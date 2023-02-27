https://ria.ru/20230227/aktivy-1854704203.html

В США заявили о правовых препятствиях для конфискации российских активов

В США заявили о правовых препятствиях для конфискации российских активов - РИА Новости, 27.02.2023

В США заявили о правовых препятствиях для конфискации российских активов

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила о серьезных правовых препятствиях для конфискации 300 миллиардов долларов российских активов, замороженных в... РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T19:54

2023-02-27T19:54

2023-02-27T19:54

в мире

экономика

россия

джанет йеллен

центральный банк рф (цб рф)

санкции

санкции в отношении россии

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151359/57/1513595775_0:302:2048:1454_1920x0_80_0_0_bd55fbc5646f08cc1ec74afffcdbfd48.jpg

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Министр финансов США Джанет Йеллен заявила о серьезных правовых препятствиях для конфискации 300 миллиардов долларов российских активов, замороженных в результате западных санкций, передает агентство Рейтер. В понедельник Йеллен прибыла с необъявленным визитом в Киев и сделала там несколько заявлений. "Йеллен сообщила…, что все еще существуют значительные юридические препятствия для полной конфискации активов российского Центробанка на сумму 300 миллиардов долларов, замороженных в результате санкций", - говорится в публикации агентства. Глава минфина также объявила о трансфере 1,25 миллиарда долларов из транша экономической помощи для Киева, общая сумма которого составляет 9,9 миллиарда. Западные страны после начала спецоперации РФ на Украине ввели в отношении России ряд жестких санкций, в том числе была заморожена примерно половина валютных резервов страны - около 300 миллиардов долларов. В апреле глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина говорила, что российские власти готовят судебные иски для оспаривания заморозки международных резервов страны.

https://ria.ru/20230227/aktivy-1854693885.html

https://ria.ru/20230227/imuschestvo-1854684725.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, экономика, россия, джанет йеллен, центральный банк рф (цб рф), санкции, санкции в отношении россии, сша