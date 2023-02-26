https://ria.ru/20230226/zapad-1854376781.html
Запад пытается переделать мир под себя, заявил Путин
Запад пытается переделать мир под себя, заявил Путин - РИА Новости, 26.02.2023
Запад пытается переделать мир под себя, заявил Путин
Попытки Запада переделать после развала СССР мир исключительно под себя довели до такой ситуации, что Россия вынуждена на это реагировать, заявил президент... РИА Новости, 26.02.2023
2023-02-26T10:25
2023-02-26T10:25
2023-02-26T10:25
россия
владимир путин
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151649/77/1516497771_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a16a6de94c4187a005392b7af67752f7.jpg
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Попытки Запада переделать после развала СССР мир исключительно под себя довели до такой ситуации, что Россия вынуждена на это реагировать, заявил президент России Владимир Путин. "Ну а теперь, когда их попытки переделать после развала Советского Союза мир исключительно под себя, довели вот до такой ситуации, ну, конечно, мы вынуждены на это реагировать", - сказал Путин в интервью Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин", которая выходит на телеканале "Россия 1".
https://ria.ru/20230226/putin-1854376206.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151649/77/1516497771_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_bc0b4a22db408ae7dc1c73e591843f3f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, в мире
Россия, Владимир Путин, В мире
Запад пытается переделать мир под себя, заявил Путин
Путин: Россия вынуждена реагировать на попытки Запада переделать мир под себя