https://ria.ru/20230227/artemovsk-1854485230.html

Советник Пушилина: мирное население в Артемовске почти лишено медпомощи

Советник Пушилина: мирное население в Артемовске почти лишено медпомощи - РИА Новости, 27.02.2023

Советник Пушилина: мирное население в Артемовске почти лишено медпомощи

Мирное население на подконтрольной Киеву части Артемовска в ДНР практически лишено возможности получать медицинскую помощь, тогда как украинские военные ее... РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T06:07

2023-02-27T06:07

2023-02-27T06:07

специальная военная операция на украине

артемовск

киев

денис пушилин

донецкая народная республика

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Мирное население на подконтрольной Киеву части Артемовска в ДНР практически лишено возможности получать медицинскую помощь, тогда как украинские военные ее получают, сообщил РИА Новости советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский. "Если украинские военные имеют возможность получать медицинское обслуживание, для мирного населения в городе сейчас практически нет такой возможности", - рассказал Кимаковский. Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.

https://ria.ru/20230225/artemovsk-1854235545.html

артемовск

киев

донецкая народная республика

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артемовск, киев, денис пушилин, донецкая народная республика