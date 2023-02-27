https://ria.ru/20230227/aktivy-1854693885.html

Бельгия заморозила российские активы на рекордную среди стран ЕС сумму

Бельгия заморозила российские активы на рекордную среди стран ЕС сумму - РИА Новости, 27.02.2023

Бельгия заморозила российские активы на рекордную среди стран ЕС сумму

Бельгия заморозила российские активы на 58 миллиардов евро, заявил министр финансов страны Винсент Ван Петегем. РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T19:14

2023-02-27T19:14

2023-02-27T21:55

бельгия

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евросоюз

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санкции

санкции в отношении россии

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БРЮССЕЛЬ, 27 фев — РИА Новости. Бельгия заморозила российские активы на 58 миллиардов евро, заявил министр финансов страны Винсент Ван Петегем.По его словам, эта сумма стала рекордной среди стран Евросоюза. Помимо этого, как уточнил министр, Брюссель заблокировал российские транзакции на 191 миллиард евро. После начала российской военной спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Заморожены российские активы на сотни миллиардов долларов, Евросоюз принял уже десять пакетов ограничительных мер, включая эмбарго на уголь и нефть.Официальный представитель МИД Мария Захарова называла заморозку российских активов в Европе воровством. По ее словам, это продолжается уже не первый год — ЕС еще с 2014 года штампует многочисленные нелегитимные и необоснованные решения о заморозке собственности российских граждан и компаний, а теперь нацелился и на государственные средства.

https://ria.ru/20230227/imuschestvo-1854684725.html

https://ria.ru/20230227/sanktsii-1854598308.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

бельгия, россия, евросоюз, украина, в мире, санкции, санкции в отношении россии