https://ria.ru/20230226/zemletryasenie-1854347377.html

В Папуа-Новой Гвинее произошло землетрясение

В Папуа-Новой Гвинее произошло землетрясение - РИА Новости, 26.02.2023

В Папуа-Новой Гвинее произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в Папуа - Новой Гвинее, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 26.02.2023

2023-02-26T00:48

2023-02-26T00:48

2023-02-26T00:48

в мире

папуа-новая гвинея

сша

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в Папуа - Новой Гвинее, сообщает Геологическая служба США (USGS).Землетрясение зафиксировано в 21.24 субботы по времени UTC (0.24 воскресенья мск). Эпицентр располагался в 58 километрах к юго-востоку от города Кандриан. Очаг залегал на глубине 65 километров.Система предупреждения метеорологической службы США не объявила об угрозе цунами после землетрясения в Папуа - Новой Гвинее.

https://ria.ru/20230206/zemletryaseniya-1849953358.html

папуа-новая гвинея

сша

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в мире, папуа-новая гвинея, сша