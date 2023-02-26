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Глава Крыма сообщил о планах постройки нового водохранилища - РИА Новости, 26.02.2023
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Глава Крыма сообщил о планах постройки нового водохранилища
Глава Крыма сообщил о планах постройки нового водохранилища - РИА Новости, 26.02.2023
Глава Крыма сообщил о планах постройки нового водохранилища
В Крыму рассматривается возможность строительства нового Мартовского водохранилища в Бахчисарайском районе, сказал глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 26.02.2023
2023-02-26T08:38
2023-02-26T10:27
ялта
алушта
симферополь
сергей аксенов (политик)
артек
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев — РИА Новости. В Крыму рассматривается возможность строительства нового Мартовского водохранилища в Бахчисарайском районе, сказал глава республики Сергей Аксенов. "Но это просто потому, что в Ялте других источников воды не было, сезонность определенная (с водообеспечением. — Прим. ред.)", — объяснил он. Таким образом будет обеспечена возможность дополнительной подкачки воды в Счастливенское и Загорское водохранилища, которые построены и используются для подачи воды в Ялту по горному водному тоннелю сквозь главную горную гряду Крыма. Оба водохранилища находятся на северной стороне горной гряды. Река Марта — правый приток реки Качи в Бахчисарайском районе полуострова. Вопрос строительства нового Солнечногорского водохранилища для водоснабжения Алуштинского региона еще в стадии обсуждения, отметил он. "Мы от "Артека" перекачку в ту сторону (Алушты. — Прим. ред.) готовы организовать. Третьего марта будет представлено техническое решение, просчитывается финансирование. Пока смотрим, что дешевле будет. Если трубу бросить дешевле, то будем делать так. Если (Солнечногорское. — Прим. ред.) водохранилище — там просто большой объем земельных работ, на восемь миллионов кубометров", — сказал он. До разблокирования Северо-Крымского канала обсуждалась возможность строительства на полуострове двух новых водохранилищ — для улучшения водоснабжения Алушты — Солнечногорское и для нужд Симферополя, рядом с существующим Симферопольским.
https://ria.ru/20230226/krym-1854362088.html
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ялта, алушта, симферополь, сергей аксенов (политик), артек, общество
Ялта, Алушта, Симферополь, Сергей Аксенов (политик), Артек, Общество
08:38 26.02.2023 (обновлено: 10:27 26.02.2023)
 
Глава Крыма сообщил о планах постройки нового водохранилища

Глава Крыма Аксенов сообщил о планах постройки нового водохранилища для нужд Ялты

© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в медиабанкПрохожие на зимней набережной Ялты
Прохожие на зимней набережной Ялты - РИА Новости, 1920, 26.02.2023
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Прохожие на зимней набережной Ялты. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев — РИА Новости. В Крыму рассматривается возможность строительства нового Мартовского водохранилища в Бахчисарайском районе, сказал глава республики Сергей Аксенов.
"Но это просто потому, что в Ялте других источников воды не было, сезонность определенная (с водообеспечением. — Прим. ред.)", — объяснил он.
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 26.02.2023
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Аксенов не видит рисков перекрытия Киевом канала для подачи воды в Крым
Таким образом будет обеспечена возможность дополнительной подкачки воды в Счастливенское и Загорское водохранилища, которые построены и используются для подачи воды в Ялту по горному водному тоннелю сквозь главную горную гряду Крыма. Оба водохранилища находятся на северной стороне горной гряды. Река Марта — правый приток реки Качи в Бахчисарайском районе полуострова.
Вопрос строительства нового Солнечногорского водохранилища для водоснабжения Алуштинского региона еще в стадии обсуждения, отметил он.
"Мы от "Артека" перекачку в ту сторону (Алушты. — Прим. ред.) готовы организовать. Третьего марта будет представлено техническое решение, просчитывается финансирование. Пока смотрим, что дешевле будет. Если трубу бросить дешевле, то будем делать так. Если (Солнечногорское. — Прим. ред.) водохранилище — там просто большой объем земельных работ, на восемь миллионов кубометров", — сказал он.
До разблокирования Северо-Крымского канала обсуждалась возможность строительства на полуострове двух новых водохранилищ — для улучшения водоснабжения Алушты — Солнечногорское и для нужд Симферополя, рядом с существующим Симферопольским.
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ЯлтаАлуштаСимферопольСергей Аксенов (политик)АртекОбщество
 
 
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