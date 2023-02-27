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Источник: российские силы взяли под контроль микрорайон Ступки в Артемовске - РИА Новости, 27.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230227/artemovsk-1854679771.html
Источник: российские силы взяли под контроль микрорайон Ступки в Артемовске
Источник: российские силы взяли под контроль микрорайон Ступки в Артемовске - РИА Новости, 27.02.2023
Источник: российские силы взяли под контроль микрорайон Ступки в Артемовске
Подразделения "Вагнера" освободили микрорайон Ступки на севере Артемовска в ДНР, сообщил РИА Новости источник с места событий. РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T18:26
2023-02-27T19:31
специальная военная операция на украине
артемовск
в мире
киев
донецкая народная республика
артемовский
денис пушилин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Подразделения "Вагнера" освободили микрорайон Ступки на севере Артемовска в ДНР, сообщил РИА Новости источник с места событий.Он уточнил, что штурмовые отряды также зашли в район Ильиновка.Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что бойцы "Группы Вагнера" освободили Ягодное и Берховку под Артемовском. Это позволило выйти к населенным пунктам Хромово и Богдановка. По словам Пушилина, дальнейшее продвижение дает возможность окружить противника и сжать кольцо.Двумя днями ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что украинские войска взорвали дамбу в Артемовске. По его словам, ВСУ сделали это, чтобы замедлить наступление российских подразделений и создать неприемлемые условия для жизни оставшегося в городе мирного населения.Как отметил Денис Пушилин, подрыв дамбы ВСУ не повлияет на продвижение российских сил. При этом действия украинских военных могут повредить им самим, повышая вероятность окружения гарнизона в северной части города.Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За населенный пункт идут ожесточенные бои.
https://ria.ru/20230227/artemovsk-1854485351.html
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артемовск
киев
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артемовск, в мире, киев, донецкая народная республика, артемовский, денис пушилин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, В мире, Киев, Донецкая Народная Республика, Артемовский, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины
18:26 27.02.2023 (обновлено: 19:31 27.02.2023)
 
Источник: российские силы взяли под контроль микрорайон Ступки в Артемовске

Микрорайон Ступки на севере Артемовска перешел под контроль российских штурмовых отрядов

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВид на Артемовск (Бахмут)
Вид на Артемовск (Бахмут) - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Вид на Артемовск (Бахмут). Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Подразделения "Вагнера" освободили микрорайон Ступки на севере Артемовска в ДНР, сообщил РИА Новости источник с места событий.

"Микрорайон Ступки на севере Артемовска перешел под полный контроль бойцов "Группы Вагнера", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что штурмовые отряды также зашли в район Ильиновка.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что бойцы "Группы Вагнера" освободили Ягодное и Берховку под Артемовском. Это позволило выйти к населенным пунктам Хромово и Богдановка. По словам Пушилина, дальнейшее продвижение дает возможность окружить противника и сжать кольцо.
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Двумя днями ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что украинские войска взорвали дамбу в Артемовске. По его словам, ВСУ сделали это, чтобы замедлить наступление российских подразделений и создать неприемлемые условия для жизни оставшегося в городе мирного населения.
Как отметил Денис Пушилин, подрыв дамбы ВСУ не повлияет на продвижение российских сил. При этом действия украинских военных могут повредить им самим, повышая вероятность окружения гарнизона в северной части города.
Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За населенный пункт идут ожесточенные бои.
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