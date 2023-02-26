https://ria.ru/20230226/vodokhranilische-1854365312.html

Глава Крыма сообщил о планах постройки нового водохранилища

Глава Крыма сообщил о планах постройки нового водохранилища - РИА Новости, 26.02.2023

Глава Крыма сообщил о планах постройки нового водохранилища

В Крыму рассматривается возможность строительства нового Мартовского водохранилища в Бахчисарайском районе, сказал глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 26.02.2023

2023-02-26T08:38

2023-02-26T08:38

2023-02-26T10:27

ялта

алушта

симферополь

сергей аксенов (политик)

артек

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев — РИА Новости. В Крыму рассматривается возможность строительства нового Мартовского водохранилища в Бахчисарайском районе, сказал глава республики Сергей Аксенов. "Но это просто потому, что в Ялте других источников воды не было, сезонность определенная (с водообеспечением. — Прим. ред.)", — объяснил он. Таким образом будет обеспечена возможность дополнительной подкачки воды в Счастливенское и Загорское водохранилища, которые построены и используются для подачи воды в Ялту по горному водному тоннелю сквозь главную горную гряду Крыма. Оба водохранилища находятся на северной стороне горной гряды. Река Марта — правый приток реки Качи в Бахчисарайском районе полуострова. Вопрос строительства нового Солнечногорского водохранилища для водоснабжения Алуштинского региона еще в стадии обсуждения, отметил он. "Мы от "Артека" перекачку в ту сторону (Алушты. — Прим. ред.) готовы организовать. Третьего марта будет представлено техническое решение, просчитывается финансирование. Пока смотрим, что дешевле будет. Если трубу бросить дешевле, то будем делать так. Если (Солнечногорское. — Прим. ред.) водохранилище — там просто большой объем земельных работ, на восемь миллионов кубометров", — сказал он. До разблокирования Северо-Крымского канала обсуждалась возможность строительства на полуострове двух новых водохранилищ — для улучшения водоснабжения Алушты — Солнечногорское и для нужд Симферополя, рядом с существующим Симферопольским.

https://ria.ru/20230226/krym-1854362088.html

https://ria.ru/20221201/vodokhranilischa-1835466669.html

ялта

алушта

симферополь

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

ялта, алушта, симферополь, сергей аксенов (политик), артек, общество