https://ria.ru/20230226/zelenskiy-1854434303.html

На Западе посоветовали Зеленскому резко сменить политику в отношении России

На Западе посоветовали Зеленскому резко сменить политику в отношении России - РИА Новости, 26.02.2023

На Западе посоветовали Зеленскому резко сменить политику в отношении России

Американские чиновники посоветовали президенту Украины Владимиру Зеленскому подумать о возможности переговоров с Россией, сообщила эксперт из Центра новой... РИА Новости, 26.02.2023

2023-02-26T17:48

2023-02-26T17:48

2023-02-26T17:51

политика

россия

украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Американские чиновники посоветовали президенту Украины Владимиру Зеленскому подумать о возможности переговоров с Россией, сообщила эксперт из Центра новой американской безопасности Андреа Кендалл, слова которой приводит The New York Times.Американские государственные деятели попросили украинского лидера учитывать мнение стран, не присоединившихся к осуждению России, и не выглядеть в глазах мирового сообщества руководителем, выступающим категорически против любых переговоров.Москва неоднократно указывала на готовность к диалогу, однако Киев на законодательном уровне ввел на них запрет. Зеленский еще на саммите G20 в ноябре прошлого года сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что такие слова абсолютно подтверждают позицию Киева о нежелании начать дипломатический процесс.

https://ria.ru/20230226/ispytanie-1854416802.html

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политика, россия, украина, владимир зеленский