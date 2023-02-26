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Запад пытается переделать мир под себя, заявил Путин - РИА Новости, 26.02.2023
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Запад пытается переделать мир под себя, заявил Путин
Запад пытается переделать мир под себя, заявил Путин - РИА Новости, 26.02.2023
Запад пытается переделать мир под себя, заявил Путин
Попытки Запада переделать после развала СССР мир исключительно под себя довели до такой ситуации, что Россия вынуждена на это реагировать, заявил президент... РИА Новости, 26.02.2023
2023-02-26T10:25
2023-02-26T10:25
россия
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Попытки Запада переделать после развала СССР мир исключительно под себя довели до такой ситуации, что Россия вынуждена на это реагировать, заявил президент России Владимир Путин. "Ну а теперь, когда их попытки переделать после развала Советского Союза мир исключительно под себя, довели вот до такой ситуации, ну, конечно, мы вынуждены на это реагировать", - сказал Путин в интервью Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин", которая выходит на телеканале "Россия 1".
https://ria.ru/20230226/putin-1854376206.html
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россия, владимир путин, в мире
Россия, Владимир Путин, В мире
10:25 26.02.2023
 
Запад пытается переделать мир под себя, заявил Путин

Путин: Россия вынуждена реагировать на попытки Запада переделать мир под себя

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.02.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Попытки Запада переделать после развала СССР мир исключительно под себя довели до такой ситуации, что Россия вынуждена на это реагировать, заявил президент России Владимир Путин.
"Ну а теперь, когда их попытки переделать после развала Советского Союза мир исключительно под себя, довели вот до такой ситуации, ну, конечно, мы вынуждены на это реагировать", - сказал Путин в интервью Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин", которая выходит на телеканале "Россия 1".
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.02.2023
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