https://ria.ru/20230227/artemovsk-1854496601.html

Артемовск находится под угрозой экологической катастрофы, считает эксперт

Артемовск находится под угрозой экологической катастрофы, считает эксперт - РИА Новости, 27.02.2023

Артемовск находится под угрозой экологической катастрофы, считает эксперт

Из-за повышения температуры воздуха и разлива водоемов северо-западнее Артемовска, в грунтовые воды попало большое количество канализационных масс, также... РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T08:33

2023-02-27T08:33

2023-02-27T08:47

специальная военная операция на украине

артемовск

андрей марочко

донецкая народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/19/1854304616_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_35178c0463954ca88a2f676404f8358c.jpg

ЛУГАНСК, 27 фев - РИА Новости. Из-за повышения температуры воздуха и разлива водоемов северо-западнее Артемовска, в грунтовые воды попало большое количество канализационных масс, также подтопленными оказались места с погибшими животными и здания куда свозились тела погибших украинских военнослужащих, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В грунтовые воды попадает большое количество канализационных фекалий, подтоплены места с погибшими животными, а также заваленные строения и места с неэвакуированными трупами украинских военнослужащих", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. Собеседник агентства отметил, что в скором времени источники питьевой воды могут быть заражены, что приведет к серьезным кишечным заболеваниям и массовым отравлениям. Артемовск находится на подконтрольной киевским властям части ДНР к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения группировки Киева в Донбассе. За город уже несколько месяцев идут ожесточенные бои.

https://ria.ru/20230227/frantsiya-1853481208.html

артемовск

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

артемовск, андрей марочко, донецкая народная республика