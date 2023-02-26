14:32 26.02.2023 (обновлено: 15:38 26.02.2023)
Американский морпех сообщил о ловушке, которая ждет США из-за Украины
Экс-морпех США Эрл Катагнус: для Запада Украина может обернуться Ираком или Афганистаном
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие под Угледаром
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие под Угледаром. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Украина может обернуться еще одним Ираком или Афганистаном для стран Запада, если они продолжат недооценивать и не понимать Россию, пишет бывший морской пехотинец США Эрл Катагнус — младший в статье для American Thinker.
"Недавно председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли заявил, что Россия "проиграла стратегически и тактически" на Украине. Это, попросту говоря, напыщенность, граничащая с пропагандой, возможно, даже поднимающаяся до уровня дезинформации", — говорится в материале.
Бывший военный раскритиковал Запад за навязывание идеи о том, что Россия якобы уже проиграла в украинском конфликте, несмотря на то, что бои продолжаются уже год. Он подчеркнул, что США делали схожие заявления во время своих предыдущих противостояний, которые оборачивались для них провалами.
Катагнус-младший утверждает, что Запад не понимает Россию и недооценивает ее способность продолжать борьбу в течение длительного времени, а также адаптировать и менять военные цели и тактику на поле боя. По его мнению, без правильной стратегии скорого окончания конфликта действия западных стран приведут лишь к еще большим ненужным смертям.
"Нежелание Запада признать эти российские реалии приведет лишь к неудачам, подобным Ираку и Афганистану", — подытожил обозреватель.
Ранее Милли также заявлял, что "Россия не продержится в вооруженном конфликте дольше Украины, а поддержка Киева со стороны США и союзников также не прекратится".