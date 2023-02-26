Рейтинг@Mail.ru
В Папуа-Новой Гвинее произошло землетрясение - РИА Новости, 26.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230226/zemletryasenie-1854347377.html
В Папуа-Новой Гвинее произошло землетрясение
В Папуа-Новой Гвинее произошло землетрясение - РИА Новости, 26.02.2023
В Папуа-Новой Гвинее произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в Папуа - Новой Гвинее, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 26.02.2023
2023-02-26T00:48
2023-02-26T00:48
в мире
папуа-новая гвинея
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151574/30/1515743036_0:147:2800:1722_1920x0_80_0_0_a7c389d9b0a8339d07757581d2fc10eb.jpg
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в Папуа - Новой Гвинее, сообщает Геологическая служба США (USGS).Землетрясение зафиксировано в 21.24 субботы по времени UTC (0.24 воскресенья мск). Эпицентр располагался в 58 километрах к юго-востоку от города Кандриан. Очаг залегал на глубине 65 километров.Система предупреждения метеорологической службы США не объявила об угрозе цунами после землетрясения в Папуа - Новой Гвинее.
https://ria.ru/20230206/zemletryaseniya-1849953358.html
папуа-новая гвинея
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151574/30/1515743036_156:0:2645:1867_1920x0_80_0_0_5f49e5ea4e758eaf9b25d1efd8402725.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, папуа-новая гвинея, сша
В мире, Папуа-Новая Гвинея, США
00:48 26.02.2023
 
В Папуа-Новой Гвинее произошло землетрясение

В Папуа-Новой Гвинее произошло землетрясение магнитудой 6,5

© AP PhotoПоследствия землетрясения в Папуа–Новой Гвинее
Последствия землетрясения в Папуа–Новой Гвинее - РИА Новости, 1920, 26.02.2023
© AP Photo
Последствия землетрясения в Папуа–Новой Гвинее. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в Папуа - Новой Гвинее, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Землетрясение зафиксировано в 21.24 субботы по времени UTC (0.24 воскресенья мск). Эпицентр располагался в 58 километрах к юго-востоку от города Кандриан. Очаг залегал на глубине 65 километров.
Последствия землетрясения в Турции - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
6 февраля, 10:24
Крупные землетрясения в мире в 2022—2023 годах
Система предупреждения метеорологической службы США не объявила об угрозе цунами после землетрясения в Папуа - Новой Гвинее.
 
В миреПапуа-Новая ГвинеяСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала