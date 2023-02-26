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Зеленский встретился с главой МИД Саудовской Аравии в Киеве - РИА Новости, 26.02.2023
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Зеленский встретился с главой МИД Саудовской Аравии в Киеве
Зеленский встретился с главой МИД Саудовской Аравии в Киеве - РИА Новости, 26.02.2023
Зеленский встретился с главой МИД Саудовской Аравии в Киеве
Владимир Зеленский сообщил, что встретился в Киеве с министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом. РИА Новости, 26.02.2023
2023-02-26T18:48
2023-02-26T22:03
в мире
саудовская аравия
владимир зеленский
украина
андрей ермак
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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Владимир Зеленский сообщил, что встретился в Киеве с министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом.Руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак уточнил, что в ходе визита были подписаны два документа, которые формализовали предоставление Украине пакета помощи в размере 400 миллионов долларов."Речь о совместной программе сотрудничества с Центром гуманитарной помощи и помощи Короля Салмана и Меморандум о взаимопонимании с Саудовским фондом развития", - написал Ермак в своем Telegram-канале.
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в мире, саудовская аравия, владимир зеленский, украина, андрей ермак
В мире, Саудовская Аравия, Владимир Зеленский, Украина, Андрей Ермак
18:48 26.02.2023 (обновлено: 22:03 26.02.2023)
 
Зеленский встретился с главой МИД Саудовской Аравии в Киеве

Глава МИД Саудовской Аравии встретился с Зеленским и выделил Киеву 400 миллионов долларов

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев, Украина
Киев, Украина - РИА Новости, 1920, 26.02.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Владимир Зеленский сообщил, что встретился в Киеве с министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом.
"Провел встречу с министром иностранных дел Королевства Саудовская Аравия принцем Фасалом бен Фарханом Аль Саудом. Это первый официальный визит главы МИД Королевства на Украину со времени установления дипломатических отношений. Рассчитываю на то, что он придаст новый импульс для дальнейшей активизации нашего взаимовыгодного диалога", - написал Зеленский в своем Telegram-канале.
Руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак уточнил, что в ходе визита были подписаны два документа, которые формализовали предоставление Украине пакета помощи в размере 400 миллионов долларов.
"Речь о совместной программе сотрудничества с Центром гуманитарной помощи и помощи Короля Салмана и Меморандум о взаимопонимании с Саудовским фондом развития", - написал Ермак в своем Telegram-канале.
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В миреСаудовская АравияВладимир ЗеленскийУкраинаАндрей Ермак
 
 
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