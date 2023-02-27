https://ria.ru/20230227/artemovsk-1854485351.html

Киев затыкает "дыры" в обороне Артемовска осужденными за кражу сахара

Киев затыкает "дыры" в обороне Артемовска осужденными за кражу сахара - РИА Новости, 27.02.2023

Киев затыкает "дыры" в обороне Артемовска осужденными за кражу сахара

Киев затыкает "дыры" в обороне Артемовска в ДНР среди прочего и осужденными за мелкие кражи, их отправляют на фронт без какой-либо подготовки, выяснил... РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T06:12

2023-02-27T06:12

2023-02-27T08:57

артемовск

киев

донецкая народная республика

специальная военная операция на украине

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ЛУГАНСК, 27 фев - РИА Новости. Киев затыкает "дыры" в обороне Артемовска в ДНР среди прочего и осужденными за мелкие кражи, их отправляют на фронт без какой-либо подготовки, выяснил корреспондент РИА Новости. В распоряжении корреспондента РИА Новости оказались документы погибшего украинского военнослужащего - приговор Диканьского районного суда Полтавской области Украины, вынесенный Красноруцкому Александру Анатольевичу 76-го года рождения. Эти документы Красноруцкого нашли бойцы группы "Вагнер" при осмотре его тела. Как следует из копии документа, неоднократно ранее судимый рецидивист получил срок за кражу пяти литров масла и двух килограммов сахара, до этого украл велосипед. Красноруцкого, как следует из приговора, осудили на пять лет за очередную кражу 15 февраля 2023 года, но вместо заключения Красноруцкий вскоре оказался в Артемовске в ДНР. В найденном военном билете Красноруцкого значится, что 17 февраля, то есть спустя два дня после вынесения приговора, ему уже выдали стрелковое оружие - АКМ, можно предположить, что Красноруцкий вряд ли успел пройти какую-либо подготовку, а такими, как он, просто попытались заткнуть линию фронта в Артемовске. Погиб Красноруцкий уже 21 февраля. При этом украинские пленные, которые сдаются группе "Вагнер" во время ее штурма, совершенно не понимают, куда их отправило командование. Переброска личного состава обычно происходит ночью с запада от Артемовска - из городов Часов Яр и Константиновки. Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город идут ожесточенные бои.

https://ria.ru/20230226/dorogi-1854360918.html

артемовск

киев

донецкая народная республика

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ВСУ бросает осужденных на первую линию обороны Артемовска Киев формирует первую линию обороны в Артемовске среди прочего из только что осужденных - без подготовки, в течение нескольких дней после вынесенного приговора, их бросают на передовые позиции, бойцы же элитных спецподразделений Киева выведены из города и действуют как "пожарная команда" - только для проведения отдельных операций, выяснил корреспондент РИА Новости 2023-02-27T06:12 true PT2M27S

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артемовск, киев, донецкая народная республика