https://ria.ru/20230226/zalozhniki-1854368648.html
Всех взятых в заложники в Папуа-Новой Гвинее ученых освободили
Всех взятых в заложники в Папуа-Новой Гвинее ученых освободили - РИА Новости, 26.02.2023
Всех взятых в заложники в Папуа-Новой Гвинее ученых освободили
Взятые в заложники в Папуа-Новой Гвинее профессор из университета Австралии и местные ученые освобождены спустя неделю, сообщил премьер-министр Папуа-Новой... РИА Новости, 26.02.2023
2023-02-26T09:15
2023-02-26T09:15
2023-02-26T09:15
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Взятые в заложники в Папуа-Новой Гвинее профессор из университета Австралии и местные ученые освобождены спустя неделю, сообщил премьер-министр Папуа-Новой Гвинеи Джеймс Марапе. Ранее сообщалось, что новозеландский профессор из университета в Австралии и его местные коллеги были взяты в заложники вооруженной группировкой в горах Босави в Папуа-Новой Гвинее. Позднее была освобождена одна женщина. "Мы приносим извинения семьям взятых в заложники ради выкупа, нам потребовалось некоторое время, однако последние трое были успешно возвращены с помощью тайных операций без выплаты 3,5 миллиона кин", - написал он на своей странице в соцсети. Западная часть острова Новая Гвинея принадлежит Индонезии, составляя регион индонезийское Папуа. В нем на протяжении десятилетий действуют сепаратистские движения, ставящие задачей отделение региона от Индонезии и превращение в независимое государство, в 2022 году провинция Папуа была разделена на три – Горное Папуа, Центральное Папуа и Южное Папуа. С точки зрения сепаратистов Папуа остается единым пространством жизни папуасского народа.
https://ria.ru/20220812/zalozhnik-1809217086.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, папуа-новая гвинея, австралия
В мире, Папуа-Новая Гвинея, Австралия
Всех взятых в заложники в Папуа-Новой Гвинее ученых освободили
Всех взятых в заложники в Папуа-Новой Гвинее ученых освободили спустя неделю
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Взятые в заложники в Папуа-Новой Гвинее профессор из университета Австралии и местные ученые освобождены спустя неделю, сообщил премьер-министр Папуа-Новой Гвинеи Джеймс Марапе.
Ранее сообщалось, что новозеландский профессор из университета в Австралии и его местные коллеги были взяты в заложники вооруженной группировкой в горах Босави в Папуа-Новой Гвинее. Позднее была освобождена одна женщина.
"Мы приносим извинения семьям взятых в заложники ради выкупа, нам потребовалось некоторое время, однако последние трое были успешно возвращены с помощью тайных операций без выплаты 3,5 миллиона кин", - написал он на своей странице в соцсети.
Западная часть острова Новая Гвинея принадлежит Индонезии
, составляя регион индонезийское Папуа. В нем на протяжении десятилетий действуют сепаратистские движения, ставящие задачей отделение региона от Индонезии и превращение в независимое государство, в 2022 году провинция Папуа была разделена на три – Горное Папуа, Центральное Папуа и Южное Папуа. С точки зрения сепаратистов Папуа остается единым пространством жизни папуасского народа.