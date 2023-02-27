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Артемовск находится под угрозой экологической катастрофы, считает эксперт - РИА Новости, 27.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230227/artemovsk-1854496601.html
Артемовск находится под угрозой экологической катастрофы, считает эксперт
Артемовск находится под угрозой экологической катастрофы, считает эксперт - РИА Новости, 27.02.2023
Артемовск находится под угрозой экологической катастрофы, считает эксперт
Из-за повышения температуры воздуха и разлива водоемов северо-западнее Артемовска, в грунтовые воды попало большое количество канализационных масс, также... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T08:33
2023-02-27T08:47
специальная военная операция на украине
артемовск
андрей марочко
донецкая народная республика
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ЛУГАНСК, 27 фев - РИА Новости. Из-за повышения температуры воздуха и разлива водоемов северо-западнее Артемовска, в грунтовые воды попало большое количество канализационных масс, также подтопленными оказались места с погибшими животными и здания куда свозились тела погибших украинских военнослужащих, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В грунтовые воды попадает большое количество канализационных фекалий, подтоплены места с погибшими животными, а также заваленные строения и места с неэвакуированными трупами украинских военнослужащих", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. Собеседник агентства отметил, что в скором времени источники питьевой воды могут быть заражены, что приведет к серьезным кишечным заболеваниям и массовым отравлениям. Артемовск находится на подконтрольной киевским властям части ДНР к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения группировки Киева в Донбассе. За город уже несколько месяцев идут ожесточенные бои.
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артемовск, андрей марочко, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Андрей Марочко, Донецкая Народная Республика
08:33 27.02.2023 (обновлено: 08:47 27.02.2023)
 
Артемовск находится под угрозой экологической катастрофы, считает эксперт

Военный эксперт Марочко: Артемовск находится под угрозой экологической катастрофы

© AP PhotoДым на месте боев в Артемовске
Дым на месте боев в Артемовске - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© AP Photo
Дым на месте боев в Артемовске. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 27 фев - РИА Новости. Из-за повышения температуры воздуха и разлива водоемов северо-западнее Артемовска, в грунтовые воды попало большое количество канализационных масс, также подтопленными оказались места с погибшими животными и здания куда свозились тела погибших украинских военнослужащих, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"В грунтовые воды попадает большое количество канализационных фекалий, подтоплены места с погибшими животными, а также заваленные строения и места с неэвакуированными трупами украинских военнослужащих", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники.
Собеседник агентства отметил, что в скором времени источники питьевой воды могут быть заражены, что приведет к серьезным кишечным заболеваниям и массовым отравлениям.
Артемовск находится на подконтрольной киевским властям части ДНР к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения группировки Киева в Донбассе. За город уже несколько месяцев идут ожесточенные бои.
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Специальная военная операция на УкраинеАртемовскАндрей МарочкоДонецкая Народная Республика
 
 
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