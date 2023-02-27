https://ria.ru/20230227/artemovsk-1854483278.html
Советник Пушилина: российские силы ведут бои почти в центре Артемовска
Советник Пушилина: российские силы ведут бои почти в центре Артемовска - РИА Новости, 27.02.2023
Советник Пушилина: российские силы ведут бои почти в центре Артемовска
Подразделения "Вагнера" ведут бои уже практически в центре Артемовска, все пути в город под огневым контролем российских сил, заявил РИА Новости советник врио... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T05:03
2023-02-27T05:03
2023-02-27T09:30
специальная военная операция на украине
артемовск
киев
донецкая народная республика
денис пушилин
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Подразделения "Вагнера" ведут бои уже практически в центре Артемовска, все пути в город под огневым контролем российских сил, заявил РИА Новости советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский.В субботу командир взвода группы "Вагнер" сообщал РИА Новости, что до центра Артемовска бойцам осталось пройти 1740 метров.Он уточнил, что говорить об оперативном окружении города пока рано, однако все дороги находятся под огневым контролем российских сил."Пока еще по одному пути — Часов Яр — Артемовск — они (ВСУ - ред.) могут перемещать свои силы и средства. Украинские войска прокладывают себе и полевые дороги, чтобы доставлять технику, стараются цепляться за город. Хотя несут очень большие потери", - рассказал советник.Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город идут ожесточенные бои.
https://ria.ru/20230226/artemovsk-1854388733.html
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Штурмовик группы "Вагнер" о подавлении морального духа украинских войск в Артемовске
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2023-02-27T05:03
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артемовск, киев, донецкая народная республика, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Киев, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин
05:03 27.02.2023 (обновлено: 09:30 27.02.2023)
Советник Пушилина: российские силы ведут бои почти в центре Артемовска
Советник врио главы ДНР Кимаковский заявил о боях практически в центре Артемовска