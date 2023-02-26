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Зеленский хочет отправить в США список желаемого вооружения, сообщил CNN - РИА Новости, 26.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230226/vooruzheniya-1854361138.html
Зеленский хочет отправить в США список желаемого вооружения, сообщил CNN
Зеленский хочет отправить в США список желаемого вооружения, сообщил CNN - РИА Новости, 26.02.2023
Зеленский хочет отправить в США список желаемого вооружения, сообщил CNN
Президент Украины Владимир Зеленский планирует отправить США список запрашиваемых вооружений, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники. РИА Новости, 26.02.2023
2023-02-26T07:48
2023-02-26T10:37
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
россия
владимир зеленский
майкл маккол
джо байден
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский планирует отправить США список запрашиваемых вооружений, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники. "Зеленский, который встретился с председателем комитета по международным делам палаты представителей Майклом Макколом и четырьмя другими членами палаты представителей, сказал группе, что планирует отправить им список вооружений, включающий истребители F-16, которые, по его мнению, необходимы для ускорения окончания (конфликта. — Прим. ред.)", — передал канал. Ранее Fox News со ссылкой на представителя комитета палаты представителей конгресса США по международным делам сообщал, что Маккол во вторник посетил Киев во главе делегации американских конгрессменов-республиканцев после визита президента США Джо Байдена днем ранее. Во время поездки Маккол провел встречу с Зеленским. Помимо него, в делегации были еще четверо представителей конгресса от Республиканской партии. В комментарии телеканалу глава комитета палаты представителей конгресса США по международным делам отметил, что США необходимо отправить Украине еще больше оружия, включая ракетные комплексы ATACMS. Россия еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Москва неоднократно отмечала, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для российских военных.Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
https://ria.ru/20230226/dvoynik-1854348948.html
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в мире, сша, украина, россия, владимир зеленский, майкл маккол, джо байден, нато, f-16
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Майкл Маккол, Джо Байден, НАТО, F-16
07:48 26.02.2023 (обновлено: 10:37 26.02.2023)
 
Зеленский хочет отправить в США список желаемого вооружения, сообщил CNN

CNN: Зеленский собирается отправить США список нужного Киеву вооружения

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкВизит Владимира Зеленского в США
Визит Владимира Зеленского в США - РИА Новости, 1920, 26.02.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Визит Владимира Зеленского в США. Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский планирует отправить США список запрашиваемых вооружений, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.
"Зеленский, который встретился с председателем комитета по международным делам палаты представителей Майклом Макколом и четырьмя другими членами палаты представителей, сказал группе, что планирует отправить им список вооружений, включающий истребители F-16, которые, по его мнению, необходимы для ускорения окончания (конфликта. — Прим. ред.)", — передал канал.
Джо Байден и Владимир Зеленский во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.02.2023
Вчера, 01:16
Пользователи Сети заметили "двойника" Зеленского в сюжете польского СМИ
Ранее Fox News со ссылкой на представителя комитета палаты представителей конгресса США по международным делам сообщал, что Маккол во вторник посетил Киев во главе делегации американских конгрессменов-республиканцев после визита президента США Джо Байдена днем ранее.
Во время поездки Маккол провел встречу с Зеленским. Помимо него, в делегации были еще четверо представителей конгресса от Республиканской партии. В комментарии телеканалу глава комитета палаты представителей конгресса США по международным делам отметил, что США необходимо отправить Украине еще больше оружия, включая ракетные комплексы ATACMS.
Россия еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Москва неоднократно отмечала, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для российских военных.
Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве. 24 февраля 2023 - РИА Новости, 1920, 25.02.2023
25 февраля, 21:41
"Это все Зеленский". В Киеве забили тревогу из-за приближающейся катастрофы
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийМайкл МакколДжо БайденНАТОF-16
 
 
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