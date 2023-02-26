https://ria.ru/20230226/zalozhniki-1854368648.html

Всех взятых в заложники в Папуа-Новой Гвинее ученых освободили

Всех взятых в заложники в Папуа-Новой Гвинее ученых освободили - РИА Новости, 26.02.2023

Всех взятых в заложники в Папуа-Новой Гвинее ученых освободили

Взятые в заложники в Папуа-Новой Гвинее профессор из университета Австралии и местные ученые освобождены спустя неделю, сообщил премьер-министр Папуа-Новой... РИА Новости, 26.02.2023

2023-02-26T09:15

2023-02-26T09:15

2023-02-26T09:15

в мире

папуа-новая гвинея

австралия

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Взятые в заложники в Папуа-Новой Гвинее профессор из университета Австралии и местные ученые освобождены спустя неделю, сообщил премьер-министр Папуа-Новой Гвинеи Джеймс Марапе. Ранее сообщалось, что новозеландский профессор из университета в Австралии и его местные коллеги были взяты в заложники вооруженной группировкой в горах Босави в Папуа-Новой Гвинее. Позднее была освобождена одна женщина. "Мы приносим извинения семьям взятых в заложники ради выкупа, нам потребовалось некоторое время, однако последние трое были успешно возвращены с помощью тайных операций без выплаты 3,5 миллиона кин", - написал он на своей странице в соцсети. Западная часть острова Новая Гвинея принадлежит Индонезии, составляя регион индонезийское Папуа. В нем на протяжении десятилетий действуют сепаратистские движения, ставящие задачей отделение региона от Индонезии и превращение в независимое государство, в 2022 году провинция Папуа была разделена на три – Горное Папуа, Центральное Папуа и Южное Папуа. С точки зрения сепаратистов Папуа остается единым пространством жизни папуасского народа.

https://ria.ru/20220812/zalozhnik-1809217086.html

папуа-новая гвинея

австралия

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, папуа-новая гвинея, австралия