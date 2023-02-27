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Советник Пушилина: российские силы ведут бои почти в центре Артемовска - РИА Новости, 27.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230227/artemovsk-1854483278.html
Советник Пушилина: российские силы ведут бои почти в центре Артемовска
Советник Пушилина: российские силы ведут бои почти в центре Артемовска - РИА Новости, 27.02.2023
Советник Пушилина: российские силы ведут бои почти в центре Артемовска
Подразделения "Вагнера" ведут бои уже практически в центре Артемовска, все пути в город под огневым контролем российских сил, заявил РИА Новости советник врио... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T05:03
2023-02-27T09:30
специальная военная операция на украине
артемовск
киев
донецкая народная республика
денис пушилин
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Подразделения "Вагнера" ведут бои уже практически в центре Артемовска, все пути в город под огневым контролем российских сил, заявил РИА Новости советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский.В субботу командир взвода группы "Вагнер" сообщал РИА Новости, что до центра Артемовска бойцам осталось пройти 1740 метров.Он уточнил, что говорить об оперативном окружении города пока рано, однако все дороги находятся под огневым контролем российских сил."Пока еще по одному пути — Часов Яр — Артемовск — они (ВСУ - ред.) могут перемещать свои силы и средства. Украинские войска прокладывают себе и полевые дороги, чтобы доставлять технику, стараются цепляться за город. Хотя несут очень большие потери", - рассказал советник.Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город идут ожесточенные бои.
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артемовск
киев
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Штурмовик группы "Вагнер" о подавлении морального духа украинских войск в Артемовске
Работа штурмовиков авиагруппы "Вагнера" серьезно давит на моральный дух украинских войск в Артемовске, рассказал РИА Новости боец
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артемовск, киев, донецкая народная республика, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Киев, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин
05:03 27.02.2023 (обновлено: 09:30 27.02.2023)
 
Советник Пушилина: российские силы ведут бои почти в центре Артемовска

Советник врио главы ДНР Кимаковский заявил о боях практически в центре Артемовска

© AP PhotoДым на месте боев в Артемовске (Бахмуте)
Дым на месте боев в Артемовске (Бахмуте) - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© AP Photo
Дым на месте боев в Артемовске (Бахмуте). Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Подразделения "Вагнера" ведут бои уже практически в центре Артемовска, все пути в город под огневым контролем российских сил, заявил РИА Новости советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский.
В субботу командир взвода группы "Вагнер" сообщал РИА Новости, что до центра Артемовска бойцам осталось пройти 1740 метров.

"Передовые отряды ЧВК "Вагнер" уже практически в центре Артемовска воюют", - сказал Кимаковский.

Он уточнил, что говорить об оперативном окружении города пока рано, однако все дороги находятся под огневым контролем российских сил.
"Пока еще по одному пути — Часов Яр — Артемовск — они (ВСУ - ред.) могут перемещать свои силы и средства. Украинские войска прокладывают себе и полевые дороги, чтобы доставлять технику, стараются цепляться за город. Хотя несут очень большие потери", - рассказал советник.
Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город идут ожесточенные бои.
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