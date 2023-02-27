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Пушилин рассказал о тяжелейших условиях жизни в Артемовске - РИА Новости, 27.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230227/artemovsk-1854584004.html
Пушилин рассказал о тяжелейших условиях жизни в Артемовске
Пушилин рассказал о тяжелейших условиях жизни в Артемовске - РИА Новости, 27.02.2023
Пушилин рассказал о тяжелейших условиях жизни в Артемовске
Жители Артемовска находятся в тяжелейших условиях без доступа к медицинской помощи, точное их число неизвестно, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T13:10
2023-02-27T13:10
специальная военная операция на украине
артемовск
донецкая народная республика
денис пушилин
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Жители Артемовска находятся в тяжелейших условиях без доступа к медицинской помощи, точное их число неизвестно, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. "К сожалению, никакого доступа к медицинской помощи. Даже точно посчитать сейчас количество, даже я не возьму на себя такую ответственность называть даже примерный порядок цифр людей, которые там по факту остаются", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на вопрос о количестве гражданского населения в Артемовске. Он добавил, что даже у тех, кого удалось эвакуировать, не получилось узнать примерное количество оставшихся. "Но то, что они находятся в тяжелейших условиях, в тяжелейших обстоятельствах, это очень четко прослеживается по тому состоянию людей, которых удалось эвакуировать из самого Артемовска", - добавил Пушилин.
https://ria.ru/20230227/artemovsk-1854554051.html
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артемовск, донецкая народная республика, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин
13:10 27.02.2023
 
Пушилин рассказал о тяжелейших условиях жизни в Артемовске

Пушилин: жители Артемовска находятся в тяжелейших условиях без медицинской помощи

© AP PhotoДым на месте боев в Артемовске
Дым на месте боев в Артемовске - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© AP Photo
Дым на месте боев в Артемовске. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Жители Артемовска находятся в тяжелейших условиях без доступа к медицинской помощи, точное их число неизвестно, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
"К сожалению, никакого доступа к медицинской помощи. Даже точно посчитать сейчас количество, даже я не возьму на себя такую ответственность называть даже примерный порядок цифр людей, которые там по факту остаются", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на вопрос о количестве гражданского населения в Артемовске.
Он добавил, что даже у тех, кого удалось эвакуировать, не получилось узнать примерное количество оставшихся.
"Но то, что они находятся в тяжелейших условиях, в тяжелейших обстоятельствах, это очень четко прослеживается по тому состоянию людей, которых удалось эвакуировать из самого Артемовска", - добавил Пушилин.
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Специальная военная операция на УкраинеАртемовскДонецкая Народная РеспубликаДенис Пушилин
 
 
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