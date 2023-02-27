https://ria.ru/20230227/aktivy-1854693885.html
Бельгия заморозила российские активы на рекордную среди стран ЕС сумму
Бельгия заморозила российские активы на рекордную среди стран ЕС сумму - РИА Новости, 27.02.2023
Бельгия заморозила российские активы на рекордную среди стран ЕС сумму
Бельгия заморозила российские активы на 58 миллиардов евро, заявил министр финансов страны Винсент Ван Петегем. РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T19:14
2023-02-27T19:14
2023-02-27T21:55
бельгия
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евросоюз
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в мире
санкции
санкции в отношении россии
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БРЮССЕЛЬ, 27 фев — РИА Новости. Бельгия заморозила российские активы на 58 миллиардов евро, заявил министр финансов страны Винсент Ван Петегем.По его словам, эта сумма стала рекордной среди стран Евросоюза. Помимо этого, как уточнил министр, Брюссель заблокировал российские транзакции на 191 миллиард евро. После начала российской военной спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Заморожены российские активы на сотни миллиардов долларов, Евросоюз принял уже десять пакетов ограничительных мер, включая эмбарго на уголь и нефть.Официальный представитель МИД Мария Захарова называла заморозку российских активов в Европе воровством. По ее словам, это продолжается уже не первый год — ЕС еще с 2014 года штампует многочисленные нелегитимные и необоснованные решения о заморозке собственности российских граждан и компаний, а теперь нацелился и на государственные средства.
https://ria.ru/20230227/imuschestvo-1854684725.html
https://ria.ru/20230227/sanktsii-1854598308.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бельгия, россия, евросоюз, украина, в мире, санкции, санкции в отношении россии
Бельгия, Россия, Евросоюз, Украина, В мире, Санкции, Санкции в отношении России
19:14 27.02.2023 (обновлено: 21:55 27.02.2023)
Бельгия заморозила российские активы на рекордную среди стран ЕС сумму
Минфин Бельгии сообщил о заморозке активов России на 58 миллиардов евро