https://ria.ru/20230227/artemovsk-1854554051.html

Испанские СМИ рассказали о ситуации в Артемовске после взрыва дамбы

Испанские СМИ рассказали о ситуации в Артемовске после взрыва дамбы - РИА Новости, 27.02.2023

Испанские СМИ рассказали о ситуации в Артемовске после взрыва дамбы

Часть Артемовска после взрыва дамбы, которым украинские военные попытались остановить продвижение российских сил, выглядит как огромная лужа, пишет газета Pais. РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T11:50

2023-02-27T11:50

2023-02-27T11:50

специальная военная операция на украине

в мире

артемовск

донецкая народная республика

ситуация в днр и лнр

россия

украина

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/19/1854329053_60:0:1916:1044_1920x0_80_0_0_b44fb067c890d9d4b7f9719e1b6641ab.jpg

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Часть Артемовска после взрыва дамбы, которым украинские военные попытались остановить продвижение российских сил, выглядит как огромная лужа, пишет газета Pais. Советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский 25 февраля сообщил РИА Новости, что украинские войска взорвали дамбу в Артемовске, чтобы замедлить наступление российских подразделений и создать неприемлемые условия для жизни мирного населения. Официально Киев этого не признавал. "Киевские войска, поясняют военные, взорвали дамбу к северу от города (Артемовска – ред.), чтобы попытаться остановить продвижение русских", - говорится в сообщении Pais. "Сейчас часть города представляет собой огромную лужу", - пишет издание, корреспондент которого пообщался также с местными жителями. Артемовск (украинское название – Бахмут) расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.

https://ria.ru/20230227/artemovsk-1854496601.html

артемовск

донецкая народная республика

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, артемовск, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, россия, украина, вооруженные силы украины