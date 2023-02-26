Рейтинг@Mail.ru
На Западе посоветовали Зеленскому резко сменить политику в отношении России - РИА Новости, 26.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230226/zelenskiy-1854434303.html
На Западе посоветовали Зеленскому резко сменить политику в отношении России
На Западе посоветовали Зеленскому резко сменить политику в отношении России - РИА Новости, 26.02.2023
На Западе посоветовали Зеленскому резко сменить политику в отношении России
Американские чиновники посоветовали президенту Украины Владимиру Зеленскому подумать о возможности переговоров с Россией, сообщила эксперт из Центра новой... РИА Новости, 26.02.2023
2023-02-26T17:48
2023-02-26T17:51
политика
россия
украина
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/19/1854261461_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_61b126eba45e518bb64f3561bd33568c.jpg
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Американские чиновники посоветовали президенту Украины Владимиру Зеленскому подумать о возможности переговоров с Россией, сообщила эксперт из Центра новой американской безопасности Андреа Кендалл, слова которой приводит The New York Times.Американские государственные деятели попросили украинского лидера учитывать мнение стран, не присоединившихся к осуждению России, и не выглядеть в глазах мирового сообщества руководителем, выступающим категорически против любых переговоров.Москва неоднократно указывала на готовность к диалогу, однако Киев на законодательном уровне ввел на них запрет. Зеленский еще на саммите G20 в ноябре прошлого года сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что такие слова абсолютно подтверждают позицию Киева о нежелании начать дипломатический процесс.
https://ria.ru/20230226/ispytanie-1854416802.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/19/1854261461_6:0:2735:2047_1920x0_80_0_0_8468027d726cea7e89982a4a4a071e88.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, украина, владимир зеленский
Политика, Россия, Украина, Владимир Зеленский
17:48 26.02.2023 (обновлено: 17:51 26.02.2023)
 
На Западе посоветовали Зеленскому резко сменить политику в отношении России

NYT: США призвали Зеленского показать готовность к переговорам об окончании конфликта

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.02.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Американские чиновники посоветовали президенту Украины Владимиру Зеленскому подумать о возможности переговоров с Россией, сообщила эксперт из Центра новой американской безопасности Андреа Кендалл, слова которой приводит The New York Times.
"Зеленскому советуют быть дипломатичным. <…> Но я думаю, что его инстинкт заключается в том, чтобы бороться на поле боя", — сказала она.
Американские государственные деятели попросили украинского лидера учитывать мнение стран, не присоединившихся к осуждению России, и не выглядеть в глазах мирового сообщества руководителем, выступающим категорически против любых переговоров.
Москва неоднократно указывала на готовность к диалогу, однако Киев на законодательном уровне ввел на них запрет. Зеленский еще на саммите G20 в ноябре прошлого года сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что такие слова абсолютно подтверждают позицию Киева о нежелании начать дипломатический процесс.
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 26.02.2023
Вчера, 15:34
СМИ: Россия подготовила для Зеленского жесткое испытание
 
ПолитикаРоссияУкраинаВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала