинев попытался ликвидировать ее силой. Избежать кровопролития тогда помогли советские войска. В 2014 году в автономии прошел референдум по вопросу определения внешней политики страны, более 98% участников которого высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз
. Кишинев не признал результаты плебисцита, а против его организаторов были заведены уголовные дела.