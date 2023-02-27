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В США заявили о правовых препятствиях для конфискации российских активов - РИА Новости, 27.02.2023
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В США заявили о правовых препятствиях для конфискации российских активов
В США заявили о правовых препятствиях для конфискации российских активов - РИА Новости, 27.02.2023
В США заявили о правовых препятствиях для конфискации российских активов
Министр финансов США Джанет Йеллен заявила о серьезных правовых препятствиях для конфискации 300 миллиардов долларов российских активов, замороженных в... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T19:54
2023-02-27T19:54
в мире
экономика
россия
джанет йеллен
центральный банк рф (цб рф)
санкции
санкции в отношении россии
сша
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Министр финансов США Джанет Йеллен заявила о серьезных правовых препятствиях для конфискации 300 миллиардов долларов российских активов, замороженных в результате западных санкций, передает агентство Рейтер. В понедельник Йеллен прибыла с необъявленным визитом в Киев и сделала там несколько заявлений. "Йеллен сообщила…, что все еще существуют значительные юридические препятствия для полной конфискации активов российского Центробанка на сумму 300 миллиардов долларов, замороженных в результате санкций", - говорится в публикации агентства. Глава минфина также объявила о трансфере 1,25 миллиарда долларов из транша экономической помощи для Киева, общая сумма которого составляет 9,9 миллиарда. Западные страны после начала спецоперации РФ на Украине ввели в отношении России ряд жестких санкций, в том числе была заморожена примерно половина валютных резервов страны - около 300 миллиардов долларов. В апреле глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина говорила, что российские власти готовят судебные иски для оспаривания заморозки международных резервов страны.
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в мире, экономика, россия, джанет йеллен, центральный банк рф (цб рф), санкции, санкции в отношении россии, сша
В мире, Экономика, Россия, Джанет Йеллен, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Санкции, Санкции в отношении России, США
19:54 27.02.2023
 
В США заявили о правовых препятствиях для конфискации российских активов

Глава Минфина США Йеллен заявила о правовых препятствиях для конфискации активов ЦБ России

CC BY 2.0 / Mike / United States Department of the TreasuryЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
CC BY 2.0 / Mike / United States Department of the Treasury
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Министр финансов США Джанет Йеллен заявила о серьезных правовых препятствиях для конфискации 300 миллиардов долларов российских активов, замороженных в результате западных санкций, передает агентство Рейтер.
В понедельник Йеллен прибыла с необъявленным визитом в Киев и сделала там несколько заявлений.
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"Йеллен сообщила…, что все еще существуют значительные юридические препятствия для полной конфискации активов российского Центробанка на сумму 300 миллиардов долларов, замороженных в результате санкций", - говорится в публикации агентства.
Глава минфина также объявила о трансфере 1,25 миллиарда долларов из транша экономической помощи для Киева, общая сумма которого составляет 9,9 миллиарда.
Западные страны после начала спецоперации РФ на Украине ввели в отношении России ряд жестких санкций, в том числе была заморожена примерно половина валютных резервов страны - около 300 миллиардов долларов. В апреле глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина говорила, что российские власти готовят судебные иски для оспаривания заморозки международных резервов страны.
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В миреЭкономикаРоссияДжанет ЙелленЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)СанкцииСанкции в отношении РоссииСША
 
 
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