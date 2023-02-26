08:38 26.02.2023 (обновлено: 10:27 26.02.2023)
Глава Крыма сообщил о планах постройки нового водохранилища
Глава Крыма Аксенов сообщил о планах постройки нового водохранилища для нужд Ялты
Прохожие на зимней набережной Ялты. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев — РИА Новости. В Крыму рассматривается возможность строительства нового Мартовского водохранилища в Бахчисарайском районе, сказал глава республики Сергей Аксенов.
"Но это просто потому, что в Ялте других источников воды не было, сезонность определенная (с водообеспечением. — Прим. ред.)", — объяснил он.
Таким образом будет обеспечена возможность дополнительной подкачки воды в Счастливенское и Загорское водохранилища, которые построены и используются для подачи воды в Ялту по горному водному тоннелю сквозь главную горную гряду Крыма. Оба водохранилища находятся на северной стороне горной гряды. Река Марта — правый приток реки Качи в Бахчисарайском районе полуострова.
Вопрос строительства нового Солнечногорского водохранилища для водоснабжения Алуштинского региона еще в стадии обсуждения, отметил он.
"Мы от "Артека" перекачку в ту сторону (Алушты. — Прим. ред.) готовы организовать. Третьего марта будет представлено техническое решение, просчитывается финансирование. Пока смотрим, что дешевле будет. Если трубу бросить дешевле, то будем делать так. Если (Солнечногорское. — Прим. ред.) водохранилище — там просто большой объем земельных работ, на восемь миллионов кубометров", — сказал он.
До разблокирования Северо-Крымского канала обсуждалась возможность строительства на полуострове двух новых водохранилищ — для улучшения водоснабжения Алушты — Солнечногорское и для нужд Симферополя, рядом с существующим Симферопольским.
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