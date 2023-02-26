https://ria.ru/20230226/ukraina-1854409332.html

Американский морпех сообщил о ловушке, которая ждет США из-за Украины

Американский морпех сообщил о ловушке, которая ждет США из-за Украины - РИА Новости, 26.02.2023

Американский морпех сообщил о ловушке, которая ждет США из-за Украины

Украина может обернуться еще одним Ираком или Афганистаном для стран Запада, если они продолжат недооценивать и не понимать Россию, пишет бывший морской... РИА Новости, 26.02.2023

2023-02-26T14:32

2023-02-26T14:32

2023-02-26T15:38

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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Украина может обернуться еще одним Ираком или Афганистаном для стран Запада, если они продолжат недооценивать и не понимать Россию, пишет бывший морской пехотинец США Эрл Катагнус — младший в статье для American Thinker."Недавно председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли заявил, что Россия "проиграла стратегически и тактически" на Украине. Это, попросту говоря, напыщенность, граничащая с пропагандой, возможно, даже поднимающаяся до уровня дезинформации", — говорится в материале.Бывший военный раскритиковал Запад за навязывание идеи о том, что Россия якобы уже проиграла в украинском конфликте, несмотря на то, что бои продолжаются уже год. Он подчеркнул, что США делали схожие заявления во время своих предыдущих противостояний, которые оборачивались для них провалами.Катагнус-младший утверждает, что Запад не понимает Россию и недооценивает ее способность продолжать борьбу в течение длительного времени, а также адаптировать и менять военные цели и тактику на поле боя. По его мнению, без правильной стратегии скорого окончания конфликта действия западных стран приведут лишь к еще большим ненужным смертям.Ранее Милли также заявлял, что "Россия не продержится в вооруженном конфликте дольше Украины, а поддержка Киева со стороны США и союзников также не прекратится".

https://ria.ru/20230226/general-1854390330.html

https://ria.ru/20230226/ukraina-1854387429.html

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в мире, россия, украина, сша, марк милли