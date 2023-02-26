https://ria.ru/20230226/zelenskiy-1854387583.html
В Крыму назвали условие, при котором Зеленский может посетить полуостров
В Крыму назвали условие, при котором Зеленский может посетить полуостров - РИА Новости, 26.02.2023
В Крыму назвали условие, при котором Зеленский может посетить полуостров
Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Владимир Зеленский сможет побывать в Крыму только при одном обстоятельстве – на подписание... РИА Новости, 26.02.2023
2023-02-26T12:01
2023-02-26T12:01
2023-02-26T12:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Владимир Зеленский сможет побывать в Крыму только при одном обстоятельстве – на подписание капитуляции украинской стороны. Ранее Владимир Зеленский заявил, что Киев готовится к военному захвату Крыма. "Украина по-прежнему испытывает в отношении Крыма фантомные боли. Не видать им нашего российского полуострова. Разве что — подписание капитуляции украинской стороны у нас можно организовать. По такому случаю даже предоставили бы Зеленскому возможность как в детстве похрустеть песочком на зубах при поедании рапанов", - сказал РИА Новости Константинов. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20230225/zelenskiy-1854250092.html
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В Крыму назвали условие, при котором Зеленский может посетить полуостров
В Крыму заявили, что Зеленский может посетить полуостров только для подписания капитуляции