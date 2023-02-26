https://ria.ru/20230226/zelenskiy-1854441036.html
Зеленский встретился с главой МИД Саудовской Аравии в Киеве
Зеленский встретился с главой МИД Саудовской Аравии в Киеве - РИА Новости, 26.02.2023
Зеленский встретился с главой МИД Саудовской Аравии в Киеве
Владимир Зеленский сообщил, что встретился в Киеве с министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом. РИА Новости, 26.02.2023
2023-02-26T18:48
2023-02-26T18:48
2023-02-26T22:03
в мире
саудовская аравия
владимир зеленский
украина
андрей ермак
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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Владимир Зеленский сообщил, что встретился в Киеве с министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом.Руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак уточнил, что в ходе визита были подписаны два документа, которые формализовали предоставление Украине пакета помощи в размере 400 миллионов долларов."Речь о совместной программе сотрудничества с Центром гуманитарной помощи и помощи Короля Салмана и Меморандум о взаимопонимании с Саудовским фондом развития", - написал Ермак в своем Telegram-канале.
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в мире, саудовская аравия, владимир зеленский, украина, андрей ермак
В мире, Саудовская Аравия, Владимир Зеленский, Украина, Андрей Ермак
18:48 26.02.2023 (обновлено: 22:03 26.02.2023)
Зеленский встретился с главой МИД Саудовской Аравии в Киеве
Глава МИД Саудовской Аравии встретился с Зеленским и выделил Киеву 400 миллионов долларов