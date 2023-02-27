https://ria.ru/20230227/artemovsk-1854679771.html

Источник: российские силы взяли под контроль микрорайон Ступки в Артемовске

Источник: российские силы взяли под контроль микрорайон Ступки в Артемовске - РИА Новости, 27.02.2023

Источник: российские силы взяли под контроль микрорайон Ступки в Артемовске

Подразделения "Вагнера" освободили микрорайон Ступки на севере Артемовска в ДНР, сообщил РИА Новости источник с места событий. РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T18:26

2023-02-27T18:26

2023-02-27T19:31

специальная военная операция на украине

артемовск

в мире

киев

донецкая народная республика

артемовский

денис пушилин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Подразделения "Вагнера" освободили микрорайон Ступки на севере Артемовска в ДНР, сообщил РИА Новости источник с места событий.Он уточнил, что штурмовые отряды также зашли в район Ильиновка.Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что бойцы "Группы Вагнера" освободили Ягодное и Берховку под Артемовском. Это позволило выйти к населенным пунктам Хромово и Богдановка. По словам Пушилина, дальнейшее продвижение дает возможность окружить противника и сжать кольцо.Двумя днями ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что украинские войска взорвали дамбу в Артемовске. По его словам, ВСУ сделали это, чтобы замедлить наступление российских подразделений и создать неприемлемые условия для жизни оставшегося в городе мирного населения.Как отметил Денис Пушилин, подрыв дамбы ВСУ не повлияет на продвижение российских сил. При этом действия украинских военных могут повредить им самим, повышая вероятность окружения гарнизона в северной части города.Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За населенный пункт идут ожесточенные бои.

https://ria.ru/20230227/artemovsk-1854485351.html

https://ria.ru/20230227/artemovsk-1854584004.html

артемовск

киев

донецкая народная республика

артемовский

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

артемовск, в мире, киев, донецкая народная республика, артемовский, денис пушилин, вооруженные силы украины