https://ria.ru/20230227/advokaty-1854672394.html

В Калининграде перед судом предстанут адвокаты-мошенники

В Калининграде перед судом предстанут адвокаты-мошенники - РИА Новости, 27.02.2023

В Калининграде перед судом предстанут адвокаты-мошенники

Группа из двух женщин-адвокатов и жителя Калининграда, обвиняемых в покушении на мошенничество на 10 миллионов рублей, предстанет перед судом, сообщила... РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T17:45

2023-02-27T17:45

2023-02-27T17:45

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КАЛИНИНГРАД, 27 фев - РИА Новости. Группа из двух женщин-адвокатов и жителя Калининграда, обвиняемых в покушении на мошенничество на 10 миллионов рублей, предстанет перед судом, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону в Telegram-канале. Уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере) было возбуждено в отношении 61-летней адвоката одной из Московских специализированных коллегий адвокатов, 52-летней адвоката одного из филиалов Калининградской областной коллегии адвокатов и 48-летнего местного жителя. По версии следствия, в ноябре 2021 года женщинам-адвокатам и их знакомому стало известно, что 47-летнего калининградца обвиняют в организации преступного сообщества, производстве немаркированного алкоголя и незаконном использовании чужого товарного знака. После этого они сообщили супруге подозреваемого мужчины, что за денежное вознаграждение в сумме 10 миллионов рублей могут поспособствовать тому, что мера пресечения в отношении ее мужа будет изменена на домашний арест. Вознаграждение якобы предназначалось должностным лицам в правоохранительных органах. В действительности же, как отмечает следствие, сообщники таких возможностей не имени и планировали оставить полученные деньги себе. В феврале 2022 года во время передачи денежных средств женщине 62-летняя и 49-летний обвиняемые были задержаны сотрудниками регионального УФСБ. "На стадии предварительного следствия в отношении калининградца изначально избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, впоследствии измененная на запрет определенных действий в связи с состоянием здоровья обвиняемого, московский адвокат содержится под стражей, адвокату калининградской коллегии адвокатов избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке... Сбор доказательств завершен, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - сообщили в пресс-службе следственного управления. Отмечается, что все трое фигурантов отрицают свою причастность к преступлению.

https://ria.ru/20230227/poezda-1854659942.html

https://ria.ru/20230227/nakhodka-1854623926.html

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происшествия, калининград, россия, жилье