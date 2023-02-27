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Зеленский прокомментировал положение ВСУ на Артемовском направлении - РИА Новости, 27.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230227/artemovsk-1854731389.html
Зеленский прокомментировал положение ВСУ на Артемовском направлении
Зеленский прокомментировал положение ВСУ на Артемовском направлении - РИА Новости, 27.02.2023
Зеленский прокомментировал положение ВСУ на Артемовском направлении
Ситуация на артемовском направлении (украинское название - бахмутское направление) остается постоянно сложной, заявил в понедельник Владимир Зеленский в своем... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T23:37
2023-02-27T23:38
специальная военная операция на украине
в мире
украина
артемовск
владимир зеленский
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Ситуация на артемовском направлении (украинское название - бахмутское направление) остается постоянно сложной, заявил в понедельник Владимир Зеленский в своем вечернем обращении, видео которого он опубликовал в своем телеграм-канале. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр ранее заявила, что на украинском фронте сложилась сложная ситуация, наибольшие трудности наблюдаются на артемовском направлении. Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.
украина
артемовск
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в мире, украина, артемовск, владимир зеленский, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Артемовск, Владимир Зеленский, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
23:37 27.02.2023 (обновлено: 23:38 27.02.2023)
 
Зеленский прокомментировал положение ВСУ на Артемовском направлении

Президент Украины Зеленский назвал ситуацию на Артемовском направлении перманентно сложной

© AP PhotoДым на месте боев в Артемовске
Дым на месте боев в Артемовске - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© AP Photo
Дым на месте боев в Артемовске. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Ситуация на артемовском направлении (украинское название - бахмутское направление) остается постоянно сложной, заявил в понедельник Владимир Зеленский в своем вечернем обращении, видео которого он опубликовал в своем телеграм-канале.
"Конечно, постоянно остаюсь на связи с командованием… На бахмутском направлении ситуация становится постоянно сложной", - заявил Зеленский.
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр ранее заявила, что на украинском фронте сложилась сложная ситуация, наибольшие трудности наблюдаются на артемовском направлении.
Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.
Артемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторонАртемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаАртемовскВладимир ЗеленскийДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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