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Зеленский прокомментировал положение ВСУ на Артемовском направлении
Зеленский прокомментировал положение ВСУ на Артемовском направлении - РИА Новости, 27.02.2023
Зеленский прокомментировал положение ВСУ на Артемовском направлении
Ситуация на артемовском направлении (украинское название - бахмутское направление) остается постоянно сложной, заявил в понедельник Владимир Зеленский в своем... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T23:37
2023-02-27T23:37
2023-02-27T23:38
специальная военная операция на украине
в мире
украина
артемовск
владимир зеленский
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Ситуация на артемовском направлении (украинское название - бахмутское направление) остается постоянно сложной, заявил в понедельник Владимир Зеленский в своем вечернем обращении, видео которого он опубликовал в своем телеграм-канале. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр ранее заявила, что на украинском фронте сложилась сложная ситуация, наибольшие трудности наблюдаются на артемовском направлении. Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.
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РИА Новости
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в мире, украина, артемовск, владимир зеленский, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Артемовск, Владимир Зеленский, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
23:37 27.02.2023 (обновлено: 23:38 27.02.2023)
Зеленский прокомментировал положение ВСУ на Артемовском направлении
Президент Украины Зеленский назвал ситуацию на Артемовском направлении перманентно сложной