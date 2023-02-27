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Бельгия заморозила российские активы на рекордную среди стран ЕС сумму - РИА Новости, 27.02.2023
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Бельгия заморозила российские активы на рекордную среди стран ЕС сумму
Бельгия заморозила российские активы на рекордную среди стран ЕС сумму - РИА Новости, 27.02.2023
Бельгия заморозила российские активы на рекордную среди стран ЕС сумму
Бельгия заморозила российские активы на 58 миллиардов евро, заявил министр финансов страны Винсент Ван Петегем. РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T19:14
2023-02-27T21:55
бельгия
россия
евросоюз
украина
в мире
санкции
санкции в отношении россии
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БРЮССЕЛЬ, 27 фев — РИА Новости. Бельгия заморозила российские активы на 58 миллиардов евро, заявил министр финансов страны Винсент Ван Петегем.По его словам, эта сумма стала рекордной среди стран Евросоюза. Помимо этого, как уточнил министр, Брюссель заблокировал российские транзакции на 191 миллиард евро. После начала российской военной спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Заморожены российские активы на сотни миллиардов долларов, Евросоюз принял уже десять пакетов ограничительных мер, включая эмбарго на уголь и нефть.Официальный представитель МИД Мария Захарова называла заморозку российских активов в Европе воровством. По ее словам, это продолжается уже не первый год — ЕС еще с 2014 года штампует многочисленные нелегитимные и необоснованные решения о заморозке собственности российских граждан и компаний, а теперь нацелился и на государственные средства.
https://ria.ru/20230227/imuschestvo-1854684725.html
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бельгия, россия, евросоюз, украина, в мире, санкции, санкции в отношении россии
Бельгия, Россия, Евросоюз, Украина, В мире, Санкции, Санкции в отношении России
19:14 27.02.2023 (обновлено: 21:55 27.02.2023)
 
Бельгия заморозила российские активы на рекордную среди стран ЕС сумму

Минфин Бельгии сообщил о заморозке активов России на 58 миллиардов евро

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в медиабанкФлаг Бельгии в Генте
Флаг Бельгии в Генте - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© РИА Новости / Александр Вильф
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Флаг Бельгии в Генте. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 27 фев — РИА Новости. Бельгия заморозила российские активы на 58 миллиардов евро, заявил министр финансов страны Винсент Ван Петегем.
По его словам, эта сумма стала рекордной среди стран Евросоюза. Помимо этого, как уточнил министр, Брюссель заблокировал российские транзакции на 191 миллиард евро.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
Вчера, 18:38
На Украине арестовали имущество российского бизнесмена
После начала российской военной спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Заморожены российские активы на сотни миллиардов долларов, Евросоюз принял уже десять пакетов ограничительных мер, включая эмбарго на уголь и нефть.
Официальный представитель МИД Мария Захарова называла заморозку российских активов в Европе воровством. По ее словам, это продолжается уже не первый год — ЕС еще с 2014 года штампует многочисленные нелегитимные и необоснованные решения о заморозке собственности российских граждан и компаний, а теперь нацелился и на государственные средства.
Флаг Швейцарии - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
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Швейцария присоединится к десятому пакету санкций ЕС против России
 
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