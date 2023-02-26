https://ria.ru/20230226/zapad-1854376781.html

Запад пытается переделать мир под себя, заявил Путин

Запад пытается переделать мир под себя, заявил Путин - РИА Новости, 26.02.2023

Запад пытается переделать мир под себя, заявил Путин

Попытки Запада переделать после развала СССР мир исключительно под себя довели до такой ситуации, что Россия вынуждена на это реагировать, заявил президент... РИА Новости, 26.02.2023

2023-02-26T10:25

2023-02-26T10:25

2023-02-26T10:25

россия

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Попытки Запада переделать после развала СССР мир исключительно под себя довели до такой ситуации, что Россия вынуждена на это реагировать, заявил президент России Владимир Путин. "Ну а теперь, когда их попытки переделать после развала Советского Союза мир исключительно под себя, довели вот до такой ситуации, ну, конечно, мы вынуждены на это реагировать", - сказал Путин в интервью Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин", которая выходит на телеканале "Россия 1".

https://ria.ru/20230226/putin-1854376206.html

россия

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, владимир путин, в мире