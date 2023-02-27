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ВС России держат под огневым контролем практически все дороги в Артемовск - РИА Новости, 27.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230227/artemovsk-1854726602.html
ВС России держат под огневым контролем практически все дороги в Артемовск
ВС России держат под огневым контролем практически все дороги в Артемовск - РИА Новости, 27.02.2023
ВС России держат под огневым контролем практически все дороги в Артемовск
Российские силы держат под огневым контролем почти все подъезды к Артемовску, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире Первого канала. РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T22:57
2023-02-27T23:44
специальная военная операция на украине
артемовск
денис пушилин
вооруженные силы рф
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Российские силы держат под огневым контролем почти все подъезды к Артемовску, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире Первого канала.При этом, как отметил Пушилин, Киев продолжает переброску резервов на это направление.Ранее сегодня сообщалось, что подразделения "Вагнера" взяли под контроль микрорайон Ступки на севере Артемовска. Уточняется, что они также зашли в район Ильиновка.В свою очередь, Пушилин ранее заявил, что сейчас сложились благоприятные обстоятельства для окружения противника в Артемовске. По его словам, бойцы "Группы Вагнера" освободили Ягодное и Берховку неподалеку от города, что позволило выйти к населенным пунктам Хромово и Богдановка.Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За населенный пункт идут ожесточенные бои.
артемовск
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артемовск, денис пушилин, вооруженные силы рф, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, в мире, киев
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Денис Пушилин, Вооруженные силы РФ, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины, В мире, Киев
22:57 27.02.2023 (обновлено: 23:44 27.02.2023)
 
ВС России держат под огневым контролем практически все дороги в Артемовск

Пушилин: российские силы держат под огневым контролем практически все дороги в Артемовск

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВид на Артемовск
Вид на Артемовск - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Вид на Артемовск. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Российские силы держат под огневым контролем почти все подъезды к Артемовску, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире Первого канала.

"Практически все дороги находятся по крайней мере под огневым контролем", — сказал он.

При этом, как отметил Пушилин, Киев продолжает переброску резервов на это направление.
Ранее сегодня сообщалось, что подразделения "Вагнера" взяли под контроль микрорайон Ступки на севере Артемовска. Уточняется, что они также зашли в район Ильиновка.
В свою очередь, Пушилин ранее заявил, что сейчас сложились благоприятные обстоятельства для окружения противника в Артемовске. По его словам, бойцы "Группы Вагнера" освободили Ягодное и Берховку неподалеку от города, что позволило выйти к населенным пунктам Хромово и Богдановка.
Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За населенный пункт идут ожесточенные бои.
Артемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторонАртемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон
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Специальная военная операция на УкраинеАртемовскДенис ПушилинВооруженные силы РФДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы УкраиныВ миреКиев
 
 
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