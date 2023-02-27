18:15 27.02.2023 (обновлено: 18:41 27.02.2023)
В крупных городах Австралии пройдет акция в поддержку России
В Австралии 4 марта пройдет акция в поддержку России и против военной помощи Украине
Участники митинга в поддержку России в Аделаиде, Австралия. Кадр из видео. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Очередная акция в защиту России и против военной помощи Украине намечена в городах Австралии на 4 марта, сообщил в понедельник по телефону РИА Новости один из ее организаторов Семен Бойков.
Родившийся в Австралии в семье православного русского священника, он в качестве атамана возглавляет казачество на "зеленом континенте" и пользуется поддержкой тех, кто недоволен курсом правительства в Канберре.
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"В Австралии проживает около полумиллиона православных, которых крайне возмутило введение австралийскими властями санкций против Патриарха Московского и всея Руси Кирилла", - сказал Бойков.
По его словам, в крупных городах Австралии "спланированы митинги в поддержку России, в защиту Русской православной церкви, чести и достоинства Патриарха Кирилла, а также в знак протеста против поставок оружия на Украину.
"Даже те русские православные австралийцы, которые не выходили до сих пор на митинги, услышав новость о санкциях против Патриарха, восприняли это как прямую атаку на церковь, и даже священники подключаются к акции и начинают понимать необходимость выходить на улицы и высказывать свое недовольство решением австралийских властей", - пояснил Бойков.
На плакате по случаю планируемых митингов содержится призыв приносить с собой флаги России и надевать майки со знаком Z. В прошлую субботу подобный митинг состоялся в Аделаиде, а 18 февраля в Сиднее. Митинг за свободу и в поддержку России проходил также 19 февраля в США, в Вашингтоне. Сам Семен Бойков находится в здании российского генерального консульства в Сиднее, где ему предоставлено убежище от преследования полиции. Бойков также заявил в декабре прошло года о просьбе предоставить ему гражданство РФ.
В Сиднее новая акция пройдет у стен генконсульства России, в городах Мельбурн и Аделаиды акции протеста будут проводиться в зданий местных парламентов штатов, равно как и в центрах городов Брисбен и Перт. В период пандемии COVID-19 в видеоблоге он критиковал власти за жесткое подавление свобод австралийцев, а после 24 февраля 2022 года поддерживает Россию на фоне событий на Украине.
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