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Американский морпех сообщил о ловушке, которая ждет США из-за Украины - РИА Новости, 26.02.2023
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Американский морпех сообщил о ловушке, которая ждет США из-за Украины
Американский морпех сообщил о ловушке, которая ждет США из-за Украины - РИА Новости, 26.02.2023
Американский морпех сообщил о ловушке, которая ждет США из-за Украины
Украина может обернуться еще одним Ираком или Афганистаном для стран Запада, если они продолжат недооценивать и не понимать Россию, пишет бывший морской... РИА Новости, 26.02.2023
2023-02-26T14:32
2023-02-26T15:38
в мире
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марк милли
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Украина может обернуться еще одним Ираком или Афганистаном для стран Запада, если они продолжат недооценивать и не понимать Россию, пишет бывший морской пехотинец США Эрл Катагнус — младший в статье для American Thinker."Недавно председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли заявил, что Россия "проиграла стратегически и тактически" на Украине. Это, попросту говоря, напыщенность, граничащая с пропагандой, возможно, даже поднимающаяся до уровня дезинформации", — говорится в материале.Бывший военный раскритиковал Запад за навязывание идеи о том, что Россия якобы уже проиграла в украинском конфликте, несмотря на то, что бои продолжаются уже год. Он подчеркнул, что США делали схожие заявления во время своих предыдущих противостояний, которые оборачивались для них провалами.Катагнус-младший утверждает, что Запад не понимает Россию и недооценивает ее способность продолжать борьбу в течение длительного времени, а также адаптировать и менять военные цели и тактику на поле боя. По его мнению, без правильной стратегии скорого окончания конфликта действия западных стран приведут лишь к еще большим ненужным смертям.Ранее Милли также заявлял, что "Россия не продержится в вооруженном конфликте дольше Украины, а поддержка Киева со стороны США и союзников также не прекратится".
https://ria.ru/20230226/general-1854390330.html
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в мире, россия, украина, сша, марк милли
В мире, Россия, Украина, США, Марк Милли
14:32 26.02.2023 (обновлено: 15:38 26.02.2023)
 
Американский морпех сообщил о ловушке, которая ждет США из-за Украины

Экс-морпех США Эрл Катагнус: для Запада Украина может обернуться Ираком или Афганистаном

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие под Угледаром
Украинские военнослужащие под Угледаром - РИА Новости, 1920, 26.02.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие под Угледаром. Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Украина может обернуться еще одним Ираком или Афганистаном для стран Запада, если они продолжат недооценивать и не понимать Россию, пишет бывший морской пехотинец США Эрл Катагнус — младший в статье для American Thinker.
"Недавно председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли заявил, что Россия "проиграла стратегически и тактически" на Украине. Это, попросту говоря, напыщенность, граничащая с пропагандой, возможно, даже поднимающаяся до уровня дезинформации", — говорится в материале.
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Вчера, 12:29
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Бывший военный раскритиковал Запад за навязывание идеи о том, что Россия якобы уже проиграла в украинском конфликте, несмотря на то, что бои продолжаются уже год. Он подчеркнул, что США делали схожие заявления во время своих предыдущих противостояний, которые оборачивались для них провалами.
Катагнус-младший утверждает, что Запад не понимает Россию и недооценивает ее способность продолжать борьбу в течение длительного времени, а также адаптировать и менять военные цели и тактику на поле боя. По его мнению, без правильной стратегии скорого окончания конфликта действия западных стран приведут лишь к еще большим ненужным смертям.

"Нежелание Запада признать эти российские реалии приведет лишь к неудачам, подобным Ираку и Афганистану", — подытожил обозреватель.

Ранее Милли также заявлял, что "Россия не продержится в вооруженном конфликте дольше Украины, а поддержка Киева со стороны США и союзников также не прекратится".
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