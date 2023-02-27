https://ria.ru/20230227/artemovsk-1854554051.html
Испанские СМИ рассказали о ситуации в Артемовске после взрыва дамбы
Испанские СМИ рассказали о ситуации в Артемовске после взрыва дамбы - РИА Новости, 27.02.2023
Испанские СМИ рассказали о ситуации в Артемовске после взрыва дамбы
Часть Артемовска после взрыва дамбы, которым украинские военные попытались остановить продвижение российских сил, выглядит как огромная лужа, пишет газета Pais. РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T11:50
2023-02-27T11:50
2023-02-27T11:50
специальная военная операция на украине
в мире
артемовск
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
россия
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Часть Артемовска после взрыва дамбы, которым украинские военные попытались остановить продвижение российских сил, выглядит как огромная лужа, пишет газета Pais. Советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский 25 февраля сообщил РИА Новости, что украинские войска взорвали дамбу в Артемовске, чтобы замедлить наступление российских подразделений и создать неприемлемые условия для жизни мирного населения. Официально Киев этого не признавал. "Киевские войска, поясняют военные, взорвали дамбу к северу от города (Артемовска – ред.), чтобы попытаться остановить продвижение русских", - говорится в сообщении Pais. "Сейчас часть города представляет собой огромную лужу", - пишет издание, корреспондент которого пообщался также с местными жителями. Артемовск (украинское название – Бахмут) расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.
https://ria.ru/20230227/artemovsk-1854496601.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, артемовск, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, россия, украина, вооруженные силы украины
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Испанские СМИ рассказали о ситуации в Артемовске после взрыва дамбы
Pais: часть Артемовска после взрыва Украиной дамбы представляет собой огромную лужу