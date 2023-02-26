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На Западе посоветовали Зеленскому резко сменить политику в отношении России
На Западе посоветовали Зеленскому резко сменить политику в отношении России - РИА Новости, 26.02.2023
На Западе посоветовали Зеленскому резко сменить политику в отношении России
Американские чиновники посоветовали президенту Украины Владимиру Зеленскому подумать о возможности переговоров с Россией, сообщила эксперт из Центра новой... РИА Новости, 26.02.2023
2023-02-26T17:48
2023-02-26T17:48
2023-02-26T17:51
политика
россия
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Американские чиновники посоветовали президенту Украины Владимиру Зеленскому подумать о возможности переговоров с Россией, сообщила эксперт из Центра новой американской безопасности Андреа Кендалл, слова которой приводит The New York Times.Американские государственные деятели попросили украинского лидера учитывать мнение стран, не присоединившихся к осуждению России, и не выглядеть в глазах мирового сообщества руководителем, выступающим категорически против любых переговоров.Москва неоднократно указывала на готовность к диалогу, однако Киев на законодательном уровне ввел на них запрет. Зеленский еще на саммите G20 в ноябре прошлого года сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что такие слова абсолютно подтверждают позицию Киева о нежелании начать дипломатический процесс.
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политика, россия, украина, владимир зеленский
Политика, Россия, Украина, Владимир Зеленский
17:48 26.02.2023 (обновлено: 17:51 26.02.2023)
На Западе посоветовали Зеленскому резко сменить политику в отношении России
NYT: США призвали Зеленского показать готовность к переговорам об окончании конфликта