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Зеленский прокомментировал положение ВСУ на Артемовском направлении

Зеленский прокомментировал положение ВСУ на Артемовском направлении - РИА Новости, 27.02.2023

Зеленский прокомментировал положение ВСУ на Артемовском направлении

Ситуация на артемовском направлении (украинское название - бахмутское направление) остается постоянно сложной, заявил в понедельник Владимир Зеленский в своем... РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T23:37

2023-02-27T23:37

2023-02-27T23:38

специальная военная операция на украине

в мире

украина

артемовск

владимир зеленский

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Ситуация на артемовском направлении (украинское название - бахмутское направление) остается постоянно сложной, заявил в понедельник Владимир Зеленский в своем вечернем обращении, видео которого он опубликовал в своем телеграм-канале. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр ранее заявила, что на украинском фронте сложилась сложная ситуация, наибольшие трудности наблюдаются на артемовском направлении. Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.

украина

артемовск

донецкая народная республика

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в мире, украина, артемовск, владимир зеленский, донецкая народная республика, вооруженные силы украины