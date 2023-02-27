https://ria.ru/20230227/artemovsk-1854559659.html
Пушилин заявил о появившейся возможности сжать кольцо вокруг Артемовска
Пушилин заявил о появившейся возможности сжать кольцо вокруг Артемовска - РИА Новости, 27.02.2023
Пушилин заявил о появившейся возможности сжать кольцо вокруг Артемовска
Появились благоприятные обстоятельства для окружения противника в Артемовске, заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T12:04
2023-02-27T12:04
2023-02-27T12:35
специальная военная операция на украине
артемовск
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Появились благоприятные обстоятельства для окружения противника в Артемовске, заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".Освобождение Ягодного и Берховки силами группы "Вагнера" позволило выйти к Хромово и селу Богдановка, пояснил Пушилин. Это создает "удачные обстоятельства для окружения противника и сжатия кольца".Кроме того, подрыв дамбы украинскими войсками не повлияет на продвижение российских подразделений в Артемовске, подчеркнул врио главы ДНР.Как сообщал ранее сегодня советник Пушилина Игорь Кимаковский, передовые отряды группы "Вагнера" ведут бои уже практически в центре города.Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город идут ожесточенные бои.
https://ria.ru/20230226/artemovsk-1854388733.html
артемовск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
артемовск
Специальная военная операция на Украине, Артемовск
12:04 27.02.2023 (обновлено: 12:35 27.02.2023)
Пушилин заявил о появившейся возможности сжать кольцо вокруг Артемовска
Пушилин заявил, что под Артемовском появились удачные обстоятельства для сжатия кольца